32" 4K OLED monitor se 165 Hz ve skvělé akci! Tenhle AOC AGON nikdy nebyl levnější

32palcový QD-OLED monitor AOC AGON AG326UD se dostává na 16 641 Kč
Jde o jeden z nejlevnějších 4K QD-OLED monitorů na českém trhu – konkurence stojí o 3-5 tisíc víc
Nabízí 10bitové barvy, DisplayHDR True Black 400 a odezvu 0,03 ms – ideální pro hráče i editory

Jakub Kárník
Publikováno: 17.10.2025 18:00
2 komentáře

QD-OLED monitory patří mezi nejdražší kousky na trhu. Kombinují výhody klasického OLED panelu (dokonalá černá, nekonečný kontrast) s kvantovými tečkami, které zajišťují lepší barevné podání. Výsledkem je obraz, který překonává jak Mini LED, tak běžné OLED. Jenže cena? Většinou přes 25 tisíc korun. AOC AGON AG326UD ale ukazuje, že to jde i levněji. Z 21 tisíc na necelých 17 tisíc Co je vlastně QD-OLED Pro koho se tahle sleva hodí Kde jsou kompromisy Jestli někdy, tak teď Z 21 tisíc na necelých 17 tisíc Model AOC AGON AG326UD se s akčním kódem ALZADNY10 dostal na cenu 16 641 Kč. To je historické minimum a zároveň jedna z nejnižších cen za 32palcový 4K QD-OLED na českém trhu. Původní cena byla 21 590 Kč, což už samo o sobě byla slušná nabídka. Se slevou ale tento monitor dává ještě větší smysl – dostanete špičkovou obrazovou technologii za cenu, za kterou byste jinak koupili slušný 4K IPS nebo levnější Mini LED. Co je vlastně QD-OLED QD-OLED je hybridní technologie, která spojuje modré OLED diody s vrstvou kvantových teček (Quantum Dots). Výsledkem je panel s dokonalou černou jako u běžného OLED, ale s živějšími barvami a lepší svítivostí. Černá je opravdu černá – žádné šedivé podsvícení jako u LCD. Kontrast je nekonečný, protože každý pixel svítí samostatně. KOUPIT AOC AGON V AKCI AOC AGON AG326UD nabízí rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K), obnovovací frekvenci 165 Hz a odezvu 0,03 ms. Barevná hloubka je 10 bit, což znamená přes miliardu barevných odstínů. Panel pokrývá 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 a 93 % Adobe RGB, takže se hodí nejen na hraní, ale i na profesionální práci s grafikou nebo videem. Kontrast byl naměřen na 14 470:1, což je hodnota typická pro OLED panely. Pro srovnání – běžné IPS monitory dosahují 1000:1, Mini LED se pohybují kolem 5000:1. QD-OLED je prostě v jiné lize. Pro koho se tahle sleva hodí Primárně pro hráče, kteří chtějí maximum z AAA her s podporou HDR. Monitor podporuje DisplayHDR True Black 400, což znamená špičkovou svítivost až 1000 nitů na malých plochách – ideální pro jasné výbuchy, odrazy nebo slunce ve hře. Černá zůstává dokonale černá i v nejtmavších scénách. Po celé ploše se díváme na průměrných 250 nitů. Frekvence 165 Hz pak stačí na plynulé zobrazení i v rychlých akčních hrách. Není to sice 240 Hz jako u dražších modelů, ale pro většinu hráčů je to víc než dost. KOUPIT AOC AGON V AKCI Monitor se hodí i pro designéry a videoeditory. Pokrytí DCI-P3 na 99 % znamená, že můžete pracovat s profesionálním obsahem bez obav o přesnost barev. A 4K rozlišení vám dá dostatek místa na časovou osu, panely nástrojů i náhled videa. Kde jsou kompromisy Žádný monitor za 16 tisíc nemůže být dokonalý. AOC AGON AG326UD ale šetří tam, kde to většina uživatelů nepocítí. Například chybí USB-C s power delivery, takže laptop nenabijete přes monitor. Není tu ani KVM switch, který by vám umožnil sdílet klávesnici a myš mezi dvěma počítači. Další ústupek je nižší jas v SDR režimu. Pro hry a filmy v HDR to není problém, ale pokud pracujete v jasně osvětlené místnosti, může vám to připadat málo. OLED panely obecně nesvítí tak jasně jako Mini LED nebo klasické LCD. KOUPIT AOC AGON V AKCI Poslední kompromis je 165Hz místo 240Hz. Pro hráče v CS2 nebo Valorantu může být vyšší frekvence výhodou, ale jinak rozdíl nepoznáte.

Jestli někdy, tak teď

Cena 16 641 Kč za 32palcový 4K QD-OLED je historické minimum. Pokud jste se vždycky chtěli podívat na OLED technologii, ale zdála se vám drahá, tohle je vaše šance. Monitor nabízí špičkový obraz, dostatečnou frekvenci i profesionální barevné pokrytí – a to za cenu, za kterou byste jinde koupili průměrný IPS panel.

Co říkáte na tuto slevu? 