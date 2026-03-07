Chytrý zámek Aqara Smart Lock U200 zlevnil na 4 tisíce! Má hromadu funkcí a podporuje Matter Hlavní stránka Zprávičky Aqara Smart Lock U200 je chytrý zámek s odemykáním otiskem prstu, NFC, PIN kódem i přes telefon Na Alze stojí 4 049 Kč místo původních 6 899 Kč (sleva přes 2 800 Kč) Revize 2025 přináší vylepšený motor a firmware proti prokluzování mechanismu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chytrý zámek, který funguje s prakticky jakýmkoli ekosystémem chytré domácnosti, a teď navíc s výraznou slevou. Aqara Smart Lock U200 (Rev 2025) aktuálně na Alze koupíte za 4 049 Kč místo původních 6 899 Kč – to je sleva přes 40 %. Baterie jsou součástí balení a instalace nevyžaduje zásah do konstrukce dveří. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezklíčový přístup s širokou kompatibilitou – Apple Home, Google Home, SmartThings i Matter.⚠️ Zvažte, pokud máte nestandardní dveřní systém bez venkovní kliky – některé režimy odemykání mají u specifických konfigurací omezení.💡 Za 4 049 Kč dostanete chytrý zámek s otiskem prstu, NFC, šifrovaným přenosem a vylepšeným motorem – za tuhle cenu je to v kategorii chytrých zámků těžko překonatelné. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co U200 umí a proč revize 2025 Aqara U200 se montuje na cylindrickou vložku zevnitř dveří – nevyžaduje vrtání ani úpravu dveří. Odemykat můžete otiskem prstu, NFC, PIN kódem, přes aplikaci nebo automatizací v chytré domácnosti. Zámek funguje i offline s šifrovaným přenosem, takže i bez internetu je odemykání bezpečné. Aplikace Aqara Home je v češtině. Revize 2025 řeší hlavní výtku původní verze – vylepšený motor s robustnějšími převody a adaptivní firmware, který upravuje sílu otáčení podle konkrétní vložky. Výsledkem je spolehlivější odemykání bez prokluzování. Nový firmware je dostupný i pro starší kusy U200. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor Na Alze má U200 hodnocení 4,9 z 5 (8 hodnocení, přes 100 prodaných kusů), 100 % zákazníků ho doporučuje. Uživatelé chválí snadnou montáž, silný motor, tichý noční režim a širokou kompatibilitu. Jeden recenzent přešel z konkurenčního Lockin G30 a rozdíl popisuje jako obrovský. Z výtek: jeden uživatel strávil půl dne přidáváním zámku do aplikace kvůli nefunkčnímu QR kódu – nakonec se podařilo, ale počítejte s tím, že úvodní párování nemusí být bezproblémové. Pro vzdálený přístup mimo Bluetooth dosah potřebujete Aqara hub (nejlépe M3), který se prodává zvlášť. Dále platí, že režim odemykání na evropských dveřích má omezení – nelze současně kombinovat „jen odemknout“ a „zatáhnout jazýček“, vždy je aktivní jen jeden z režimů. Pokud nemáte venkovní kliku, ověřte si předem, jestli konfigurace sedí na vaše dveře. KOUPIT AQARA U200 V AKCI Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud budujete chytrou domácnost a chcete zámek, který funguje s Apple Home, Google Home i SmartThings bez vendor locku, Aqara U200 za 4 049 Kč je v tuto chvíli jedno z nejlepších řešení na trhu. Vylepšená revize 2025 řeší dřívější problémy s motorem a za tuhle cenu nabízí funkce, za které u konkurence zaplatíte výrazně víc. Naopak pokud nechcete řešit kompatibilitu s vaším typem dveří nebo nemáte zájem o ekosystém chytré domácnosti, klasický zámek vám bude sloužit stejně dobře. Další chytré produkty do domácnosti najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA AQARA U200 Máte doma chytrý zámek, nebo vám přijde zbytečný? Podělte se v komentářích. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025