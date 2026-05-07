Za 4 tisíce výborná koupě! Alza zlevnila 27" QHD monitor s frekvencí až 260 Hz Hlavní stránka Zprávičky 27" AOC Q27G4ZR je herní monitor s Quad HD rozlišením 2560 × 1440 a obnovovací frekvencí až 260 Hz S kódem ALZADNY25 stojí 3 999 Kč místo 5 332 Kč (sleva 1 333 Kč) Jde o pokračování akce z minulého měsíce, takže nejde o nový cenový rekord, ale o návrat na dosavadní minimum Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.5.2026 09:04 Žádné komentáře 0 27″ QHD monitor s Fast IPS panelem a 240Hz frekvencí je za čtyři tisíce skvělá koupě. AOC Q27G4ZR je nyní s kódem ALZADNY25 k dostání na Alze za 3 999 Kč místo běžných 5 332 Kč. Nejde sice o nové historické minimum, nýbrž o pokračování akce z minulého měsíce, ale stále jde o akci, kterou byste měli zaznamenat, pokud zrovna zvažujete o vylepšení svého herního setupu. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 27″ QHD herní monitor s vysokou frekvencí a IPS panelem pod 4 000 Kč.⚠️ Zvažte, pokud řešíte kvalitní HDR (zde IPS bez local dimmingu) nebo se chcete vyhnout riziku backlight bleedu u některých kusů.💡 Za 3 999 Kč dostanete kombinaci Fast IPS, 240 Hz (260 Hz po přetaktování) a plně nastavitelného stojanu, kterou v této cenovce konkurence nedrží. Proč je tenhle monitor zajímavý AOC Q27G4ZR míří na hráče s omezenějším rozpočtem, kteří chtějí vyšší rozlišení než FullHD a současně vysokou obnovovací frekvenci – pyšní se 27″ Fast IPS panelem o rozlišení QuadHD s nativní obnovovací frekvencí 240 Hz a možností přetaktování na 260 Hz. To je kombinace, kterou ještě nedávno nabízely jen monitory v cenovce kolem 7–8 tisíc, dnes ji koupíte pod 4 000 Kč. Druhým důvodem, proč se na tento model dívat, je pásmo, ve kterém se cena pohybuje. Ještě v červnu 2025 stál monitor přes 6 000 Kč, dnes je se slevovým kódem ALZADNY25 za 3 999 Kč. Jak jsme již upozornili výše, stejnou cenu měl už při minulé kampani, takže sice nejde o cenový rekord, ale na druhou stranu má Alza pořád nejlepší nabídku na tuzemském trhu. Klíčové parametry: panel, frekvence, odezva Srdcem monitoru je Fast IPS panel s nativní frekvencí 240 Hz, kterou lze přetaktovat na 260 Hz. Výrobce udává odezvu 1 ms GtG – v praxi to znamená výrazně menší rozmazání pohybu než u klasických IPS panelů a obraz vhodný i pro rychlé tituly, kde se hraje o reflexy. Panel pokrývá 123,6 % sRGB a 91,4 % Adobe RGB, takže barvy mají dostatek prostoru i pro běžnou foto editaci. KOUPIT MONITOR VE SLEVĚ Z hlediska synchronizace monitor podporuje Adaptive-Sync a je G-Sync Compatible, takže s NVIDIA i AMD grafikou eliminujete trhání obrazu (tearing). Certifikace VESA DisplayHDR 400 tu sice je, ale očekávání nastavte realisticky – jde o IPS panel bez local dimmingu, takže HDR je spíš formalitou. To ostatně potvrzují i sami uživatelé, kteří v recenzích doporučují HDR vypnout. Maximální jas 400 cd/m² a antireflexní povrch ale dělají monitor použitelný i v dobře osvětlené místnosti. Důležitá poznámka, na kterou v recenzích narazíte opakovaně: pro dosažení plné frekvence 240/260 Hz je nutný DisplayPort 1.4. Přes HDMI 2.0 se dostanete maximálně na 144 Hz. Pokud tedy chcete využít celý potenciál panelu, musíte počítat s DisplayPort kabelem (v balení je pouze HDMI). Praktická stránka: porty, ergonomie, reproduktory Konektivita je pro tento segment standardní – HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, vestavěné reproduktory 2× 2 W, Kensington zámek. Co tu citelně chybí, je USB hub, na který někteří uživatelé v recenzích narazili. Pokud máte na stole hodně periferií, je dobré s tím počítat předem. Pro uchycení na zeď nebo rameno slouží VESA 100×100. Stojan je v této cenové kategorii nadprůměrný. Nabízí výškové nastavení, naklápění, otáčení i pivot – tedy možnost otočit monitor o 90 stupňů na výšku, což je užitečné pro práci s dokumenty nebo programování. Základna je navržena pro úsporu místa na stole, takže se pod ni vejde i klávesnice. Hmotnost 5,32 kg není u 27″ displeje extrémní, ale pokud plánujete monitor přesouvat často, není to z nejlehčích. Z pohledu zdraví očí monitor disponuje technologií Flicker-Free a v menu najdete režimy pro snížení modrého světla. Záruka je 36 měsíců, což je u herních monitorů v této cenovce příjemný nadstandard a u AOC obecně standard. Co říkají uživatelé Na Alze má AOC Q27G4ZR hodnocení 4,1 z 5 (35 hodnocení, 16 uživatelských recenzí) a 77 % zákazníků jej doporučuje. Pozitivně se v recenzích opakují nízká vstupní latence, ostrý obraz v pohybu, plně nastavitelný stojan a poměr cena/výkon. Reklamovanost je nízká, Alza udává 1,27 %, prodáno bylo přes 1 000 kusů. OBJEDNAT V AKCI Kritika je ale zásadní a stojí za pozornost. Více uživatelů zmiňuje backlight bleed – únik světla v rozích, viditelný hlavně v tmavých scénách. Někdo to nazývá „nezanedbatelným IPS glow“, jiný píše, že při běžném jasu okolo 20 % problém nevidí. Druhým opakovaným bodem je tiché pískání zdroje při 240 Hz na QHD, slyšitelné v tiché místnosti bez sluchátek. Třetí kritika míří na HDR režim – uživatelé se shodují, že na IPS bez local dimmingu nemá HDR praktický smysl. Stojí za zmínku, že část kritických recenzí vychází ze srovnání s konkrétními alternativami (např. levnější 24″ AOC Q24G4RE bez stejných problémů). Jeden uživatel popsal kus s vadnými pixely, ale takový případ je u IPS panelů statistická realita, ne systémový problém modelu. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale herní monitor ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné modely 27″ i 32″ formátů. Skladové zásoby se mění poměrně rychle. Kdy to smysl nedává Pokud řešíte kvalitní HDR pro filmy a hry s velkým dynamickým rozsahem, tenhle monitor vám HDR efekt neposkytne – sami uživatelé doporučují ho vypnout. Stejně tak pokud potřebujete USB hub pro periferie nebo monitor s integrovanou nabíječkou pro notebook, půjdete o cenovou třídu výš (typicky modely U27B3A nebo Q27V5CW). Druhým případem je situace, kdy nemáte DisplayPort kabel ani GPU s DisplayPortem – přes HDMI 2.0 se dostanete maximálně na 144 Hz a celá výhoda 240/260 Hz panelu se ztratí. V takovém případě možná dává větší smysl levnější IPS monitor s nižší frekvencí, kde HDMI nebude úzkým hrdlem. A pokud máte velmi citlivý sluch a počítač budete mít zapnutý v tichu, počítejte s rizikem slyšitelného pískání zdroje při 240 Hz. Verdikt: pro koho se to vyplatí AOC Q27G4ZR za 3 999 Kč dává smysl všem, kdo hledají 27″ QHD herní monitor s vysokou frekvencí a Fast IPS panelem v rozumné cenovce. Pro hraní rychlých her, e-sport tituly i běžnou práci je to silný kompromis – v této ceně mu konkuruje hlavně 31,5″ AOC Q32V4 (zhruba podobná cena, větší úhlopříčka, ale jen 165 Hz) a 25″ 25G4SXU (menší a rychlejší, levnější). Naopak pokud řešíte HDR, USB hub, nebo bezchybný panel bez sebemenšího náznaku backlight bleedu, počítejte spíš s cenovkou nad 6 000 Kč nebo rovnou s OLED. Je pro vás u herního monitoru důležitější vyšší frekvence, nebo větší úhlopříčka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 