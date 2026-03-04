Tento 4K monitor AOC s MiniLED a 1 152 stmívacími zónami v Česku krásně zlevnil! Má vysoký jas a speciální vychytávku Hlavní stránka Zprávičky AOC U27G4XM je 27" herní monitor s 4K rozlišením, IPS panelem, Mini LED podsvícením (1 152 zón) a jasem 1 200 nitů Obnovovací frekvence 160 Hz ve 4K, nebo 320 Hz při přepnutí na 1080p Nejlevnější 4K OLED monitory startují kolem 15 tisíc – a mají výrazně nižší jas Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 4K OLED monitory jsou lákavé – hluboká černá, kontrast, barvy. Jenže nejdostupnější 27″ modely startují kolem 15 tisíc a nabízejí typický SDR jas okolo 250 cd/m², což v osvětlené místnosti nemusí stačit. AOC U27G4XM za 10 490 Kč jde jinou cestou: IPS panel s Mini LED podsvícením a 1 152 lokálními dimming zónami, které tlačí špičkový jas na 1 200 nitů. Ve světlé místnosti, u okna nebo při HDR obsahu to je rozdíl, který uvidíte okamžitě. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K herní monitor s vysokým jasem a HDR, který funguje i ve světlé místnosti – Mini LED s 1 152 zónami a 1 200 nity za 10 490 Kč⚠️ Zvažte, pokud hledáte dokonalou černou a nekonečný kontrast – tam OLED stále vede. Mini LED má blooming (záře kolem jasných objektů na tmavém pozadí) a nativní kontrast IPS je 1 000:1.💡 Za 10 490 Kč dostanete 4K/160 Hz (nebo 1080p/320 Hz), Mini LED, G-Sync kompatibilitu, HDMI 2.1 a jas, na který OLED monitory v této ceně nedosáhnou. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Mini LED vs. OLED: proč tenhle monitor za méně peněz nabídne víc jasu Mini LED podsvícení funguje tak, že za LCD panelem sedí stovky až tisíce malých LED diod rozdělených do zón, které se nezávisle rozsvěcují a zhasínají. U AOC U27G4XM je to 1 152 lokálních zón – výrazně víc než u běžných LED monitorů, ale třeba i televizí s mnohem větší úhlopříčkou. V praxi to znamená lepší kontrast než klasický IPS, protože tmavé části obrazu se skutečně ztmaví, zatímco jasné zůstanou na plném jasu. Špičkový jas 1 200 cd/m² v HDR režimu je hodnota, které OLED monitory v cenové kategorii do 15 tisíc nedosahují – ty se typicky pohybují kolem 250–400 nitů SDR a špičkově do 800 nitů na malé ploše. Kompromis Mini LED oproti OLED: nativní kontrast IPS panelu je 1 000:1 (OLED má prakticky nekonečný), a při jasných objektech na tmavém pozadí může být viditelný blooming – záře kolem hran, kde se jedna zóna rozsvítí a sousední ne úplně dokonale zhasne. Barevné pokrytí 151,8 % sRGB a 96,5 % AdobeRGB je na herní monitor vynikající – pro grafickou práci mimo profesionální kalibraci to bohatě stačí. 160 Hz ve 4K, nebo 320 Hz v 1080p Zajímavá funkce: monitor umí přepnout z nativního 4K/160 Hz do režimu 1080p/320 Hz. Pro kompetitivní hry (CS2, Valorant, Overwatch), kde záleží na každé milisekundě, je to praktická volba – snížíte rozlišení, ale získáte dvojnásobnou plynulost. Pro singleplayerové AAA tituly zůstanete na 4K se 160 Hz, kde obraz vypadá parádně. Odezva 1 ms GtG a podpora G-Sync kompatibilní / Adaptive-Sync zajišťují plynulý obraz bez trhání jak s NVIDIA, tak s AMD grafikou. HDMI 2.1 připojí konzole (PS5, Xbox Series X) na 4K/120 Hz. KOUPIT MONITOR ZA 10 490 KČ Porty, ergonomie a co chybí Konektivita: 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1, 4× USB-A (USB hub přes USB-B upstream), 3,5mm jack pro sluchátka. USB hub je příjemný bonus – připojíte klávesnici, myš nebo flash disk přímo do monitoru. Stojan je výškově nastavitelný a naklápěcí, nechybí však VESA 100×100 pro montáž na rameno. Hmotnost 7,1 kg je na 27″ monitor s Mini LED standardní. Co chybí: reproduktory (budete potřebovat sluchátka nebo externí ozvučení), USB-C (žádný single-cable setup s notebookem) a pivot (otočení na výšku). Pro herní monitor to nejsou dealbreakery, ale pokud plánujete monitor i na kancelářskou práci s notebookem přes USB-C, je to omezení. Barevná hloubka 8 bit bez FRC – pro hry a filmy v pořádku, pro profesionální color grading byste chtěli rozhodně 10 bit. Verdikt AOC U27G4XM za 10 490 Kč je monitor, který má smysl porovnávat s modely za 15+ tisíc. Mini LED s 1 152 zónami a jasem 1 200 nitů nabízí HDR zážitek, který běžné IPS monitory nedokážou a OLED v této ceně nemůže jasově konkurovat. 4K/160 Hz (nebo 1080p/320 Hz), G-Sync kompatibilita, HDMI 2.1 a USB hub za necelých 10,5 tisíce – to je kombinace parametrů, kde AOC momentálně vede. Pokud nehledáte dokonalou černou OLED panelu a nevadí vám absence USB-C, je to jeden z nejzajímavějších 27″ herních monitorů na trhu. Pokud hledáte další monitory ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT CENU 10 490 KČ Dáváte přednost Mini LED s vysokým jasem, nebo OLED s dokonalou černou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza aoc monitor slevy 