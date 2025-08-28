Termostatická hlavice Aqara Radiator Thermostat E1 nikdy nebyla levnější. Za 777 Kč nabízí nejen barevný displej Hlavní stránka Zprávičky Hlavice Aqara Radiator Thermostat E1 teď stojí 777 Kč Disponuje barevným LED displejem a slibuje až roční výdrž baterie Pracuje se Zigbee a nabízí automatickou detekci otevřeného okna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o přechodu na chytré ovládání topení, teď je ten správný čas. Oblíbená termostatická hlavice AQARA Radiator Thermostat E1 je momentálně k dispozici za pouhých 777 Kč, což je podle Heureky její historicky nejnižší cena. Hlavice vám ale může během topné sezóny uspořit mnohem víc než pár kaček – díky chytrým funkcím můžete snížit své náklady na vytápění. Pro koho je Aqara E1 ideální volbou Tuto chytrou hlavici ocení především ti, kdo chtějí mít topení pod kontrolou i když nejsou doma. Přes aplikaci v mobilu můžete odkudkoliv nastavit teplotu v jednotlivých místnostech, vytvářet časové plány nebo využít geofencing – hlavice sama pozná, když se vracíte domů a začne topit ještě předtím, než dorazíte. Aqara E1 spolupracuje s Apple HomeKit, Alexou, Google Home i dalšími systémy, takže ji snadno zapojíte do své chytré domácnosti. CHCI UŠETŘIT NA TOPENÍ Velkým plusem je barevný podsvícený LCD displej, na kterém přehledně vidíte aktuální teplotu i nastavení. Na rozdíl od mnoha konkurenčních hlavic má displej kvalitní podsvícení a široké pozorovací úhly. Oceníte to hlavně v tmavších místnostech nebo když potřebujete rychle zkontrolovat nastavení. Chytré funkce, které skutečně šetří peníze Hlavice disponuje inteligentní detekcí otevřeného okna – při větrání automaticky vypne topení, aby se neplýtvalo teplem. Můžete ji propojit s externím teplotním senzorem Aqara a hlavice pak bude reagovat na skutečnou teplotu v místnosti, ne jen na teplotu u radiátoru. To zajistí rovnoměrnější vytápění a přesnější regulaci. Praktická je také funkce seskupování více hlavic – pokud máte v místnosti více radiátorů, budou všechny spolupracovat a synchronizovat se pro nejefektivnější vytápění. Nastavíte si vlastní časové plány pro každý den, takže ráno se probudíte do vyhřáté koupelny a večer přijdete do teplého obýváku, zatímco přes den, když jste v práci, se zbytečně netopí. Výdrž baterie je podle výrobce až 1 rok při běžném používání (2x AA baterie). Nemusíte se tak bát, že by vám hlavice uprostřed zimy přestala fungovat. Instalace je překvapivě jednoduchá – v balení najdete adaptéry pro většinu běžných ventilů (M30x1,5 mm, Danfoss RA, RAV, RAVL) a montáž zvládnete za pár minut bez nářadí. Na co si dát pozor před koupí Hlavice má samozřejmě i své limity. Především potřebujete Zigbee hub (ideálně Aqara hub pro plnou funkcionalitu), bez něj hlavice fungovat nebude. To znamená dodatečnou investici v podobě několika set korun, pokud jej ještě nemáte. Hlavice také funguje pouze s termostatickými ventily – pokud máte staré ruční ventily nebo jednorurový systém, budete muset ventily nejdřív vyměnit. Některým uživatelům může vadit, že hlavice je relativně objemná (průměr 57 mm, výška 89 mm) a nemusí se vejít do stísněných prostor. Také počítejte s tím, že plné využití všech chytrých funkcí vyžaduje určité technické znalosti a čas na nastavení. ZOBRAZIT NA HEURECE Pokud hledáte cenově dostupnou chytrou hlavici s displejem a širokou kompatibilitou, lepších nabídek zřejmě moc nenajdete. Za 777 Kč získáte spolehlivé řešení, které vám během topné sezóny může ušetřit stovky až tisíce korun. Akce platí pouze do úterý, takže pokud o chytré topení uvažujete, neváhejte příliš dlouho. Využijete této nabídky na chytrou termostatickou hlavici AQARA? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář aqara česko Chytrá domácnost Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024