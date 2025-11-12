Nejlevnější 27" QD-OLED monitor v Česku: Tohle AOC pořádně zlevnilo, láká na 240Hz frekvenci a QuadHD rozlišení Hlavní stránka Zprávičky AOC AGON AG276QZD2 zlevnil na Alze na 10 990 Kč, v Bohemia Computers stojí jen 10 556 Kč Monitor nabízí 27" QD-OLED panel s rozlišením 2560×1440 a obnovovací frekvencí 240 Hz Aktuálně jde o nejlevnější 27palcový QD-OLED monitor na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Herní monitor AOC AGON AG276QZD2 se na českém trhu dostal na historicky nejnižší cenu. Zatímco při uvedení stál 19 990 Kč a těsně před současnou akcí vycházel na 12 490 Kč, nyní ho Alza nabízí za 10 990 Kč. Ještě výhodnější cenu má e-shop Bohemia Computers, kde monitor pořídíte za pouhých 10 556 Kč. Tím se AG276QZD2 stal nejdostupnějším 27palcovým monitorem s technologií QD-OLED na našem trhu. QD-OLED panel s bleskovou odezvou Monitor využívá QD-OLED panel s rozlišením 2560×1440 pixelů a nabízí extrémně rychlou odezvu pouhých 0,03 ms. Obnovovací frekvence 240 Hz zajišťuje dokonale plynulý obraz při hraní náročných her. Panel pokrývá 100 % prostoru sRGB a 98,5 % DCI-P3, což ocení nejen hráči, ale i kreativní profesionálové pracující s grafikou nebo videem. Zmíněná panelová technologie QD-OLED kombinuje výhody OLED obrazovek s takzvanými kvantovými tečkami, což přináší dokonalou černou, nekonečný kontrast a živé barvy. Monitor získal certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400, která garantuje věrné zobrazení HDR obsahu s maximálním jasem až 1 000 nitů. KOUPIT OLED MONITOR AOC Výbava pro náročné hráče AOC AGON AG276QZD2 disponuje technologií G-Sync Compatible pro eliminaci trhání obrazu a podporuje AdaptiveSync v rozsahu 48-240 Hz. Monitor nabízí dvojici portů HDMI 2.0 a dvojici DisplayPort 1.4, přičemž přes DisplayPort dosáhnete plných 240 Hz při nativním rozlišení. Součástí výbavy jsou vestavěné reproduktory s výkonem 2×5 W, USB hub s rychlým nabíjením a RGB podsvícení na zadní straně. Ergonomický stojan umožňuje nastavení výšky o 130 mm, natočení do stran o ±28°, náklon -5° až +25° a kompletní otočení do portrétního režimu. Pro koho je monitor vhodný Monitor cílí především na kompetitivní hráče, kteří ocení kombinaci vysoké obnovovací frekvence a minimální odezvy. Díky přesným barvám a širokému barevnému gamutu však poslouží i grafickým designérům a video editorům. AOC navíc poskytuje tříletou záruku včetně ochrany proti vypálení OLED panelu, což výrazně snižuje riziko spojené s touto technologií. S cenou pod 11 tisíc korun AOC AGON AG276QZD2 zkrátka představuje zajímavou volbu pro uživatele, kteří si rádi připlatí za kvalitnější panel, ale zároveň si přejí co možná nejvýhodnější řešení. Co na monitor říkají uživatelé? Monitor AOC AGON AG276QZD2 získal na Alze hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 48 zákazníků, přičemž 94 % z nich ho doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí výjimečné podání barev QD-OLED panelu a dokonalou černou, která podle recenzenta Martina z Brna představuje větší skok než přechod z PS4 na PS5. Mnoho majitelů také oceňuje podporu G-Sync Compatible. CHCI AOC AGON AG276QZD2 Mezi nejčastěji zmiňované nedostatky patří lesklý povrch displeje, který může v některých situacích odrážet okolní světlo, a nutnost provádět pixel refresh každé 4 hodiny používání. Několik uživatelů upozorňuje na problémy s jasem v SDR režimu při hraní her, které řeší pomocí RTX HDR nebo přepínáním mezi SDR a HDR režimy. Jan z Lhenic varuje před možnými problémy s vadnými pixely – po třech měsících se mu prý objevil zaseknutý subpixel, který výrobce údajně neuznal jako reklamovatelnou vadu. Pořídili byste si QD-OLED monitor za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024