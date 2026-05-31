Apple zlevnil své nejlepší hodinky! Apple Watch Ultra 3 jsou v Česku k mání za dosud nejlepší cenu Hlavní stránka Zprávičky Apple Watch Ultra 3 (49 mm, černý titan) spadly z 20 090 Kč na 17 990 Kč Hlavní novinky generace — satelitní konektivita, 5G a největší displej v historii Apple Watch Recyklovaný titan, výdrž 42 hodin a hypertenzní upozornění z nich dělají nejlepší Apple Watch, jaké kdy byly Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte nejlepší Apple Watch, jaké kdy Apple vyrobil? Apple Watch Ultra 3 jsou vrchol celé řady — a teď jsou přes Heureku k mání za 17 990 Kč místo původních 20 090 Kč. Pojďme se podívat, jestli za to stojí. Vrchol toho, co Apple dělá Satelity, hypertenze a nejlepší výdrž v řadě Pro koho dávají Ultra 3 smysl Rychlé shrnutí ✅ Satelitní konektivita pro tísňové volání i Find My — k nezaplacení v horách a divočině✅ 42 hodin výdrže (až 72 v úsporném režimu), 5G, hypertenzní upozornění a Sleep Score⚠️ Apple Watch fungují jen s iPhonem, vyšší modely Ultra 2 dostaly hodně novinek přes update💡 Sedne dobrodruhům, sportovcům i potápěčům — pro běžné nošení je to ale spíš overkill Vrchol toho, co Apple dělá Apple Watch Ultra 3 jsou hodinky pro lidi, kteří si pořizují to nejlepší — bez kompromisů a bez výjimek. Konstrukci tvoří recyklovaný titan (Apple ho letos poprvé vyrábí 3D tiskem), který nabízí výjimečnou odolnost při hmotnosti, kterou si na zápěstí téměř nevšimnete. Pouzdro o velikosti 49 mm zůstává stejné jako u Ultra 2, ale displej se proti předchůdci zvětšil — rámečky jsou tenčí o 24 %. To zní jako kosmetika, dokud si neotevřete mapy při túře nebo nebudete chtít přečíst notifikaci. OLED panel je teď LTPO3, což znamená jemnější ovládání obnovovací frekvence a plynulejší animace. Apple navíc zlepšil pozorovací úhly, takže displej čtete i ze strany, a jas se škáluje od 1 nitu v noci až po 3 000 nitů na přímém slunci. Koupit Apple Watch Ultra 3 za 17 990 Kč Satelity, hypertenze a nejlepší výdrž v řadě Hlavní devízou Ultra 3 jsou ale funkce, které jiné Apple Watch nemají. Začneme tím nejzajímavějším — satelitní konektivita. Pokud se ocitnete v horách, lesích nebo na moři bez signálu, hodinky umí odeslat tísňovou zprávu přes satelit nebo aktualizovat polohu ve Find My. Funguje to podobně jako na iPhone 14 a novějších: hodinky vás navedou, kam zamířit zápěstím, aby se chytly satelitu, a po krátké chvíli se zpráva přenese do záchranného střediska. V Evropě je tahle funkce poskytována zdarma a u hodinek, které si typicky berete na expedice, dává obrovský smysl. Druhou velkou novinkou je 5G konektivita, která je u Ultra 3 ve standardu — verzi bez cellularu Apple nenabízí. K tomu nová generace senzorů přidává hypertenzní upozornění, které na základě 30denního měření dokáže detekovat pravděpodobné chronické vysoké tlaky a doporučí návštěvu lékaře. Funkce má schválení od americké FDA a je užitečnou prevencí, hlavně pro starší uživatele. A pak je tu výdrž baterie. Apple slibuje 42 hodin běžného provozu. V úsporném režimu hodinky vydrží až 72 hodin. To je dvojnásobek oproti běžným Apple Watch. Pro koho dávají Ultra 3 smysl Buďme realističtí. Apple Watch Ultra 3 nejsou hodinky pro každého. Pokud pro vás sport znamená občasné chození na kafe nebo lehkou jógu doma, jsou Series 11 za výrazně méně peněz dostatečné. Ultra řadu si pořiďte, pokud reálně chodíte do hor, potápíte se, jezdíte na vícedenní cykloturistiku nebo trail-runy — tedy aktivity, kde oceníte výdrž baterie, satelitní komunikaci a robustní tělo. Apple Watch obecně mají stále jednu nepřekonatelnou bariéru: fungují výhradně s iPhonem. Pokud máte Android, ani největší sleva to nezmění. Stojí za zmínku, že rozdíl mezi Ultra 2 a Ultra 3 není tak propastný, jak vypadá z marketingových materiálů. Apple totiž do Ultra 2 přes watchOS 26 dopustil řadu stejných softwarových funkcí — Sleep Score, Liquid Glass rozhraní, hypertenzní upozornění (na novějších modelech) i Wrist Flick gesto. Hardware ale samozřejmě zůstává: satelity, 5G, větší displej a delší baterii najdete jen u Ultra 3. Za 17 990 Kč ovšem dostáváte nejlepší Apple Watch, jaké kdy vznikly, s plnohodnotnou výbavou — bez ošizené verze. Koupit zvýhodněné Apple Watch Ultra 3 Vyplatí se vám Apple Watch Ultra, nebo vám stačí Series 11? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple Chytré hodinky slevy wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024