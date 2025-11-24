To si nesmíte nechat ujít! Apple TV zlevnila na 99 korun, nabízí spoustu výborných seriálů Hlavní stránka Zprávičky Apple TV nabízí Black Friday slevu 50 % na prvních šest měsíců předplatného Místo 199 Kč měsíčně zaplatíte jen 99 Kč, akce platí do 1. prosince 2025 Oprávnění jsou noví a vybraní vracející se předplatitelé, ne ti s aktivním členstvím Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Black Friday není jen o zlevněné elektronice a hromadění dalších věcí, které nepotřebujete. Je to také jedna z mála chvil v roce, kdy streamovací služby zlevňují své předplatné natolik, že má smysl si je předplatit nebo znovu aktivovat po delší pauze. Apple TV (dříve Apple TV+) teď nabízí nejlepší slevu roku: 99 Kč měsíčně po dobu šesti měsíců místo standardních 199 Kč. To je sleva 50 %, která stojí za zvážení. Půl roku kvalitního obsahu za polovinu Apple TV je služba, která vsadila na menší množství vlastního obsahu, ale zato většinou kvalitního. Žádné hromady průměrných seriálů jako u konkurence, místo toho tituly jako Odloučení, Teherán, Ted Lasso, The Morning Show nebo Pluribus, velmi dobře hodnocená novinka od režiséra Perníkového táty a Volejte Saulovi. Pokud jste některý z těchto titulů ještě neviděli nebo jste předplatné zrušili před pár měsíci kvůli úspoře, tohle je ideální okno na návrat. Sleva platí od teď do 1. prosince 2025 do 23:00, takže máte ještě chvíli na rozmyšlenou. Za šest měsíců zaplatíte celkem 594 Kč místo standardních 1 194 Kč, což je úspora 600 korun. Pokud sledujete aspoň dva seriály nebo filmy měsíčně, vyplatí se to. Jak získat slevu a kdo na ni má nárok Akce je určená pro nové předplatitele a vybrané vracející se uživatele. Pokud máte právě aktivní předplatné, nemáte nárok. Apple také vylučuje ty, kteří mají k dispozici tříměsíční zkušební období nebo platí přes operátora či třetí stranu. Co vlastně na Apple TV je Apple nedávno shodil „Plus“ z názvu a služba se teď jmenuje jen Apple TV. Kromě seriálů a filmů získáte přístup k živým přenosům MLS (americká fotbalová liga). Pokud si nejste jistí, jestli tam je něco pro vás, zkuste Ted Lasso (komedie o fotbalovém trenérovi), Severance (psychologický thriller o práci a identitě) nebo The Morning Show (drama z mediálního prostředí). Všechny tři jsou skvělé a stojí za to. Apple TV najdete na Apple zařízeních přes aplikaci Apple TV, ale také na Androidech, chytrých televizích, Roku, Google TV, PlayStation, Xboxu a v podstatě kdekoliv, kde streamujete. Není to jen pro majitele iPhonů. Stojí to za to? Za 99 Kč měsíčně určitě ano. Za standardních 199 Kč už je to diskuze – Apple TV má menší knihovnu než Netflix nebo Disney+. Pokud toho sledujete hodně, může vás malý výběr omezit. Pokud sledujete selektivně, oceníte, že tam není 90 % nepodstatného obsahu. Sleva končí 1. prosince, takže pokud o tom uvažujete, nemáte moc času. Po šesti měsících se předplatné automaticky obnoví za plnou cenu, takže si dejte připomínku, abyste ho případně zrušili, pokud nebudete chtít platit 199 Kč. Máte zkušenosti s Apple TV? Zdroj: Apple O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple apple tv Black Friday filmy seriály slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.