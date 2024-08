Aqara uvádí na globální trh nový snímač přítomnosti FP1E s podporou Matter

Senzor využívá technologii milimetrových vln pro přesnou detekci i pohybu

Zařízení nabízí všestranné možnosti automatizace a je levnější než FP2

Aqara konečně vypustila do světa svůj nový snímač přítomnosti FP1E. Na začátku roku se objevil v Číně, ale teď se dočkali i zákazníci na globálním trhu, včetně toho našeho. Jedná se o levnější variantu senzoru FP2, jenž jsme před časem podrobili podrobnému testu.

Aqara Presence Sensor FP1E je postavený na Zigbee protokolu a díky podpoře Matter si bude rozumět snad se všemi významnými smart home platformami – ať už máte doma Alexu, Google Home, Home Assistant nebo třeba Apple Home.

Co je na FP1E zajímavé, je použití technologie milimetrových vln. Jak jsme psali v recenzi, díky mmWave technologii dokáže zachytit i opravdu malé pohyby člověka. Žádné mávání rukama před čidlem už není potřeba – FP1E vás uvidí, i když budete klidně sedět nebo ležet. A to až do vzdálenosti 6 metrů. Oproti klasickým PIR senzorům je tohle velký skok vpřed. FP1E rychle pozná, když místnost opustíte a může tak okamžitě zhasnout světla nebo vypnout klimatizaci.

Did Aqara just make the home sensor I’ve always wanted?

Aqara u FP1E vsadila na jednoduchost použití, takže zde není žádné nastavování zón jako u pokročilejšího modelu FP2, stejně tak se budeme muset smířit s absencí světelného senzoru. Scénáře si však samozřejmě nastavit můžete. Takže až se budete celý den válet na gauči u Netflixu, může vám aplikace poslat notifikaci, ať se zvednete a protáhnete.

FP1E se napájí přes USB a v balení najdete i magnetický držák s lepítkem pro snadnou montáž. Adaptér si však budete muset obstarat sami. U nás má novinku k dispozici například e-shop Smarterhome (1 126 Kč) nebo Alza (1 199 Kč). Za lepší verzi FP2 zaplatíte minimálně o šest stovek více.

Máte zkušenosti s chytrou domácností značky Aqara?

Zdroj: Aqara