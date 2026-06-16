Skvěle vybavený monitor pod 6 tisíc: Tenhle 27" AOC s Mini LED podsvícením a 180 Hz koupíte v akci Hlavní stránka Zprávičky 27" AOC Q27G3XMN je herní Mini LED monitor s QHD rozlišením, 180 Hz a certifikací DisplayHDR 1000 S kódem ALZADNY25 stojí 5 890 Kč – od uvedení loni v červnu za 9 990 Kč tak spadl o víc než třetinu Patří k nejlevnějším monitorům s plnoplošným lokálním stmíváním (FALD, 336 zón) a má 36měsíční záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Mini LED monitor s opravdovým HDR a kontrastem blízkým OLEDu se dlouho nedal pořídit levně. 27″ AOC Q27G3XMN teď s kódem ALZADNY25 stojí 5 890 Kč, zatímco při uvedení loni v červnu vyšel na 9 990 Kč. CHCI MONITOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levný Mini LED s reálným HDR1000 na hry a filmy a nechcete platit za OLED.⚠️ Zvažte, že jde o VA panel se slabšími pozorovacími úhly a uživatelé hlásí blikání při zapnutém VRR.💡 Za 5 890 Kč jde o jeden z nejlevnějších monitorů s plnoplošným lokálním stmíváním – proti loňským 9 990 Kč citelně níž. Proč je tenhle monitor zajímavý Tenhle monitor AOC si vydobyl skvělou pověst jako nejlevnější cesta k plnoplošnému lokálnímu stmívání (FALD). Mini LED podsvícení s 336 zónami a certifikací DisplayHDR 1000 zvládá jas až 1 000 cd/m² a černou, která se v HDR blíží OLEDu – ovšem bez rizika vypálení. Cena přitom hodně spadla: při uvedení loni v červnu stál 9 990 Kč, dnes ho s kódem koupíte za 5 890 Kč. Pro upřesnění, v posledních týdnech se pohyboval kolem 5 990 Kč, takže hlavní pokles proběhl od loňského uvedení. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel je 27″ VA s rozlišením QHD 2560 × 1440 a frekvencí 180 Hz, odezva je 1 ms (GtG). Z barevného hlediska pokrývá 98,5 % DCI-P3 a má 10bitovou hloubku, statický kontrast je vysokých 4 000:1. O plynulost se stará AMD FreeSync Premium Pro. Stojan nabízí nastavení výšky, náklon, otáčení i pivot a nechybí podpora VESA. Pozor na připojení: pro plných 180 Hz a HDR použijte DisplayPort 1.4, protože přes přibalené HDMI 2.0 to nemusí jet naplno. KOUPIT ZA 5 890 KČ Co říkají uživatelé Na Alze má monitor hodnocení 4,6 z 5 z 62 hodnocení a nízkou reklamovanost 1,75 %. Uživatelé se shodují, že za tu cenu jde o nejlepší HDR a kontrast bez přechodu na OLED, a chválí jas i podání černé. Opakovaně ale zaznívá blikání obrazu při zapnutém VRR (FreeSync), které je pro někoho zásadní, dále slabší pozorovací úhly typické pro VA panel a neohrabané ovládání OSD tlačítky (řada lidí raději ladí monitor přes aplikaci AOC). Část recenzí zmiňuje, že lokální stmívání je v režimu SDR dost agresivní a že na běžnou kancelářskou práci je monitor spíš kompromis. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY25 Kdy to smysl nedává Pokud monitor chcete hlavně na práci s textem nebo grafiku, kde sedíte i mimo přímou osu, VA panel se slabšími úhly nemusí vyhovovat. Stejně tak pokud jste citliví na blikání při VRR nebo nevyužijete HDR, ztrácí Mini LED část smyslu a vystačíte si s levnějším monitorem. A počítejte s rozměrným stojanem, který na malý stůl nemusí být ideální (řešením je VESA držák). Verdikt: pro koho se vyplatí Za 5 890 Kč s kódem ALZADNY25 zůstává AOC Q27G3XMN jednou z nejlepších voleb, jak získat reálné HDR1000 a Mini LED kontrast bez rizika vypálení. Od loňského uvedení za 9 990 Kč jde o výrazně nižší cenu. Pokud akceptujete vlastnosti VA panelu a možné blikání při VRR a chcete monitor hlavně na hry a filmy, těžko hledáte lepší poměr cena/výkon. Na čistě kancelářskou práci ale existují vhodnější a často levnější modely. Pokud vás tento model nezaujal, ale herní monitor ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory, držáky i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI MINI LED MONITOR Zvolili byste levný Mini LED s HDR, nebo si počkáte a připlatíte za OLED? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024