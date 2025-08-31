Monitor AOC s 200Hz frekvencí teď stojí jen 2,5 tisíce. Má vestavěné reproduktory a výškově nastavitelný stojan Hlavní stránka Zprávičky Monitor AOC s 200Hz obnovovací frekvencí seženete za 2 470 Kč Využívá Fast IPS panel s FullHD rozlišením a 1ms odezvou Je ideální pro hráče kompetitivních titulů typu CS2 či Valorant Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud patříte mezi hráče, kteří hledají rychlý herní monitor, ale nechcete za něj utratit majlant, máme pro vás zajímavý tip. AOC Gaming 24G4HRE s 200Hz obnovovací frekvencí teď pořídíte za 2 470 Kč. Za tuto cenu dostanete monitor, který dovede konkurovat i dražším modelům. Co za ty peníze dostanete? AOC 24G4HRE není žádný obyčejný kancelářský monitor přebalený do herního kabátu. Jde o plnohodnotný herní panel s Fast IPS technologií, která kombinuje rychlost TN panelů s barevnou věrností IPS. 200Hz obnovovací frekvence zajistí, že i v těch nejrychlejších střílečkách uvidíte každý pohyb nepřítele. K tomu přidejte 1ms GtG odezvu a máte monitor, který vás nebude brzdit ani v těch nejnáročnějších kompetitivních hrách. Monitor podporuje G-Sync kompatibilitu, takže pokud máte grafiku od Nvidie, můžete se těšit na plynulý obraz bez trhání. Nechybí ani HDR10 pro lepší kontrast a živější barvy, i když u monitoru této cenové kategorie nečekejte zázraky. Přesto je to příjemný bonus, který ocení především při hraní novějších titulů. CHCI MONITOR SE SLEVOU Pro koho je monitor ideální volbou? Tahle kombinace parametrů a ceny dělá z AOC 24G4HRE zajímavou volbu pro několik skupin hráčů. Především jsou to kompetitivní hráči s omezeným rozpočtem, kteří potřebují rychlý monitor pro Counter-Strike 2, Valorant nebo Apex Legends, ale nechtějí platit 5-6 tisíc za prémiové modely. 200Hz a minimální odezva jim dají konkurenční výhodu, kterou potřebují. Monitor ocení i ti, kdo přecházejí z běžného 60Hz nebo 75Hz monitoru a chtějí poznat, jaký je to rozdíl hrát na něčem rychlejším. Skok na 200Hz bude pro většinu hráčů dostačující na několik let dopředu. Navíc 24″ úhlopříčka s Full HD rozlišením je stále nejrozšířenější kombinace pro kompetitivní hraní – není příliš velká, takže uvidíte celou obrazovku periferním viděním, a Full HD rozlišení utáhne i slabší grafika. Design a praktické funkce AOC vsadil na bezrámečkový design na třech stranách, což ocení hlavně ti, kdo uvažují o sestavě s více monitory. Výškově nastavitelný stojan vám umožní najít ideální pozici pro dlouhé herní session. Monitor má také VESA držák 100×100mm, takže ho můžete pověsit na rameno, pokud preferujete čistý stůl. Příjemným bonusem jsou vestavěné reproduktory. Nejsou nijak oslnivé, ale pro příležitostné použití nebo když zapomenete nabít sluchátka, se hodí. Monitor má také funkce pro ochranu zraku jako Low Blue Light a Flicker-Free, takže i po několikahodinovém hraní nebudete mít tolik unavené oči. Jak si stojí proti konkurenci? V cenové kategorii kolem 2,5 tisíce korun nenajdete moc 200Hz monitorů. Většina konkurentů nabízí maximálně 144Hz nebo 165Hz. Například populární ASUS VG248QG stojí podobně, ale má jen 165Hz. MSI Optix G241 sice nabízí 144Hz a IPS panel, ale za vyšší cenu. AOC tak v tomto ohledu nabízí nejlepší poměr výkonu a ceny. KOUPIT MONITOR AOC Sleva 500 Kč dělá z tohoto monitoru ještě zajímavější nabídku. Za 2 470 Kč dostanete parametry, které normálně najdete u monitorů o kategorii výš. Pokud tedy hledáte rychlý herní monitor a nechcete překročit hranici 3 tisíc korun, těžko teď najdete lepší nabídku. Využijete tuto slevu na herní monitor AOC? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024