Aqara do Česka přinesla novou termostatickou hlavici W600. Podporuje Matter, má šikovné funkce a nestojí mnoho

Aqara představuje v Česku chytrou termostatickou hlavici W600 za 1 269 Kč

Novinka podporuje Thread i Zigbee a funguje s Apple Home, Google Home i Alexou
Hlavice nabízí detekci otevřeného okna, geofencing a výdrž baterie až 2 roky

Adam Kurfürst
Publikováno: 22.11.2025 08:00

Značka Aqara rozšířila nabídku chytré domácnosti o novou termostatickou hlavici Radiator Thermostat W600, která se nyní oficiálně prodává i v Česku. Zařízení kombinuje podporu moderních protokolů Thread a Zigbee s pokročilými funkcemi automatizace vytápění. Na Alze je novinka dostupná za 1 269 Kč.

Dvojí protokol pro maximální kompatibilitu

Aqara W600 vyniká podporou dvou komunikačních protokolů současně – moderního Thread i osvědčeného Zigbee. Díky tomu se hlavice bez problémů propojí s platformami kompatibilními se standardem Matter, včetně Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant nebo SmartThings. Pro plnou funkcionalitu některých pokročilých funkcí je nutné použití aplikace Aqara Home v režimu Zigbee.

Termostat disponuje LED displejem s možností otočení o 180° pro lepší čitelnost a umožňuje jemné nastavení teploty s krokem 0,5°C. Standardní závit M30 × 1.5 doplňuje šestice adaptérů v balení (RA, RAV, RAVL, GIA, M28×1.5 a CAL), které zajišťují kompatibilitu s většinou radiátorových ventilů.

Inteligentní úspora energie s detekcí okna

Zajímavou funkcí je automatická detekce otevřeného okna. Při propojení s dveřním nebo okenním senzorem hlavice pozastaví vytápění na 30 minut, pokud zjistí otevřené okno po dobu delší než 3 minuty a současný pokles teploty o 3°C. Po zavření okna se topení automaticky obnoví.

Hlavice nabízí 5 přednastavených režimů plánování, které běží lokálně i při výpadku internetu. Funkce geofencing automaticky spustí vytápění podle nastavené teploty, když se uživatel přibližuje k domovu. Pro ochranu proti zamrznutí se topení automaticky aktivuje při poklesu teploty pod 5°C a vypne se při dosažení 8°C.

Přesná kontrola teploty s externím senzorem

W600 umožňuje propojení s externím teplotním senzorem Aqara, který měří teplotu v libovolném místě místnosti, nejen u radiátoru. Hlavice pak automaticky upravuje vytápění podle těchto přesnějších údajů. Vestavěný senzor navíc podporuje kalibraci v rozsahu ±5°C pro doladění podle skutečné teploty v místnosti.

Pro místnosti s více radiátory nabízí hlavice skupinové ovládání, které synchronizuje všechny termostaty pro rovnoměrné vytápění. Ovládání je možné několika způsoby – přes aplikaci, hlasové asistenty, přímo na zařízení nebo pomocí klimatického senzoru Aqara W100, který funguje jako pokojový termostat.

Tichý provoz a dlouhá výdrž

Termostat pracuje s hlučností pod 30 dB, což zaručuje nerušený spánek i při nočním provozu. Napájení zajišťují dvě AA baterie s udávanou výdrží až 2 roky při běžném používání (reálně přibližně 8 měsíců intenzivního provozu). V balení najdete kromě samotné hlavice také uživatelský manuál, dvě alkalické AA baterie a kompletní sadu šesti adaptérů pro různé typy ventilů. Zařízení pracuje při teplotách 0-40 °C a vlhkosti 0-95 % RH.

Automatizace s dalšími zařízeními Aqara

Hlavice W600 exceluje při propojení s dalšími prvky chytré domácnosti Aqara. Můžete například nastavit automatické vypnutí při nepřítomnosti delší než 30 minut pomocí pohybového senzoru, nebo zvýšení teploty na 25 °C při detekci vlhkosti nad 70 % v koupelně.

S cenou 1 269 Kč představuje Aqara W600 zajímavou volbu pro automatizaci vytápění. Kombinace podpory Thread/Zigbee, kompatibility s Matter platformami a pokročilých úsporných funkcí z ní rozhodně dělá volbu pro každého, kdo chce mít další část domácnosti o něco chytřejší.

Pořídíte si chytrou termostatickou hlavici Aqara W600?

Zdroj: Aqara

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi