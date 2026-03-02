Apple představil iPhone 17e! Podporuje MagSafe a má nový čip, známe českou cenu Hlavní stránka Zprávičky Apple představil iPhone 17e s cenou od 16 990 Kč, která zůstává stejná jako u loňského modelu Novinka konečně přináší MagSafe s 15W bezdrátovým nabíjením a dvojnásobné základní úložiště 256 GB Dynamic Island se nedočkáme a displej zůstává na 60 Hz, ale nový čip A19 a Ceramic Shield 2 představují výrazné upgrady Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 19:00 Žádné komentáře 0 Zatímco loňský iPhone 16e sklidil kritiku za absenci některých funkcí, Apple se u nástupce rozhodl několik mezer zacelit. iPhone 17e přichází s podporou MagSafe, která u předchůdce mnoha fanouškům chyběla, a také s dvojnásobným základním úložištěm. Cena přitom zůstává na 16 990 Kč, což je v době zdražování příjemné překvapení. Někde se ale stále držel zbytečně zkrátka. MagSafe konečně dorazil Asi nejdůležitější novinkou je přítomnost MagSafe s bezdrátovým nabíjením až 15 W. iPhone 16e podporoval pouze základní Qi nabíjení s výkonem pouhých 7,5 W, což bylo oproti zbytku portfolia výrazné omezení. Nový model tak konečně umožňuje využít celý ekosystém MagSafe příslušenství – od nabíječek přes stojánky až po peněženky a kryty s magnetickým uchycením. Podpora standardu Qi2 znamená kompatibilitu i s nabíječkami třetích stran, které využívají magnetické zarovnání. Pro mnoho uživatelů byla absence MagSafe u 16e důvodem, proč raději sáhli po dražším iPhonu 16 (a kdybych tehdy pokukoval po novém iPhonu i já, učinil bych stejně). Displej: Bez Dynamic Islandu a stále 60Hz Navzdory některým spekulacím se iPhone 17e nedočkal Dynamic Islandu. Apple zůstal u klasického výřezu v horní části displeje, který ukrývá Face ID senzory a selfie kameru. Jde o designový prvek, který u základních iPhonů patrně ještě nějakou dobu zůstane – Dynamic Island si firma očividně pořád šetří pro dražší modely. Zklamáním může být i obnovovací frekvence 60 Hz, zatímco konkurence v této cenové kategorii naprosto běžně nabízí 120 Hz. Apple technologii ProMotion odjakživa rezervoval pro Pro modely, loni ji nově rozšířil také na iPhone 17 a 17 Air. Na druhou stranu dostal displej nový sedmivrstvý antireflexní povrch, který omezuje odlesky na přímém slunci. Parametry displeje jinak zůstávají podobné – jde o 6,1″ OLED panel s rozlišením 2532 × 1170 pixelů, maximálním jasem 800 nitů (1200 nitů ve špičce pro HDR obsah) a podporou technologie True Tone. Odolnější konstrukce díky Ceramic Shield 2 K obrazovce se ještě na moment vrátíme: chrání ji totiž sklíčko Ceramic Shield 2, které Apple nasadil napříč celou řadou iPhone 17. Oproti předchozí generaci má být 3× odolnější proti poškrábání a lépe potlačovat odlesky. Tělo zůstává hliníkové s certifikací IP68 pro odolnost proti vodě a prachu. Čip A19 a výrazně rychlejší modem Pod kapotou došlo k upgradu na čip A19, který Apple představil spolu s řadou iPhone 17. Oproti loňskému A18 nabízí vyšší výkon i energetickou efektivitu. Součástí je 6jádrové CPU (2 výkonná a 4 úsporná jádra), 4jádrové GPU s Neural Acceleratory a 16jádrový Neural Engine optimalizovaný pro úlohy umělé inteligence. Významným vylepšením je modem C1X, který je až dvakrát rychlejší než C1 v iPhonu 16e. Zároveň má být o 30 % úspornější než modemy Qualcomm v iPhonech 17 Pro, což pozitivně ovlivňuje výdrž baterie. Dvojnásobné úložiště za stejnou cenu Apple u nového modelu zdvojnásobil základní kapacitu úložiště. Zatímco iPhone 16e startoval na 128 GB, nový 17e začíná na 256 GB při zachování ceny 16 990 Kč. K dispozici je také varianta s 512 GB za 22 990 Kč. Jde o příjemnou změnu, která reflektuje rostoucí nároky na úložný prostor. Fotoaparát: Evoluce místo revoluce V oblasti fotografování nedošlo k zásadním změnám. iPhone 17e disponuje 48Mpx Fusion fotoaparátem s optickou stabilizací a clonou f/1,6. Díky technologii slučování pixelů funguje jako dva objektivy v jednom – můžete fotit v základním rozlišení 24 Mpx nebo využít 2× přiblížení v údajně optické kvalitě. Ultraširokoúhlý objektiv zde stále nenajdete. Novinkou jsou portréty další generace, které automaticky ukládají informace o hloubce. Bod zaostření tak můžete měnit i dodatečně v aplikaci Fotky. Video lze natáčet v 4K při 60 fps s podporou Dolby Vision. Co zůstává stejné? Kromě displeje s 60 Hz a klasickým výřezem zůstává zachováno akční tlačítko, které nahrazuje přepínač tichého režimu a lze jej naprogramovat na různé funkce. Nechybí Face ID, USB-C port pro nabíjení a přenos dat ani podpora Apple Intelligence. Baterie by měla vydržet až 26 hodin přehrávání videa. Drátové nabíjení probíhá výkonem až 20 W, přičemž z nuly na 50 % se dostanete za přibližně 30 minut. Cena a dostupnost iPhone 17e přichází ve třech barevných variantách – černé, bílé a nové jemně růžové. Předobjednávky startují 4. března, prodej pak začne 11. března. 256 GB: 16 990 Kč 512 GB: 22 990 Kč Vyplatí se upgrade z iPhone 16e? Majitelé loňského modelu by měli zvážit, zda pro ně MagSafe a rychlejší modem představují dostatečný důvod k výměně. Výkon čipu A18 je stále více než dostačující a fotoaparát zůstává prakticky totožný. Naopak pro uživatele starších iPhonů SE nebo modelů řady 12 a starších jde o zajímavou možnost, jak získat moderní telefon s podporou Apple Intelligence za rozumnou cenu. Co říkáte na nový iPhone 17e? Chybí vám Dynamic Island a 120 Hz? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024