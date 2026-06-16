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Skvěle vybavený monitor pod 6 tisíc: Tenhle 27" AOC s Mini LED podsvícením a 180 Hz koupíte v akci

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.6.2026 16:00
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AOC Q27G3XMN na stole ai ilustrace

Mini LED monitor s opravdovým HDR a kontrastem blízkým OLEDu se dlouho nedal pořídit levně. 27″ AOC Q27G3XMN teď s kódem ALZADNY25 stojí 5 890 Kč, zatímco při uvedení loni v červnu vyšel na 9 990 Kč.

CHCI MONITOR V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levný Mini LED s reálným HDR1000 na hry a filmy a nechcete platit za OLED.
⚠️ Zvažte, že jde o VA panel se slabšími pozorovacími úhly a uživatelé hlásí blikání při zapnutém VRR.
💡 Za 5 890 Kč jde o jeden z nejlevnějších monitorů s plnoplošným lokálním stmíváním – proti loňským 9 990 Kč citelně níž.

Proč je tenhle monitor zajímavý

Tenhle monitor AOC si vydobyl skvělou pověst jako nejlevnější cesta k plnoplošnému lokálnímu stmívání (FALD). Mini LED podsvícení s 336 zónami a certifikací DisplayHDR 1000 zvládá jas až 1 000 cd/m² a černou, která se v HDR blíží OLEDu – ovšem bez rizika vypálení. Cena přitom hodně spadla: při uvedení loni v červnu stál 9 990 Kč, dnes ho s kódem koupíte za 5 890 Kč. Pro upřesnění, v posledních týdnech se pohyboval kolem 5 990 Kč, takže hlavní pokles proběhl od loňského uvedení.

AOC Q27G3XMN render natoceny

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Panel je 27″ VA s rozlišením QHD 2560 × 1440 a frekvencí 180 Hz, odezva je 1 ms (GtG). Z barevného hlediska pokrývá 98,5 % DCI-P3 a má 10bitovou hloubku, statický kontrast je vysokých 4 000:1. O plynulost se stará AMD FreeSync Premium Pro. Stojan nabízí nastavení výšky, náklon, otáčení i pivot a nechybí podpora VESA. Pozor na připojení: pro plných 180 Hz a HDR použijte DisplayPort 1.4, protože přes přibalené HDMI 2.0 to nemusí jet naplno.

KOUPIT ZA 5 890 KČ

Co říkají uživatelé

Na Alze má monitor hodnocení 4,6 z 5 z 62 hodnocení a nízkou reklamovanost 1,75 %. Uživatelé se shodují, že za tu cenu jde o nejlepší HDR a kontrast bez přechodu na OLED, a chválí jas i podání černé. Opakovaně ale zaznívá blikání obrazu při zapnutém VRR (FreeSync), které je pro někoho zásadní, dále slabší pozorovací úhly typické pro VA panel a neohrabané ovládání OSD tlačítky (řada lidí raději ladí monitor přes aplikaci AOC). Část recenzí zmiňuje, že lokální stmívání je v režimu SDR dost agresivní a že na běžnou kancelářskou práci je monitor spíš kompromis.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY25

Kdy to smysl nedává

Pokud monitor chcete hlavně na práci s textem nebo grafiku, kde sedíte i mimo přímou osu, VA panel se slabšími úhly nemusí vyhovovat. Stejně tak pokud jste citliví na blikání při VRR nebo nevyužijete HDR, ztrácí Mini LED část smyslu a vystačíte si s levnějším monitorem. A počítejte s rozměrným stojanem, který na malý stůl nemusí být ideální (řešením je VESA držák).

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 5 890 Kč s kódem ALZADNY25 zůstává AOC Q27G3XMN jednou z nejlepších voleb, jak získat reálné HDR1000 a Mini LED kontrast bez rizika vypálení. Od loňského uvedení za 9 990 Kč jde o výrazně nižší cenu. Pokud akceptujete vlastnosti VA panelu a možné blikání při VRR a chcete monitor hlavně na hry a filmy, těžko hledáte lepší poměr cena/výkon. Na čistě kancelářskou práci ale existují vhodnější a často levnější modely.

Pokud vás tento model nezaujal, ale herní monitor ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory, držáky i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob.

CHCI MINI LED MONITOR

Zvolili byste levný Mini LED s HDR, nebo si počkáte a připlatíte za OLED?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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