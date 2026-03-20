To se jen tak nevidí! Stále vynikající Apple Watch 10 jsou teď v akci za 7 590 Kč

Apple Watch Series 10 mají tenkou konstrukci a OLED displej, EKG, SpO2 a detekci spánkové apnoe Na Alze stojí 7 590 Kč – při uvedení v září 2024 stály 12 290 Kč Na trhu už jsou Apple Watch 11, ale nepřinášejí zásadní novinky a stojí výrazně víc Jakub Kárník Publikováno: 20.3.2026 20:00 Nová generace Apple Watch je na trhu už od září, ale pokud nepotřebujete být na špici, Series 10 jsou teď za nejlepší cenu v historii. Apple Watch Series 10 46mm na Alze stojí 7 590 Kč místo původních 12 290 Kč. Za necelých osm tisíc dostanete stále výborné hodinky – Apple Watch 11 nabízejí za výrazně vyšší cenu jen drobná vylepšení. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte iPhone a chcete chytré hodinky s EKG, SpO2, detekcí spánkové apnoe a Apple Pay – za cenu, kde Series 10 nemají konkurenci.⚠️ Zvažte, pokud používáte Android – Apple Watch fungují výhradně s iPhony. A pokud potřebujete vícedenní výdrž baterie, Apple Watch s 36 hodinami nepatří mezi ně.💡 Za 7 590 Kč dostanete větší OLED displej, tenčí konstrukci, NFC platby, GPS, vodotěsnost 50 m, měření hloubky a teploty vody a rychlé nabíjení na 80 % za 30 minut. Proč Series 10 místo jedenáctek Apple Watch 11 přinesly kosmetické změny, ale jádro zůstává prakticky totožné. Series 10 mají stejný OLED displej, stejné zdravotní funkce (EKG, SpO2, detekce spánkové apnoe, měření tepu) a stejnou tenčí konstrukci, která byla oproti Series 9 výrazným skokem. Za 7 590 Kč dostanete hodinky, které dělají totéž co nová generace za 11 tisíc. Pokud nepatříte mezi lidi, kteří musí mít vždy nejnovější model, je to jeden z nejracionálnějších nákupů v Apple ekosystému. Výbava: Bluetooth 5.3, GPS, Wi-Fi, NFC pro Apple Pay, krokoměr, monitoring spánku, vodotěsnost 50 m (5 ATM) s měřením hloubky a teploty vody. Detekce pádu a autonehody pro přivolání pomoci. Rychlé nabíjení – 80 % za přibližně 30 minut. Maximální výdrž 36 hodin, v režimu úspory energie déle. 852 hodnocení mluví za sebe 4,8 z 5 od 852 zákazníků je jedno z nejvyšších hodnocení na celé Alze. Apple Watch Series 10 patří mezi produkty, kde je spokojenost konzistentně vysoká napříč všemi typy uživatelů – od sportovců přes lidi sledující zdravotní metriky po ty, kteří je používají primárně jako notifikační a platební zařízení. Hliníková 46mm verze s provlékacím řemínkem je příjemná na nošení i při sportu. Z omezení: výdrž 36 hodin znamená nabíjení každou noc (pokud chcete sledovat spánek, nabíjíte ráno). Fungují výhradně s iPhony – žádná kompatibilita s Androidem. A pokud potřebujete mobilní připojení bez telefonu (volání, zprávy), toto je Wi-Fi/Bluetooth verze bez Cellular – za tu si připlatíte. Verdikt Apple Watch Series 10 za 7 590 Kč jsou aktuálně nejrozumnější vstup do Apple Watch ekosystému. Větší displej, tenčí design, kompletní zdravotní výbava a 852 hodnocení s průměrem 4,8 – za cenu, za kterou se ještě před pár měsíci prodávaly starší Series 9. Pokud máte iPhone a zvažujete chytré hodinky, lepší poměr cena/výkon v Apple světě teď nenajdete.