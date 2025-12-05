iPhone 16 teď v akci koupíte jen za 16 tisíc! Má fyzickou spoušť, super výkon a jasný displej Hlavní stránka Zprávičky iPhone 16 ve 128GB konfiguraci a tyrkysové barvě Teal je nyní k dispozici za 15 990 Kč v obchodě Mall.cz Rok starý model nabízí čip A18, 48Mpx hlavní fotoaparát a fyzickou spoušť Zbývající kusy se při této ceně pravděpodobně brzy vyprodají Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste dlouho váhali s přechodem na novější iPhone, nyní se nabízí zajímavá příležitost. iPhone 16 ve 128GB variantě a tyrkysovém odstínu Teal je u prodejce Mall.cz prostřednictvím platformy Allegro k dispozici za 15 990 Kč. Jde o výrazně nižší částku oproti oficiální ceně 19 990 Kč, za kterou Apple telefon stále prodává. Zbývajících kusů není mnoho, takže kdo má zájem, neměl by příliš dlouho otálet. Displej a konstrukce Výkon a výdrž baterie Fotoaparát s fyzickým tlačítkem Pro koho je iPhone 16 vhodný Displej a konstrukce iPhone 16 disponuje 6,1palcovým OLED displejem Super Retina XDR s rozlišením 2556 × 1179 pixelů a jemností 460 ppi. Maximální jas dosahuje 2 000 nitů na přímém slunci a 1 600 nitů při HDR obsahu, což zajišťuje dobrou čitelnost prakticky v jakýchkoliv podmínkách. Součástí je samozřejmě Dynamic Island, který nahrazuje klasický výřez a slouží k zobrazování notifikací či ovládání přehrávání hudby. Konstrukce kombinuje hliníkový rám s Ceramic Shield sklem na přední straně. Telefon splňuje certifikaci IP68, takže vydrží až 30 minut v hloubce do 6 metrů. Je však nutné poznamenat, že displej stále pracuje s 60Hz obnovovací frekvencí – plynulejších 120 Hz se dočkáte pouze u modelů Pro. Výkon a výdrž baterie Srdcem iPhonu 16 je čip Apple A18 vyrobený 3nm procesem. Obsahuje 6jádrový procesor se dvěma výkonnostními a čtyřmi úspornými jádry, 5jádrový grafický čip a 16jádrový Neural Engine pro zpracování úloh umělé inteligence. Telefon disponuje 8 GB operační paměti, což je důležité právě pro funkce Apple Intelligence. CHCI IPHONE 16 V AKCI Apple u iPhonu 16 udává výdrž až 22 hodin přehrávání videa. Nabíjení probíhá přes USB-C port s podporou rychlého 20W nabíjení, případně bezdrátově přes MagSafe s výkonem až 25 W při použití 30W adaptéru. Telefon podporuje také standard Qi2 s 15W výkonem. Telefon dále nabízí programovatelné Action Button, které lze nastavit na různé funkce od tichého režimu přes spuštění fotoaparátu až po vlastní zkratky. Z konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a ultraširokopásmový čip druhé generace pro přesnější lokalizaci AirTagů. Fotoaparát s fyzickým tlačítkem Fotografická výbava zahrnuje 48Mpx hlavní Fusion snímač s clonou f/1,6 a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 120° zorným polem. Telefon umožňuje 2× optický zoom prostřednictvím výřezu ze středu hlavního snímače a až 10× digitální přiblížení. iPhone 16 přinesl také tlačítko Camera Control na pravém boku. Slouží k rychlému spuštění fotoaparátu, pořízení snímku, ale také k přepínání mezi režimy či úpravě expozice a zoomu. Video telefon nahrává v 4K rozlišení s Dolby Vision až při 60 fps, nechybí ani zpomalené záběry v 1080p při 240 fps. Pro koho je iPhone 16 vhodný iPhone 16 za necelých 16 tisíc korun osloví především uživatele, kteří přecházejí ze starších modelů jako iPhone 12 nebo 13 a chtějí výrazný skok ve výkonu i fotografických schopnostech. Hodí se také pro ty, kdo preferují kompaktnější rozměry oproti variantám Plus nebo Pro Max, ale nechtějí se vzdát aktuálního hardwaru. KOUPIT IPHONE 16 Méně vhodný bude pro náročné uživatele, kterým vadí 60Hz displej nebo kteří vyžadují teleobjektiv. Ti by měli sáhnout po modelech Pro. Vzhledem k současnému stavu Apple Intelligence (zejména pak co se týče češtiny) telefon nemusí vyhovovat ani nadšencům do umělé inteligence, kteří by raději měli sáhnout třeba po Pixelech od Googlu. Zaujala vás tato nabídka na iPhone 16? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Apple Apple iPhone 16 česko Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024