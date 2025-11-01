Tohle je nejlevnější 32" 4K OLED monitor v Česku! Má 165 Hz a odezvu pouhých 0,03 ms Hlavní stránka Zprávičky Nejlevnější 32" OLED monitor na trhu: AOC AGON AG326UD je nyní v akci za 15 890 Kč (původně 21 590 Kč) Má QD-OLED panel, 165 Hz, odezvu 0,03 ms a HDMI 2.1 – parametry, které běžně najdete u dražších modelů Ideální volba pro PC i konzole – 4K 120 Hz na PS5, plynulý obraz, přesné barvy a perfektní kontrast Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Na letošní Black Friday přináší Alza jednu z nejzajímavějších slev na monitor vůbec. 31,5″ AOC AGON AG326UD s prémiovým QD-OLED panelem spadl z původních 21 590 Kč na aktuálních 15 890 Kč. V době, kdy jiné 32″ 4K OLED modely stojí běžně o tři až šest tisíc korun víc, jde o velmi atraktivní nabídku, která spojuje vysoký kontrast, rychlou odezvu a nadstandardní výbavu v jedné cenově dostupné kombinaci. Proč AOC AGON AG326UD dává smysl právě teď AOC už delší dobu dokazuje, že se nebojí konkurovat zavedeným značkám. Model AG326UD využívá technologii QD-OLED, která kombinuje syté barvy a vynikající kontrastní poměr 1 500 000 : 1 s mimořádně nízkou odezvou 0,03 ms. Obnovovací frekvence až 165 Hz potěší i náročnější hráče, zatímco podpora AMD FreeSync eliminuje trhání obrazu. Monitor je vybaven konektory HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4, takže bez problémů zvládne 4K 120 Hz i na PlayStationu 5 nebo výkonném herním PC. Klíčové parametry v kostce Úhlopříčka: 31,5″ (80 cm), rozlišení 4K UHD 3840 × 2160 Panel: QD-OLED s antireflexní vrstvou a barevnou hloubkou 10 bit Obnovovací frekvence: až 165 Hz / Odezva 0,03 ms Kontrastní poměr: 1 500 000 : 1 / Max. jas 250 cd/m² Konektivita: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, USB hub (3× USB 3.2 Gen 1), výstup na sluchátka Další výbava: FreeSync, HDR, Flicker-Free, filtr modrého světla, PiP/PbP, nastavitelná výška a pivot, reproduktory, VESA 100×100 Monitor využívá kvalitní QD-OLED panel s vynikajícím barevným podáním a dokáže vykreslit přes miliardu odstínů. Uživatelé na Redditu i v zahraničních diskuzích potvrzují, že jde o „sleeper monitor“ – s vysokou barevnou přesností a bez vnímání input lagu na konzolích. KOUPIT AOC OLED V AKCI V čem pomáhá technologie QD-OLED QD-OLED (Quantum Dot OLED) spojuje samosvítící pixely s kvantovými tečkami, díky čemuž zobrazuje hlubší černou a živější barvy než klasické IPS panely. Navíc zaručuje široké pozorovací úhly bez barevného zkreslení. To ocení zejména hráči při rychlých scénách a profesionálové při úpravě fotografií nebo videí. Antireflexní vrstva pomáhá omezit odrazy a zlepšuje čitelnost v běžně osvětlené místnosti. Na co se připravit Je fér zmínit, že maximální jas 250 cd/m² dává největší smysl v interiéru bez přímého slunečního světla. V HDR režimu dokáže panel zobrazit větší dynamický rozsah, ale je vhodné si ho doladit v systému Windows nebo v nastavení konzole. AOC také nabízí funkce pro ochranu OLED panelu (připomenutí čištění pixelů a automatické stmívání statických oblastí), které jsou aktivovány automaticky a neomezují běžné používání. Závěr: 4K OLED za cenu IPS? Konečně! AOC AGON AG326UD představuje výjimečně výhodnou nabídku – za necelých 16 tisíc korun dostanete plnohodnotný 4K QD-OLED monitor s vysokou obnovovací frekvencí a špičkovým kontrastem. Pokud hledáte displej pro hraní her, multimediální tvorbu nebo prostě jen chcete poznat výhody OLED panelu bez přemrštěné cenovky, právě teď je ten pravý čas. KOUPIT AOC OLED V AKCI Má podle vás OLED smysl už i v této cenové hladině? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday monitor oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024