Aqara představila levný chytrý zámek s Wi-Fi. Odemknete ho PINem nebo přes aplikaci

  • Aqara uvádí na trh chytrý zámek Smart Lock B50 s integrovaným Wi-Fi 6 za cenu 99,99 USD
  • Zámek nabízí odemykání pomocí PIN kódu, aplikace, hlasového ovládání nebo klasického klíče
  • Díky vestavěné Wi-Fi konektivitě zařízení nevyžaduje žádný hub a funguje samostatně

Adam Kurfürst
26.11.2025 22:00
aqara smart lock b50 na dverich oficialni

Značka Aqara rozšiřuje své portfolio chytré domácnosti o cenově dostupný zámek Smart Lock B50. Novinka se vyznačuje především tím, že díky podpoře Wi-Fi 6 nepotřebuje ke svému fungování žádný hub ani bránu. V USA se začal prodávat v síti Lowe’s za 99,99 dolaru (přibližně 2 100 Kč v přepočtu), přičemž časem by se mohl objevit i na evropských trzích včetně Česka.

Několik způsobů odemykání

Smart Lock B50 nabízí hned pět různých metod odemykání. Kromě klasického fyzického klíče můžete dveře otevřít zadáním PIN kódu na podsvícené klávesnici, prostřednictvím mobilní aplikace Aqara Home, hlasovými příkazy přes Amazon Alexa nebo Google Assistant, případně pomocí offline hesel, která fungují i bez připojení k internetu.

aqara smart lock b50 zpusoby odemykani

Zámek podporuje vytváření jednorázových, opakujících se i trvalých PIN kódů, což ocení především majitelé pronajímaných bytů nebo ti, kdo potřebují poskytnout přístup různým osobám v různou dobu. Nechybí ani ochrana proti odkoukání kódu – před i za skutečný PIN můžete zadat libovolná náhodná čísla.

Integrace do chytré domácnosti

Ačkoliv Smart Lock B50 funguje samostatně díky vestavěnému Wi-Fi, lze jej propojit s dalšími zařízeními Aqara. Po spojení s kompatibilním hubem (modely M3, G5 nebo M100) získá zámek podporu protokolu Matter, díky čemuž jej integrujete do platforem Apple Home, Home Assistant či SmartThings.

aqara smart lock b50 ovladani telefonem

Zajímavá je také spolupráce s video zvonky Aqara – po zazvonění můžete přímo v aplikaci vidět, kdo stojí přede dveřmi, a jedním klepnutím mu odemknout na dálku. Samozřejmostí je funkce automatického zamykání po nastavené době.

Dlouhá výdrž a nouzové řešení

Zámek napájí čtyři AA baterie, které by měly při běžném používání vydržet až šest měsíců. Pokud se přece jen vybijí, nemusíte se bát, že zůstanete zamčeni venku. Smart Lock B50 disponuje USB-C portem pro nouzové nabití pomocí powerbanky, případně vždy můžete použít klasický klíč.

aqara smart lock b50 nouzove nabijeni 1

Z dalších parametrů stojí za zmínku odolnost IPX3 proti stříkající vodě a široký rozsah provozních teplot od -35 °C do 66 °C. Data chrání AES-128 šifrování. Instalace by měla být jednoduchá a zvládnutelná svépomocí pouze pomocí šroubováku.

Aqara zatím neoznámila evropskou verzi zámku, ale vzhledem k tomu, že značka na náš kontinent pravidelně přináší své produkty, není vyloučeno, že se zámek časem objeví i na pultech tuzemských obchodů.

Zaujal vás chytrý zámek od Aqara?

Zdroje: Aqara (1, 2), The Verge

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

