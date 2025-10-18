Aplikace Messenger pro brzy Windows skončí. Náhrada vás zklame Hlavní stránka Zprávičky Aplikace Messenger, která umožňuje komunikaci bez načtení celého Facebooku, končí Meta nabízí jako alternativu aplikaci Facebook, která je ke stažení ve Storu Nejedná se ani zdaleka o plnohodnotnou náhradu za pouze chatovací aplikaci Sdílejte: Libor Foltýnek Publikováno: 18.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Komunikujete s přáteli pomocí Messengeru? Možná stejně jako já používáte ve Windows speciální aplikaci, protože nechcete mít v prohlížeči otevřený celý Facebook. Tak tomu bude brzy konec, Messenger začal zobrazovat oznámení, že od 15. prosince 2025 končí. Nabízí náhradu, ta má ale k dokonalosti daleko. Hlavním důvodem, proč používám aplikaci, je v mém případě to, že je zaměřená na jednu funkci a nerozptyluje vás nadbytečnými informacemi. Jasně, že jde přečíst si zprávy i na Facebooku, jenže to znamená načtení rozsáhlého webu. Navíc aplikaci můžete mít jako samostatnou ikonu na hlavním panelu. Messenger končí, přivítejme Facebook Co tedy Meta nabízí jako náhradu? Po kliknutí na tlačítko „Přejít do aplikace Facebook“ se mně otevřel Microsoft Store. V něm musíte aplikaci stáhnout. Store se bohužel chová docela náhodně a místo spuštění instalačního procesu se jen stáhl spustitelný soubor, který teprve vlastní aplikaci nainstaluje. Spustit instalaci musíte ručně. Mírně humorné mi připadá, že se samotná aplikace opět stahuje z Microsoft Store. Tomu tedy říkám uživatelská přívětivost! Co nás čeká po spuštění? Messenger Meta Platforms, Inc. Instalovat (Free) Google Play Aplikace okamžitě zobrazila obsah mé zdi na Facebooku, nechtěla ani přihlášení. To jednoznačně ukazuje, že jde ve skutečnosti pouze o webovou stránku, obalenou aplikací. Aplikace sdílí přihlášení s prohlížečem, což může být výhoda i nevýhoda. Když srovnáme zobrazení Facebooku v aplikaci (vlevo) a v prohlížeči Edge (vpravo), je velice těžké najít vůbec nějaký rozdíl. Jediné plus zdánlivě představuje možnost mít na liště onu samostatnou ikonku, a že se takto otevřený Facebook nebude plést mezi ostatní weby. Facebook Meta Platforms, Inc. Instalovat (Free) Google Play To ale nakonec také není úplně pravda. Když jsem zkusil z aplikace otevřít nějaký odkaz v nové záložce, otevřela se nová stránka v hlavním prohlížeči. Důvod k existenci speciální aplikace mně tedy uniká. Jako náhrada za relativně minimalistický Messenger tato aplikace nedává smysl vůbec. Bude vám Messenger pro Windows chybět? Zdroj: vlastní O autorovi Libor Foltýnek Libor Foltýnek je redaktor s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti technologií a fotografie. Jeho práce je charakterizována důkladným výzkumem, poutavým vyprávěním a praktickými radami, které zpřístupňují… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Facebook Facebook Messenger Windows Mohlo by vás zajímat Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Klikli byste na tohle? Nový podvod láká na falešné ověření skrz Captchu Libor Foltýnek 25.12.2024 Jak smazat Instagram? Poradíme, jak dočasně nebo trvale odstranit účet David Trlica 4.2.2019 Rusko zakázalo hovory z internetu do telefonních sítí, prý kvůli podvodům Libor Foltýnek 31.12.2024 Nejste sami! Messenger, Facebook, WhatsApp i Instagram mají výpadek Libor Foltýnek 11.12.2024