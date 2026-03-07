TOPlist

Chytrý zámek Aqara Smart Lock U200 zlevnil na 4 tisíce! Má hromadu funkcí a podporuje Matter

  • Aqara Smart Lock U200 je chytrý zámek s odemykáním otiskem prstu, NFC, PIN kódem i přes telefon
  • Na Alze stojí 4 049 Kč místo původních 6 899 Kč (sleva přes 2 800 Kč)
  • Revize 2025 přináší vylepšený motor a firmware proti prokluzování mechanismu

Jakub Kárník
Jakub Kárník
7.3.2026 18:00
AQARA Smart Lock U200 Lite Kit

Chytrý zámek, který funguje s prakticky jakýmkoli ekosystémem chytré domácnosti, a teď navíc s výraznou slevou. Aqara Smart Lock U200 (Rev 2025) aktuálně na Alze koupíte za 4 049 Kč místo původních 6 899 Kč – to je sleva přes 40 %. Baterie jsou součástí balení a instalace nevyžaduje zásah do konstrukce dveří. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete bezklíčový přístup s širokou kompatibilitou – Apple Home, Google Home, SmartThings i Matter.
⚠️ Zvažte, pokud máte nestandardní dveřní systém bez venkovní kliky – některé režimy odemykání mají u specifických konfigurací omezení.
💡 Za 4 049 Kč dostanete chytrý zámek s otiskem prstu, NFC, šifrovaným přenosem a vylepšeným motorem – za tuhle cenu je to v kategorii chytrých zámků těžko překonatelné.

Co U200 umí a proč revize 2025

Aqara U200 se montuje na cylindrickou vložku zevnitř dveří – nevyžaduje vrtání ani úpravu dveří. Odemykat můžete otiskem prstu, NFC, PIN kódem, přes aplikaci nebo automatizací v chytré domácnosti. Zámek funguje i offline s šifrovaným přenosem, takže i bez internetu je odemykání bezpečné. Aplikace Aqara Home je v češtině.

Revize 2025 řeší hlavní výtku původní verze – vylepšený motor s robustnějšími převody a adaptivní firmware, který upravuje sílu otáčení podle konkrétní vložky. Výsledkem je spolehlivější odemykání bez prokluzování. Nový firmware je dostupný i pro starší kusy U200.

Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor

Na Alze má U200 hodnocení 4,9 z 5 (8 hodnocení, přes 100 prodaných kusů), 100 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé chválí snadnou montáž, silný motor, tichý noční režim a širokou kompatibilitu. Jeden recenzent přešel z konkurenčního Lockin G30 a rozdíl popisuje jako obrovský.

Z výtek: jeden uživatel strávil půl dne přidáváním zámku do aplikace kvůli nefunkčnímu QR kódu – nakonec se podařilo, ale počítejte s tím, že úvodní párování nemusí být bezproblémové. Pro vzdálený přístup mimo Bluetooth dosah potřebujete Aqara hub (nejlépe M3), který se prodává zvlášť. Dále platí, že režim odemykání na evropských dveřích má omezení – nelze současně kombinovat „jen odemknout“ a „zatáhnout jazýček“, vždy je aktivní jen jeden z režimů. Pokud nemáte venkovní kliku, ověřte si předem, jestli konfigurace sedí na vaše dveře.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud budujete chytrou domácnost a chcete zámek, který funguje s Apple Home, Google Home i SmartThings bez vendor locku, Aqara U200 za 4 049 Kč je v tuto chvíli jedno z nejlepších řešení na trhu. Vylepšená revize 2025 řeší dřívější problémy s motorem a za tuhle cenu nabízí funkce, za které u konkurence zaplatíte výrazně víc. Naopak pokud nechcete řešit kompatibilitu s vaším typem dveří nebo nemáte zájem o ekosystém chytré domácnosti, klasický zámek vám bude sloužit stejně dobře. Další chytré produkty do domácnosti najdete v aktuálních Alza Dnech.

Máte doma chytrý zámek, nebo vám přijde zbytečný? Podělte se v komentářích.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
