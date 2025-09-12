Řídící centrum chytré domácnosti! Aqara Panel Hub S1 Plus v Česku citelně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Inteligentní ovládací panel AQARA Panel Hub S1 Plus je nyní na Allegru za pouhých 5030 Kč Má 6,89" dotykový displej, slouží jako ZigBee Hub, Matter Bridge a nástěnný vypínač v jednom zařízení Je kompatibilní s Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.9.2025 15:00 Žádné komentáře 0 Sníte o centrálním ovládacím panelu pro vaši chytrou domácnost? AQARA Panel Hub S1 Plus, který kombinuje funkce dotykového displeje, ZigBee hubu a nástěnného vypínače, je nyní na Allegru dostupný za pouhých 5030 Kč. To je výrazně méně než běžná cena 6390 Kč, za kterou jej nabízí většina českých e-shopů. Co je AQARA Panel Hub S1 Plus? AQARA Panel Hub S1 Plus je multifunkční zařízení, které v sobě kombinuje dotykový ovládací panel, centrální jednotku pro chytrou domácnost a klasický nástěnný vypínač. Nahrazuje standardní vypínač na zdi a poskytuje centrální místo pro ovládání veškerých chytrých zařízení ve vaší domácnosti. Díky 6,89″ dotykovému displeji s rozlišením 1440 × 720 pixelů můžete snadno kontrolovat a ovládat připojená zařízení, sledovat spotřebu energie, komunikovat s návštěvníky u dveří a mnoho dalšího. Panel se navíc automaticky aktivuje, když se k němu přiblížíte, díky zabudovanému senzoru přiblížení. Hlavní výhody AQARA Panel Hub S1 Plus Tento inteligentní panel nabízí řadu funkcí, které z něj dělají centrální systém vaší chytré domácnosti: Vše v jednom – kombinuje funkce dotykového panelu, ZigBee hubu, Matter Bridge a nástěnného vypínače Univerzální kompatibilita – funguje s Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa a zařízeními podporujícími Matter Dvě vestavěná relé – umožňuje přímé ovládání dvou nezávislých světelných okruhů Hlasové ovládání – vestavěné mikrofony umožňují hlasové příkazy na vzdálenost až 10 metrů Přizpůsobitelné rozhraní – možnost vytvořit až 10 vlastních obrazovek s různými ovládacími prvky a scénami Monitorování spotřeby – sleduje a zobrazuje spotřebu energie připojených zařízení Interkom – umožňuje obousměrnou komunikaci s návštěvníky při propojení s kompatibilním dveřním zvonkem ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Instalační požadavky Před nákupem je důležité vědět, že AQARA Panel Hub S1 Plus má specifické instalační požadavky: Nutná přítomnost nulového vodiče – jak upozorňují recenze, bez nulového vodiče v instalační krabici nelze panel nainstalovat Wi-Fi připojení – panel vyžaduje stabilní Wi-Fi síť (podporuje 2,4 GHz i 5 GHz) Horizontální instalace – šroubky pro uchycení musí být umístěny horizontálně Nevhodný pro schodišťové vypínače – jak uvádějí uživatelské recenze, panel není vhodný pro náhradu schodišťového vypínače Pokud splňujete tyto požadavky, instalace by měla být poměrně jednoduchá a přímočará. Jak získat AQARA Panel Hub S1 Plus za 5030 Kč Běžná cena AQARA Panel Hub S1 Plus na českém trhu se pohybuje kolem 6390 Kč. Aktuálně je však dostupný na Allegru za pouhých 5030 Kč, což představuje úsporu více než 1300 Kč. Pro získání této ceny je potřeba: Kliknout na odkaz na Heureku Z Heureky přejít na Allegro Na desktopu v pravé kolonce vybrat „Tento produkt od jiných prodejců“ a zvolit „Nejlevnější“ za 5030 Kč Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob, proto doporučujeme s nákupem neotálet. Závěrečné hodnocení AQARA Panel Hub S1 Plus představuje zajímavý kompromis mezi klasickým vypínačem a plnohodnotným řídicím panelem pro chytrou domácnost. Za cenu 5030 Kč nabízí solidní výbavu a funkce, které ocení zejména uživatelé již zapojení do ekosystému Aqara. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Hlavními výhodami jsou integrace ZigBee hubu, Matter Bridge a dotykového displeje do jednoho zařízení, možnost přímého ovládání dvou světelných okruhů a kompatibilita s hlavními ekosystémy chytré domácnosti. Nevýhodami jsou omezená velikost displeje, některá funkční omezení oproti tabletu a specifické instalační požadavky, zejména nutnost nulového vodiče. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Máte zkušenosti s ovládacími panely pro chytrou domácnost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce aqara Chytrá domácnost slevy Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024