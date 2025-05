Nikdy nebyl levnější! iPhone 16 Pro nyní koupíte v Česku za nejnižší cenu v historii

Pokud jste vyhlíželi nejvýkonnější iPhone současnosti a čekali na moment, kdy klesne na rozumnou cenu, právě teď nastal ten správný čas. iPhone 16 Pro, který v Česku startoval na ceně 29 990 Kč, se totiž aktuálně dá koupit o více než 6 000 korun levněji. Našli jsme pro vás konkrétní obchody, kde tuto vlajkovou loď značky Apple pořídíte za historicky nejnižší částku v Česku. A nejde o žádné pochybné bazarové nabídky – jedná se o nové, nerozbalené kusy s plnou zárukou.

Historická cena: Kde nyní iPhone 16 Pro koupíte nejlevněji

Podle našeho průzkumu, který jsme provedli skrz server Heureka, momentálně nabízí iPhone 16 Pro za absolutně nejnižší cenu e-shop Mobil Pankrác, kde základní 128GB variantu pořídíte už za 23 590 Kč. Ačkoliv se jedná o menší obchod s 37 recenzemi, hodnocení zákazníků je převážně pozitivní.

Cena: od 23 590 Kč

Alternativou je Mobilní Gentleman, který nabízí stejný model za 24 400 Kč. I to je výrazně pod běžnou tržní cenou a stále jde o jednu z nejvýhodnějších nabídek v historii.

U některých e-shopů, které nabízejí iPhony výrazně levněji, je dobré mít na paměti, že nemusí umožňovat odpočet DPH pro firmy. Pro běžného spotřebitele to však nepředstavuje žádný problém. Zásadní výhodou při nákupu iPhonů obecně je, že první rok můžete případnou reklamaci řešit přímo s Applem prostřednictvím autorizovaných servisů (tzv. premium resellerů), a to bez ohledu na to, kde jste zařízení zakoupili.

Co všechno nabízí titanový iPhone 16 Pro?

Zatímco cena klesá, technologická výbava zůstává špičková. iPhone 16 Pro přináší konstrukci z titanu třídy 5. Zařízení se prodává ve čtyřech barevných variantách včetně nového pouštního titanu, který zaujme svým unikátním odstínem.

Oproti předchozí generaci nabízí iPhone 16 Pro vylepšené chlazení. Díky dílčí struktuře ze stoprocentně recyklovaného hliníku a optimalizovanému zadnímu sklu pro lepší odvádění tepla dokáže udržet až o 20 % vyšší souvislý výkon než iPhone 15 Pro. Výrazným vizuálním vylepšením jsou tenčí rámečky kolem displeje, což umožnilo zvětšit obrazovku na 6,3 palce, aniž by se výrazně změnily celkové rozměry telefonu.

Fotografická soustava s dvojicí 48Mpx snímačů

Pro milovníky mobilní fotografie přináší iPhone 16 Pro zásadní novinku v podobě druhého 48Mpx fotoaparátu. Zatímco hlavní snímač si zachovává z loňska, nový 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s automatickým zaostřováním a vyspělejším quad pixelovým snímačem umožňuje pořizovat detailní makrosnímky i působivé širokoúhlé záběry ve vysokém rozlišení.

Dalším výrazným vylepšením, které se nyní dostává i do základního modelu Pro (dříve pouze Pro Max), je teleobjektiv s ohniskem 120 mm a 5× optickým přiblížením.

Kromě hardwarových vylepšení přináší iPhone 16 Pro i nové fotografické styly s vyspělejším zpracováním tónů pleti, které lze aplikovat v reálném čase díky čipu A18 Pro. Novinkou je i fyzické ovládání fotoaparátu, ačkoliv se zatím v praxi mnoha lidem neosvědčilo.

Video funkce doznaly rovněž významných vylepšení. iPhone 16 Pro nyní podporuje nahrávání 4K Dolby Vision při 120 fps. Tato možnost je dostupná jak v režimu běžného videa, tak i pro zpomalené záběry.

Unikátní novinkou je funkce Audio mix, která pomocí umělé inteligence a záznamu prostorového zvuku umožňuje upravovat vyznění hlasů ve videu.

Výkon čipu A18 Pro a delší výdrž baterie

Srdcem iPhonu 16 Pro je nový čip A18 Pro, který přináší výjimečný výkon a energetickou efektivitu. Oproti předchozí generaci nabízí:

Nový 16jádrový Neural Engine pro rychlejší zpracování úloh umělé inteligence

6jádrové GPU s vyšším grafickým výkonem

6jádrové CPU pro efektivnější zpracování náročných úloh

Téměř 20% nárůst celkové propustnosti systémové paměti

Pro hráče je dobrou zprávou, že A18 Pro nabízí až 2× rychlejší hardwarově akcelerované sledování paprsků, což přináší realističtější grafiku, plynulejší animace a přirozenější osvětlení ve hrách. Herní režim v iOS 18 navíc zajišťuje vyšší fps a lepší odezvu při používání bezdrátových ovladačů.

Výrazným vylepšením prošla také výdrž baterie, která je oproti předchozí generaci znatelně delší.

Kde iPhone 16 Pro pokulhává za konkurencí

I přes všechny pokročilé funkce má iPhone 16 Pro několik nedostatků, které je třeba před nákupem zvážit. Základní úložiště 128 GB je v roce 2025 u prémiového telefonu této cenové kategorie vyloženě ostudné. Při natáčení 4K videí v Dolby Vision a pořizování fotografií se tento prostor zaplní překvapivě rychle. V praxi to znamená, že budete nuceni spoléhat na placené úložiště iCloud, nebo si připlatit za model s vyšší kapacitou.

Další nevýhodou je (ne)implementace umělé inteligence. Apple Intelligence, jak Apple nazývá svůj soubor AI funkcí, výrazně zaostává za konkurencí, především v českém prostředí. Zatímco Google Gemini, který najdete ve většině současných Android telefonů, nabízí pokročilé funkce i s podporou češtiny, Apple Intelligence v našem jazyce prakticky nefunguje.

iPhone také postrádá některé praktické funkce, které uživatelé Androidu považují za samozřejmost. Nenajdete zde například Circle to Search pro rychlé vyhledávání objektů na obrazovce či pokročilé možnosti multitaskingu. Tato omezení mohou být pro uživatele přecházející z Androidu nepříjemným překvapením.

