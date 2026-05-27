Parádní Apple Watch Series 10 ve větší verzi teď zlevnily na 7 990 Kč! Mají tenké rámečky a umí toho spoustu

Apple Watch Series 10 (46 mm, klavírně černý hliník) spadly z 10 790 Kč na 7 990 Kč
Velký OLED displej, EKG, měření kyslíku, teploty i hloubky vody a rychlé nabíjení na 80 % za půl hodiny
Na trhu jsou už Series 11, ale desítka je pro majitele iPhonu pořád výborná volba

Jakub Kárník
Publikováno: 27.5.2026 06:00

Máte iPhone a koukáte po chytrých hodinkách? Apple Watch Series 10 ve velikosti 46 mm a oblíbeném klavírně černém provedení teď na Alze klesly z 10 790 Kč na 7 990 Kč. Na trhu už je sice novější Series 11, ale jak ukazuje téměř devět set hodnocení, desítka rozhodně nepatří do starého železa. Pojďme se podívat, co za tu cenu nabízí a kde mají své mouchy. Co hodinky umí a proč je lidé chválí Na co si dát pozor Rychlé shrnutí ✅ Velký, jasný OLED displej a tenké, lehké tělo příjemné na zápěstí✅ Bohaté zdravotní funkce — EKG, kyslík v krvi, spánek, teplota i hloubka vody⚠️ Výdrž baterie nutí nabíjet zhruba každý den, klavírně černá se snadno odře💡 Ideální pro uživatele iPhonu, kteří jsou v ekosystému Applu Co hodinky umí a proč je lidé chválí Series 10 přinesly oproti starším modelům větší a tenčí tělo, které řada majitelů v recenzích vyzdvihuje jako nejpříjemnější na nošení dosud. Velký OLED displej s režimem Always-On usnadňuje rychlý pohled na čas, zprávy i notifikace, aniž byste museli tahat telefon z kapsy. Po zdravotní stránce jde o pořádně vybavené hodinky — měří EKG, kyslík v krvi, tep, spánek a u desítky přibylo i sledování teploty a hloubky vody, takže poslouží i při plavání (vodotěsnost 5 ATM). Často skloňovaným plusem je rychlost nabíjení: z nuly na 80 % se dostanete zhruba za půl hodiny, plné dobití zvládnete pod hodinu. Oceňovaná je i možnost přehrávat hudbu přímo z hodinek nahlas, NFC platby přes Apple Pay nebo funkce SOS pro přivolání pomoci. Zákazníci to vesměs shrnují jednoduše — je to Apple a s iPhonem to funguje, jak má. Na co si dát pozor Začněme tím nejčastějším — výdrží baterie. V recenzích se objevuje znovu a znovu: počítejte s nabíjením zhruba jednou denně, v lepším případě vám hodinky vydrží den a půl až dva. Apple to dlouhodobě obhajuje tenkým a lehkým tělem, ale kdo je zvyklý na hodinky s výdrží na týden, bude muset změnit návyky. Druhým opakovaným tématem je odolnost klavírně černé verze — při kontaktu s tvrdším povrchem barva snadno odprýskne a zůstane šedá tečka. Zásadní je také jeden předpoklad: Apple Watch dávají smysl jen s iPhonem. Spárovat je s Androidem nelze a část zdravotních i offline funkcí (mapy při sportu, offline hudba mimo Apple Music) je úzce navázaná na ekosystém Applu — sportovci zvyklí na Garmin to v recenzích nesou nelibě. A pozor na cenu oficiálních řemínků, kterou zákazníci pravidelně označují za přemrštěnou. Za 7 990 Kč jsou Apple Watch Series 10 rozumný kompromis. Příchod Series 11 srazil cenu desítky na úroveň, kde se rozdíly mezi generacemi z pohledu běžného uživatele stírají — dostáváte velký displej, kompletní sadu zdravotních funkcí i svižný systém. Vadí vám u chytrých hodinek nutnost denního nabíjení, nebo jste si zvykli?