Vyzkoušeli jsme prémiové sous-vide vaření s Anova Precision Cooker

Pokud patříte mezi fanoušky kvalitního (možná by se dalo i říci luxusního) jídla, pravděpodobně vám něco říká pojem sous-vide. Zjednodušeně řečeno jde o metodu vaření, při které jsou vakuově zabalené a do vody ponořené potraviny po dlouhou dobu vystavovány stabilní teplotě. Slovo “vaření” v tomto případě vlastně ani moc neplatí, neboť teplota vody mnohdy nepřekročí ani 60 stupňů Celsia. Prodlužuje se tím pochopitelně doba přípravy, ale z potravin zase neunikají potřebné živiny a po procesu jsou obecně méně znehodnocené. Mimo jiné právě proto, že neprošly agresivním varem při mnohem vyšších teplotách. Pokud se chcete do sous-vide metody v dnešní době pustit, můžete se dostat do styku se zařízeními jako je například Anova Precision Cooker. Přesně tohoto kuchařského pomocníka jsem měl možnost vyzkoušet. Což je vtipné, jelikož vaření rozhodně nepatří mezi mé dovednosti a záliby. Následující recenzi tak můžete brát jako boj “ajťáka” s nástrahami kuchyně.

Vysvětlení: Co je to sous-vide?

Jak přiznávám v úvodu, vaření určitě není mou doménou. Navíc nejsem ani žádný velký gourmet (dejte mi řízek a je ode mě klid), takže asi není divu, že jsem tento pojem ještě před testováním přístroje Anova Precision Cooker neznal. Pokud jste na tom podobně, pojďme na pomoc zavolat Wikipedii, na které se píše: Sous-vide (z francouzštiny, v překladu znamená „ve vakuu“) je kuchařská metoda, při níž se potraviny připravují ve vzduchotěsném umělohmotném obalu ve vodní lázni s řízenou teplotou. Takto vakuované se potraviny (maso, ryby, zelenina nebo ovoce) pošírují po různě dlouhou dobu. Většinou jde o několik hodin – někdy až 72 – při přesně vypočítané teplotě, která je nižší než bod varu. Nejčastěji při teplotě v rozmezí 55–60 °C. Záměrem je zachovat přirozenou chuť, šťávu a texturu kvalitní potraviny při stejnoměrném ohřívání v přesně teplotně kontrolované vodní lázni.

Hlavní výhody metody sous-vide:

široké možnosti využití – je vhodná pro přípravu masa, ryb i zeleniny

uchování původních vlastností potravin – nemění se vzhled, barva, vůně ani obsah živin

snadné plánování – suroviny můžete mít předem připravené k další úpravě

úspora na surovinách – maso má minimální váhový úbytek

ekonomický provoz – nízké náklady na energie

Design Anova Precision Cooker

Stejně jako ostatní sous-vide vařiče mají i ty od firmy Anova design nerezového válce s horním plastovou hlavou s ovládáním. Jestli si říkáte, proč něco takového recenzujeme u nás ve Světě Androida, tak vězte, že série Anova Precision Cooker disponuje konektivitou s mobilní aplikací. A tím překonává spoustu konkurenčních sous-vide zařízení. Ale o funkčnosti až později.

Přístroj má velmi jednoduchý způsob uchycení a je možné jej použít v kombinaci s jakýmkoli běžným hrncem. Stačí utáhnout boční šroub a celý válec pevně drží na svém místě. Já jsem měl k dispozici originální nádobu od Anova, která má pár výhod a nevýhod. Určitě je fajn, že uchycení je dělané přímo na míru, takže vařič hezky “sedne”. Hranatý tvar současně nabízí více místa pro přípravu velké porce, v klasickém hrnci by to bylo obtížnější. Velikost nádoby se pak ale pochopitelně podepisuje na spotřebě vody.

Vařič má rysky, mezi které je potřeba se s hladinou vejít. A to třeba i při přípravě pouhých vajíček. Jde o několikanásobné množství vody oproti běžnému vaření. Největší výhodou originální nádoby je pak plastové víko s výřezem přesně na vařič, které plní úlohu poklice. Zacvakávací mechanismus se hodí k uchycení sáčků tak, aby necestovaly nebo neucpaly průduchy vařiče.



Zapni appku a hoď něco do vody…

Když jsem přístroj Anova Precision Cooker dostal do ruky, upřímně jsem se recenze trochu obával. Instrukce však zněla, že není potřeba z toho dělat vědu, vyzkoušet tohoto pomocníka opravdu jednoduše a hlavně z hlediska “chytrosti”. Z toho důvodu ani neposuzuji kvalitu výsledného pokrmu, protože tak nějak laicky předpokládám, že sous-vide vařiče (alespoň ve stejné cenové hladině) umí v základu to samé, ať už hloupější či chytřejší. Podívejme se tedy, co nabízí tento model po smart stránce.

Propojení vařiče s aplikací Anova Culinary je snadné a na pár kliknutí. Alespoň v případě Bluetooth. Jelikož máme doma router celkem daleko od kuchyně, přes WiFi se telefon a vařič odmítli spojit. Při zkoušce funkcí se ale ukázalo, že Bluetooth asi bohatě postačí, tak jsem to tak nechal. K “vaření” je vlastně potřeba pouhá zásuvka, takže jsem přístroj mohl klidně vzít třeba i do pracovny, ale to by bylo nepraktické zase z jiných důvodů.

Základní funkcí aplikace je nastavení teploty a časovač. Za něco takového by si ale samozřejmě málokdo připlatil, takže na co Anova Culinary láká dál? Zejména databází receptů, které jsou nejen podrobně popsány i s postupy, ale hlavně na míru nakonfigurované samotnému vařiči. Podle návodu stačí připravit suroviny, vložit je do vakuového sáčku a poté v aplikaci zahájit přípravu ve vařiči. Ten se pak o celý proces včetně hlídání teploty a času stará sám.

Musím přiznat, že při prvním použití jsem aplikaci ne úplně dobře pochopil. Po otevření konkrétního receptu jsou v horní části obrazovky rolovací obrázky, které jsem zprvu bral jako pouhou galerii. Ukázalo se, že jde o volbu různých stupňů “uvaření” s rozdílnými časy a teplotami. Po první testovací přípravě vajec na tvrdo jsem byl tedy překvapený, že nejsou hotová. Bylo to tím, že jsem ve zmíněné rolovací nabídce ponechal první možnost. Měl jsem vybrat tu poslední. V jednom receptu se tedy zkrátka mohou reálně nacházet recepty třeba i čtyři a je potřeba si na to dát pozor. Aplikace by na tomto místě možná mohla mít jasnější identifikaci.



Pane vrchní, máte mouchy v softwaru

Za velkou nevýhodu považuji i absenci nějakého chytřejšího módu pro předehřívání v aplikaci. V nástroji Anova Culinary je možné za tímto účelem teplotu nastavit jen manuálně mimo recept a ještě to vyžaduje i zadání času. Případně je potřeba nastavit teplotu na kolečku vařiče, který se sám umí spustit i bez časovače. Na kartě s receptem předehřívání není, přitom by tam logicky mělo být. Jedním tlačítkem bych chtěl vyhnat teplotu na požadovanou úroveň, dostat následně notifikaci o úspěšném předehřátí, vložit sáček do nádoby a kliknout na tlačítko pro zahájení přípravy. K dispozici je ale skutečně jen tlačítko pro spuštění přípravy, což zahájí i odpočet daný receptem. V ten moment ale už musí mít voda správnou teplotu, což musím složitě zařizovat jinak mimo stránku s receptem. Škoda.