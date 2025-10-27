Česká aplikace In-počasí prošla revolucí! Má radar i predikci a je zdarma Hlavní stránka Zprávičky Česká meteo aplikace In-počasí dostala kompletní přepracování – nový design a rozšířenou síť meteorologických stanic Nově nabízí data z více než 500 stanic po celé ČR, radar s hodinovou predikcí a tzv. meteo-proužky pro rychlý přehled srážek Aplikace je zdarma a bez reklam, dostupná pro Android i iOS – vývojáři slibují další vylepšení včetně inteligentních notifikací Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Česká meteorologická aplikace In-počasí prošla zásadní proměnou. Po letech postupných aktualizací se vývojáři z firmy InMeteo rozhodli pro kompletní přepis – nové jádro, moderní design a rozšířenou síť stanic. Výsledkem je aplikace, která si drží domácí původ a zároveň se nebojí konkurovat gigantům. A hlavně: je zdarma a bez reklam. Přes 500 meteorologických stanic po celé ČR Klíčovou novinkou je rozšíření sítě měřicích stanic. Zatímco dříve aplikace spoléhala zhruba na 250 profesionálních stanic ČHMÚ, nově jich je více než 500. To v praxi znamená přesnější data zejména v horských oblastech a na okrajích měst, kde dřív chyběla pokrytí. Hned v úvodní části aplikace vidíte aktuální měření z nejbližší stanice – teplotu, tlak, vlhkost, vítr nebo srážky. Po přejetí prstem do strany zobrazí další parametry jako nárazy větru nebo rosný bod. Užitečná je i možnost porovnání s předchozím dnem – na první pohled vidíte, jestli je dnes tepleji nebo chladněji než včera. Radar s predikcí: kam se posunou srážky za hodinu Pod přehledem měření najdete interaktivní radar, který zobrazuje aktuální vývoj srážek v reálném čase. To není nic nového – většina meteo aplikací radar má. Rozdíl je v tom, že In-počasí nově nabízí predikci na hodinu dopředu. V praxi to znamená, že pokud vidíte na radaru blížící se déšť, můžete si jedním tapnutím zobrazit, kam se posune za 15, 30 nebo 60 minut. To je užitečné třeba před výletem na kolo nebo pokud chcete vědět, jestli stihnete vyběhnout do obchodu předtím, než začne pršet. Meteo-proužky: rychlý přehled, kdy prší a kdy svítí slunce Další novinka se jmenuje meteo-proužky a řeší jeden praktický problém: jak rychle zjistit, v kolik hodin během dne bude pršet. Klasické grafy s křivkou srážek jsou přesné, ale méně intuitivní. Meteo-proužky fungují jako barevný pruh s časovou osou – šedá = oblačno, modrá = déšť, žlutá = slunce. Na první pohled vidíte, že třeba od 14:00 do 16:00 bude zataženo, ale po 17:00 se vyjasní. Nebo že dopoledne bude sucho, ale odpoledne přijde přeháňka. Je to podobné jako v aplikaci Windy. Denní souhrny od meteorologů Každý den připravují meteorologové stručný textový přehled, který shrnuje aktuální vývoj počasí. Není to automaticky generovaný text, ale opravdu lidsky napsaný souhrn ve stylu „dnes zůstane zataženo s přeháňkami, od večera ubývání oblačnosti, zítra slunečno“. Kompletně nový design, ale pořád přehledný Původní In-počasí působilo zastarale – funkčně, ale graficky na úrovni aplikací z roku 2015. Nová verze dostala moderní vzhled s důrazem na přehlednost. Hlavní informace jsou viditelné hned po otevření, podrobnosti se schovávají do vysouvacích karet. Zajímavá je funkce rychlého přehledu lokalit – pokud sledujete počasí na více místech (třeba doma v Praze a na chatě v Jeseníkách), vidíte všechny najednou na jedné obrazovce. Nemusíte přepínat mezi lokalitami, stačí scroll. Zdarma a bez reklam – v dnešní době vzácnost Většina meteo aplikací buď obsahuje reklamy, nebo nabízí prémiové funkce za předplatné. In-počasí je kompletně zdarma a bez reklam pro všechny uživatele. Vývojáři z InMeteo financují aplikaci z komerčních služeb pro firmy (například dodávají meteorologická data pro logistiku nebo zemědělství). Co chystají dál? Podle vývojářů je nové jádro aplikace připravené na rychlé přidávání dalších funkcí. V nejbližších měsících slibují inteligentní notifikace, které upozorní na významné změny počasí – třeba náhlý pokles teploty, silný vítr nebo přicházející bouřku. Kterou aplikaci používáte pro předpověď počasí? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Aplikace počasí Česko počasí Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024