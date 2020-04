Facebook vydal vlastní aplikaci pro herní streamování. Kopíruje Twitch

Největší sociální síť světa dnes oficiálně prohloubila svou angažovanost na poli herního streamování. Facebook vydal mobilní aplikaci Gaming, která zprostředkovává živé přenosy mezi hráči a diváky a de facto nahrazuje dosavadní webovou službu na adrese facebook.com/gaming. V podstatě jde o službu velmi podobnou platformě Twich, ale s jedním velmi významným rozdílem. Zvláštní je, že nástroj skutečně vyšel jen v podobě mobilní aplikace. Oficiálně neexistuje, a podle vyjádření zástupců Facebooku asi ani existovat nebude, ve formě rozšíření pro prohlížeče nebo webu. Aplikace Facebook Gaming je zatím dostupná jen pro Android, iOS verze se připravuje.

“Nechtěli jsme něco, co pojede lidem na pozadí na jiné kartě prohlížeče, zatímco budou dělat domácí úkoly nebo něco jiného. S otevřenou aplikací na telefonu bude jasné, že se sledování věnujete naplno. Nemůžete na mobilu už dělat nic jiného a to je velmi významné,” popisuje zvláštní poslání nového nástroje Vivek Sharma, víceprezident herní sekce Facebooku. Aplikace Facebook Gaming je tak tedy oficiálně přikována k mobilnímu zařízení a to vlastně platí i pro případ, kdy bude chtít jednotlivec vysílat. Z nové aplikace může, ale s ohledem na její omezení je tedy určena hlavně hráčům mobilních her. Sharma ale podotýká, že velkou výhodou takového řešení je, že nejsou nutné žádné další periferie či kusy HW, aby mohl člověk vysílat. To má pochopitelně pravdu, například na Twitchi nejde vysílat jen tak.

Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect Facebook

Obsah aplikace by měl být podle všeho oproštěn od reklam. Firma bude pravděpodobně chtít jen provize od vydělávajících autorů. Ti mohou podporu získávat díky hvězdičkování od diváků. Aplikace Facebook Gaming se nezjevila zčistajasna. Testovala se rok a půl v různých státech v jihovýchodní Asii a v Jižní Americe. To jsou oblasti, kde má Facebook v podobných případech velkou sílu díky chudší populaci a levnějším zařízením. Tamní obyvatele rádi využijí takto jednoduchou možnost sledování a vysílání.

Desítky dalších mobilů umí HD a HDR10 vysílání na Netflixu. Najdete váš? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Bude pro vás aplikace Facebook Gaming zajímavá? Vyzkoušíte ji?

Zdroj: NY Times