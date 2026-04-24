Maličký projektor s Netflixem hodně zlevnil. Má Google TV a je skvělý na cesty Hlavní stránka Zprávičky soundcore Nebula Capsule 3 je nejmenší projektor s Google TV a vestavěným Netflixem S kódem ALZADNY25 stojí 9 577 Kč místo 13 499 Kč (sleva 3 913 Kč) Jde o nejnižší cenu v historii tohoto modelu, při uvedení v dubnu 2025 stál 13 499 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přenosných projektorů je na trhu mnoho, ale těch, které zvládnou Google TV i s integrovaným Netflixem a přitom se vejdou do ruky, moc ne. Soundcore Nebula Capsule 3 teď spadl na 9 577 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, což je podle cenové historie jeho historické minimum. Při uvedení loni na jaře přitom stál 13 499 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte maximálně přenosný projektor na chatu, kempink, do obýváku na večerní promítání nebo na cesty po hotelech, kde chcete obejít starou TV.⚠️ Zvažte, pokud chcete promítat za denního světla nebo hledáte projektor jako hlavní obrazovku do světlého obýváku – 200 ANSI lumenů to nezvládne.💡 Za 9 577 Kč jde o historicky nejnižší cenu jednoho z nejkompaktnějších projektorů s Google TV a vestavěným Netflixem na trhu. Proč je tenhle projektor zajímavý Hlavní tah Nebula Capsule 3 od soundcoru spočívá v kombinaci extrémně malých rozměrů (78 × 78 × 160 mm), hmotnosti pouhých 850 g a plnohodnotného operačního systému Google TV. Vejde se do batohu, do kabelky i na hotelový noční stolek – a zároveň má vše, co od moderního smart projektoru čekáte. Na rozdíl od levnějších mini projektorů nepotřebuje Chromecast stick ani připojený telefon, všechny aplikace běží nativně v zařízení. Klíčové parametry v lidské řeči Projektor promítá v nativním Full HD rozlišení (1920 × 1080) s poměrem stran 16:9 a pokrývá 90 % barevného prostoru P3, což je na tuhle cenovou kategorii velmi slušné číslo. Maximální úhlopříčka obrazu je 304 cm (120″) při projekční vzdálenosti do 3,18 m. Jas 200 ANSI lumenů je limit téhle kategorie – pro zatemněnou místnost nebo večerní venkovní projekci dostatečný, na denní světlo to ale není. LED lampa má životnost až 30 000 hodin, což při třech hodinách denně vydrží přes 27 let. Mezi chytré funkce patří automatická korekce obrazu, autofocus a vyhýbání se překážkám na zdi – vše prý do tří sekund. V praxi uživatelé potvrzují, že projektor se sám srovná do pravidelného obdélníku a doostří, takže ho stačí postavit na stůl a pustit film. Integrovaný Google TV s Chromecastem znamená přímý přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Voyo, YouTube a dalším streamovacím službám bez potřeby externího zařízení. Ovládání jde přes dálkový ovladač s podsvícenými tlačítky nebo hlasem přes Google Assistant. Praktická stránka: baterie, zvuk, porty Velkým plusem je vestavěná baterie s výdrží až 2,5 hodiny filmového promítání nebo 10 hodin přehrávání hudby. V praxi to znamená, že zvládnete jeden plný film bez zásuvky – ideální pro kempink, chatu nebo projekci v zahradě. Nabíjení probíhá přes USB-C a projektor funguje i s běžnou nabíječkou s dostatečným výkonem, nemusíte tedy tahat originální kus. Zvuk řeší dva 8W reproduktory s podporou Dolby Audio, což je na projektor této velikosti překvapivě hlasité a prostorové. Pro večerní promítání to stačí bez externích reproduktorů – recenzenti to potvrzují. Pokud chcete lepší zvuk, je k dispozici Bluetooth 5.1, AUX výstup nebo WiFi pro připojení vlastní soundbaru. Na těle najdete HDMI, USB-C, USB 2.0 a USB port, takže připojit notebook, herní konzoli nebo flashku není problém. Bonusem je klasický stativový závit, díky kterému projektor uchytíte na běžný fotostativ. Co říkají uživatelé Na Alze má projektor hodnocení 4,9 z 5 (15 hodnocení) a 100 % zákazníků jej doporučuje. Reklamovanost je na úrovni 2,25 %. Nejčastěji lidé chválí kompaktní rozměry, jednoduchost setupu (pustit a promítat, bez hledání kabelů a přepojování) a překvapivě použitelný jas ve tmě. Jeden uživatel, který má i předchozí generaci Capsule 2, potvrzuje, že zvuk je na tak malou krabičku „naprosto v pořádku". Další zmiňuje, že automatická korekce geometrie funguje spolehlivě – projektor sám udělá z šikmého obrazu korektní obdélník a vyhne se překážkám. Negativa se soustředí na několik konkrétních věcí. Opakující se a zcela očekávanou je nízký jas za denního světla – při 200 ANSI lumenů projekce ve světlé místnosti nebo v exteriéru přes den prostě nemá smysl. Jeden uživatel popsal problém s nekontrolovaným zapínáním HDR a následným přeblikáváním obrazu u některých filmů, kde se mu HDR nepodařilo vypnout. Další recenzent uvádí, že se mu nepovedlo cast obrazu z telefonu, ačkoli projektor Chromecast podporuje. Objevují se i drobné kritiky UX, konkrétně že časovač vypnutí je schovaný hluboko v nastavení a že v herním režimu nelze nastavit obraz ani gamu. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte projektor jako hlavní obrazovku do obýváku, kde budete sledovat zprávy ráno, sport odpoledne a seriály večer, tohle není řešení. 200 ANSI lumenů si jednoduše neporadí s okolním světlem – projekce bude funkční jen při zatemnění, případně večer. Pro tuhle roli se vyplatí spíš stacionární projektory s jasem 1 000+ ANSI lm nebo laserové TV boxy, ty se ale cenově pohybují ve zcela jiné lize. Druhý případ: pokud potřebujete vysokou obnovovací frekvenci pro konzolové hraní, nativní 3D nebo třeba podrobné ladění obrazu v herním režimu, bude vás tenhle model frustrovat. Cílí jednoznačně na filmové a seriálové publikum, ne na hardcore hráče. Capsule 3 je nejlepší tam, kde jiné projektory nezvládnou dojet – na chatě, v kempu, v obýváku před spaním nebo na dovolené místo hotelové TV. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 9 577 Kč dostanete jeden z nejkompaktnějších projektorů s Google TV a přímým přístupem k Netflixu, který se dá vzít prakticky kamkoli – a zvládne večerní film na baterku. Jde o historicky nejnižší cenu a vzhledem k tomu, že při uvedení v dubnu 2025 stál tenhle model 13 499 Kč, úspora 3 913 Kč oproti běžné ceně dává smysl. Pokud chcete přenosný projektor na chatu, kempink nebo večerní filmy s dětmi na stropě před usnutím, je to rozumná koupě. Naopak pokud potřebujete projekci za denního světla nebo univerzální hlavní zařízení do obýváku, dívejte se po modelech s vyšším jasem. Používáte přenosný projektor spíš jako doplněk k TV pro večerní filmy, nebo jako řešení na cesty a kempování? Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024