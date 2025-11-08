TOPlist

Kontroverzní aplikace Sora míří na Android! Za první den si ji stáhlo skoro půl milionu lidí

  • Aplikace Sora od OpenAI je nyní dostupná na Androidu, za první den měla 470 tisíc stažení
  • To je čtyřikrát více než iOS verze při spuštění, ale v Česku aplikace zatím není dostupná
  • Nové funkce zahrnují cameo pro zvířata, storyboarding a pokročilé editační nástroje

Jakub Kárník
8.11.2025 10:00
Ikona komentáře 0
openai sora jpg

OpenAI konečně přinesl svou kontroverzní AI video aplikaci Sora na Android. Za první den si ji stáhlo 470 tisíc uživatelů, což je čtyřikrát více než při září spuštění na iOS. Jenže než se začnete radovat – v Česku aplikace zatím není dostupná.

Sora je k dispozici v sedmi zemích: USA, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji, Taiwanu, Thajsku a Vietnamu. Evropa? Chybí. A zatímco OpenAI postupně rozšiřuje dostupnost, není jasné, kdy se Sora dostane k nám. Mezitím se podívejme, co tato AI aplikace vlastně umí a proč vzbudila takový zájem.

Čtyřnásobek iOS úspěchu: Android dominuje

Podle analýzy od Appfigures si Android uživatelé stáhli Soru 470 tisíc krát za první den. To je impozantní číslo, které překonává iOS launch čtyřikrát. Ovšem, kontext je důležitý – iOS verze v září byla omezená na Severní Ameriku a vyžadovala pozvánku. Přesto si ji za pět dní stáhlo přes milion lidí.

Android verze startuje bez pozvánek a v sedmi zemích najednou, takže vyšší čísla dávají smysl. Zajímavější otázka ale je: Co všichni ti lidé se Sorou dělají? A důležitější: Měli bychom se obávat toho, co vytváří?

Co je Sora a proč je kontroverzní

Sora je AI aplikace, která generuje videa z textových popisů nebo obrázků. Napíšete „zlatý retriever hrající fotbal na pláži za západu slunce“ a Sora vám během několika sekund vytvoří realistické video. Zní to jako sci-fi, ale funguje to.

Aplikace má i sociální vrstvu – můžete sdílet svá videa, remixovat cizí tvorbu a používat funkci Cameo, která umožňuje vložit podobu reálných lidí do AI generovaných videí. Právě tady začíná být věc problematická.

Cameo funkce otevírá dveře deepfakům – videím, kde někdo vypadá, jako by dělal nebo říkal něco, co ve skutečnosti nikdy neudělal. OpenAI tvrdí, že spolupracuje s odbory jako SAG-AFTRA a celebritami na prevenci zneužití, ale realita je taková, že jakmile je technologie venku, kontrola nad ní je obtížná.

AI video boom: budoucnost nebo problém?

Sora není jediná AI video aplikace na trhu. Google má Veo 3, RunwayML nabízí profesionální nástroje, Pika Labs cílí na kreativce. Trh s AI videem exploduje a každý týden přichází nová funkce nebo konkurenční produkt.

Pro kreativce to znamená nové možnosti – můžete vytvořit obsah, který by dřív vyžadoval studio, kameru, herce a postprodukci. Pro běžné lidi je to zábava a experimentování.

OpenAI slibuje, že pracuje na prevenci zneužití, ale historie ukazuje, že jakmile je technologie venku, kontrola nad ní je iluze. Čím snazší je vytvořit falešné video, tím horší důsledky to může mít.

Na druhou stranu – AI videa jsou fascinující technologie. Dokážou demokratizovat tvorbu obsahu, otevřít dveře kreativitě a pomoci lidem vyjádřit nápady, které by jinak zůstaly jen v hlavě. Otázka je, jestli dokážeme jako společnost využít výhody a zároveň minimalizovat rizika.

Prozatím platí: Sora je na Androidu, ale ne u nás. Pokud chcete experimentovat, budete si muset počkat nebo si najít kreativní způsob přístupu (například skrz VPN).

Budete Sora zkoušet, až bude dostupná v Česku?

Zdroj: GSMArena

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

