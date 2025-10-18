TOPlist

Aplikace Messenger pro brzy Windows skončí. Náhrada vás zklame

  • Aplikace Messenger, která umožňuje komunikaci bez načtení celého Facebooku, končí
  • Meta nabízí jako alternativu aplikaci Facebook, která je ke stažení ve Storu
  • Nejedná se ani zdaleka o plnohodnotnou náhradu za pouze chatovací aplikaci

Libor Foltýnek
18.10.2025 12:00
Windows Messenger

Komunikujete s přáteli pomocí Messengeru? Možná stejně jako já používáte ve Windows speciální aplikaci, protože nechcete mít v prohlížeči otevřený celý Facebook. Tak tomu bude brzy konec, Messenger začal zobrazovat oznámení, že od 15. prosince 2025 končí. Nabízí náhradu, ta má ale k dokonalosti daleko.

Hlavním důvodem, proč používám aplikaci, je v mém případě to, že je zaměřená na jednu funkci a nerozptyluje vás nadbytečnými informacemi. Jasně, že jde přečíst si zprávy i na Facebooku, jenže to znamená načtení rozsáhlého webu. Navíc aplikaci můžete mít jako samostatnou ikonu na hlavním panelu.

Windows Messenger končí

Messenger končí, přivítejme Facebook

Co tedy Meta nabízí jako náhradu? Po kliknutí na tlačítko „Přejít do aplikace Facebook“ se mně otevřel Microsoft Store. V něm musíte aplikaci stáhnout. Store se bohužel chová docela náhodně a místo spuštění instalačního procesu se jen stáhl spustitelný soubor, který teprve vlastní aplikaci nainstaluje. Spustit instalaci musíte ručně.

Facebook v Microsoft Store
Instalace Facebooku z Microsoft Store

Mírně humorné mi připadá, že se samotná aplikace opět stahuje z Microsoft Store. Tomu tedy říkám uživatelská přívětivost! Co nás čeká po spuštění?

Aplikace okamžitě zobrazila obsah mé zdi na Facebooku, nechtěla ani přihlášení. To jednoznačně ukazuje, že jde ve skutečnosti pouze o webovou stránku, obalenou aplikací. Aplikace sdílí přihlášení s prohlížečem, což může být výhoda i nevýhoda.

Srovnání aplikace Facebook a webové stránky

Když srovnáme zobrazení Facebooku v aplikaci (vlevo) a v prohlížeči Edge (vpravo), je velice těžké najít vůbec nějaký rozdíl. Jediné plus zdánlivě představuje možnost mít na liště onu samostatnou ikonku, a že se takto otevřený Facebook nebude plést mezi ostatní weby.

To ale nakonec také není úplně pravda. Když jsem zkusil z aplikace otevřít nějaký odkaz v nové záložce, otevřela se nová stránka v hlavním prohlížeči. Důvod k existenci speciální aplikace mně tedy uniká. Jako náhrada za relativně minimalistický Messenger tato aplikace nedává smysl vůbec.

Bude vám Messenger pro Windows chybět?

Zdroj: vlastní

O autorovi

Libor Foltýnek

Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi

