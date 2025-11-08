Kontroverzní aplikace Sora míří na Android! Za první den si ji stáhlo skoro půl milionu lidí Hlavní stránka Zprávičky Aplikace Sora od OpenAI je nyní dostupná na Androidu, za první den měla 470 tisíc stažení To je čtyřikrát více než iOS verze při spuštění, ale v Česku aplikace zatím není dostupná Nové funkce zahrnují cameo pro zvířata, storyboarding a pokročilé editační nástroje Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 OpenAI konečně přinesl svou kontroverzní AI video aplikaci Sora na Android. Za první den si ji stáhlo 470 tisíc uživatelů, což je čtyřikrát více než při září spuštění na iOS. Jenže než se začnete radovat – v Česku aplikace zatím není dostupná. Sora je k dispozici v sedmi zemích: USA, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji, Taiwanu, Thajsku a Vietnamu. Evropa? Chybí. A zatímco OpenAI postupně rozšiřuje dostupnost, není jasné, kdy se Sora dostane k nám. Mezitím se podívejme, co tato AI aplikace vlastně umí a proč vzbudila takový zájem. Čtyřnásobek iOS úspěchu: Android dominuje Co je Sora a proč je kontroverzní AI video boom: budoucnost nebo problém? Čtyřnásobek iOS úspěchu: Android dominuje Podle analýzy od Appfigures si Android uživatelé stáhli Soru 470 tisíc krát za první den. To je impozantní číslo, které překonává iOS launch čtyřikrát. Ovšem, kontext je důležitý – iOS verze v září byla omezená na Severní Ameriku a vyžadovala pozvánku. Přesto si ji za pět dní stáhlo přes milion lidí. Android verze startuje bez pozvánek a v sedmi zemích najednou, takže vyšší čísla dávají smysl. Zajímavější otázka ale je: Co všichni ti lidé se Sorou dělají? A důležitější: Měli bychom se obávat toho, co vytváří? Co je Sora a proč je kontroverzní Sora je AI aplikace, která generuje videa z textových popisů nebo obrázků. Napíšete „zlatý retriever hrající fotbal na pláži za západu slunce“ a Sora vám během několika sekund vytvoří realistické video. Zní to jako sci-fi, ale funguje to. Aplikace má i sociální vrstvu – můžete sdílet svá videa, remixovat cizí tvorbu a používat funkci Cameo, která umožňuje vložit podobu reálných lidí do AI generovaných videí. Právě tady začíná být věc problematická. Cameo funkce otevírá dveře deepfakům – videím, kde někdo vypadá, jako by dělal nebo říkal něco, co ve skutečnosti nikdy neudělal. OpenAI tvrdí, že spolupracuje s odbory jako SAG-AFTRA a celebritami na prevenci zneužití, ale realita je taková, že jakmile je technologie venku, kontrola nad ní je obtížná. AI video boom: budoucnost nebo problém? Sora není jediná AI video aplikace na trhu. Google má Veo 3, RunwayML nabízí profesionální nástroje, Pika Labs cílí na kreativce. Trh s AI videem exploduje a každý týden přichází nová funkce nebo konkurenční produkt. Pro kreativce to znamená nové možnosti – můžete vytvořit obsah, který by dřív vyžadoval studio, kameru, herce a postprodukci. Pro běžné lidi je to zábava a experimentování. OpenAI slibuje, že pracuje na prevenci zneužití, ale historie ukazuje, že jakmile je technologie venku, kontrola nad ní je iluze. Čím snazší je vytvořit falešné video, tím horší důsledky to může mít. Na druhou stranu – AI videa jsou fascinující technologie. Dokážou demokratizovat tvorbu obsahu, otevřít dveře kreativitě a pomoci lidem vyjádřit nápady, které by jinak zůstaly jen v hlavě. Otázka je, jestli dokážeme jako společnost využít výhody a zároveň minimalizovat rizika. Prozatím platí: Sora je na Androidu, ale ne u nás. Pokud chcete experimentovat, budete si muset počkat nebo si najít kreativní způsob přístupu (například skrz VPN). Budete Sora zkoušet, až bude dostupná v Česku? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Aplikace ChatGPT OpenAI SoraAI Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1. Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024