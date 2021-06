Aplikace Google pravidelně přestává fungovat. Co s tím?

Majitelé Android telefonů různých značek začali dnes opětovně (naposledy se tak dělo před týdnem) hlásit masivní problémy s aplikacemi od Googlu. Zejména ta základní, zodpovědná za vyhledávání, velmi často padá a hlásí “Aplikace Google pravidelně přestává fungovat”. Případně trochu jinak na mobilech různých značek. Každopádně se jedná o problém, který evidentně postihuje velkou spoustu lidí, což dokazují i příspěvky na sociálních sítích. Na Twitteru přiznal trable přímo i Google. Na vině je podle všeho poslední verze tohoto nástroje, která se zacyklí ve svých procesech. Co se dá v této situaci dělat?

Ano, stará ajťácká klasika, která je ale velmi často tím nejsnazším a zároveň nejefektivnějším, co můžete udělat. Ukončí se případné problematické procesy (což je tento případ) a u některých telefonů tento krok může stačit.

Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It's important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam

