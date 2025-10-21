iPhone Air už stihl zlevnit! Nejtenčí telefon od Applu koupíte o několik tisíc levněji Hlavní stránka Zprávičky iPhone Air zlevnil měsíc po uvedení na trh z 29 990 Kč na 25 990 Kč Jde o nejtenčí iPhone v historii s tloušťkou pouhých 5,6 mm Rychlý pokles ceny naznačuje nižší poptávku, než Apple očekával Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Apple iPhone Air, nejtenčí smartphone v historii značky, se dostal na český trh teprve před měsícem. Přesto už nyní zlevnil o čtyři tisíce korun. Zatímco v září startoval na ceně 29 990 Kč za základní variantu s 256 GB, dnes jej podle srovnávače Heureka seženete už od 25 990 Kč. Pro Apple, který si drží ceny stabilní měsíce po uvedení, je to nezvykle rychlý pokles. Jasně, telefony z těchto e-shopů bývají z EU distribuce, ale vzhledem k roční mezinárodní záruce přímo od Applu, to nemusí být velký problém. Proč už iPhone Air zlevňuje? Rychlá sleva u novinky od Applu je vždy signál. Buď maloobchodníci řeší přebytečné zásoby, nebo zákazníci jednoduše nekupují tak, jak se čekalo. iPhone Air přitom nebyl levný telefon – 29 990 Kč za základní model znamenalo dražší start než u loňského iPhone 16 Plus, jenž Air nahradil v portfoliu. Problém může být v kompromisech. iPhone Air sází na design a ultra-tenké tělo (5,6 mm), za což zákazníci musí obětovat několik věcí. Na zádech je pouze jeden fotoaparát – chybí ultraširokoúhlý objektiv i teleobjektiv. Telefon má mono reproduktor s průměrným zvukem a slabší baterii (3 149 mAh) oproti běžným iPhonům. Navíc zde není odpařovací komora pro lepší chlazení. Co za tu cenu dostanete? iPhone Air není špatný telefon, jen hodně specifický. Nabízí špičkový 6,5″ OLED displej s ProMotion technologií (120 Hz), maximální jas až 3 000 nitů a antireflexní vrstvu. Výkon zajišťuje čipset Apple A19 Pro, kterému asistuje 12 GB RAM. KOUPIT IPHONE AIR V AKCI Hlavní fotoaparát je totožný s tím z iPhonu 17 – 48 MPx senzor s clonou f/1.6 a optickou stabilizací. Fotí dobře ve dne i v noci, problém nastává při zoomování, kde chybí dedikovaný teleobjektiv. Zajímavostí je nová selfie kamera se čtvercovým senzorem (18 MPx), která umí natáčet na výšku i na šířku bez otočení telefonu. Baterie s kapacitou 3 149 mAh vydržela v testech různých redakcí zhruba den běžného používání, což není špatné s ohledem na tloušťku telefonu. Horší je pomalé 20W nabíjení kabelem – na 50 % se dostanete za půl hodiny. Bezdrátové nabíjení MagSafe podporuje telefon také. Konkurence nabízí víc za míň Právě srovnání s konkurencí ukazuje, proč se iPhone Air může prodávat hůř. Samsung Galaxy S25 Edge je jen o fous tlustší (5,8 mm), ale má dva fotoaparáty na zádech včetně většího hlavního senzoru. Navíc je asi o 10 tisíc levnější. Ještě horší je srovnání uvnitř ekosystému Applu. iPhone 17 stojí méně, má ultraširokoúhlý fotoaparát, stejný hlavní senzor jako Air a delší výdrž baterie. Pokud vám tedy nezáleží na ultra-tenkém těle, klasický iPhone 17 je lepší volba. Pro koho je iPhone Air? iPhone Air je designový statement, ne praktický vlajkový telefon. Je to zařízení pro lidi, kteří chtějí vynikat – telefon tloušťky 5,6 mm a váhy 165 gramů prostě každý pozná. KOUPIT IPHONE AIR V AKCI Za 25 990 Kč (po slevě) dostáváte telefon, který ve většině parametrů zaostává za konkurencí i vlastními sourozenci. Pokud vás ale tenký profil a nízká hmotnost oslovují víc než druhý fotoaparát nebo rychlejší nabíjení, může to být zajímavá volba. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple iPhone AIR slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.