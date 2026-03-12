Oblíbená sluchátka Anker zlevnila na Alze pod 2 tisíce. Umí adaptivní ANC a podporují LDAC kodek Hlavní stránka Zprávičky Soundcore Liberty 4NC jsou True Wireless špunty s aktivním potlačením hluku (ANC) a podporou Hi-Res audio kodeku LDAC Aktuálně stojí 1 990 Kč místo běžných 2 490 Kč (sleva 500 Kč, tedy 20 %) Před současnou akcí se na Alze prodávala za 2 117 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová sluchátka s kvalitním ANC a podporou Hi-Res audia obvykle začínají výrazně výš. Soundcore Liberty 4NC jsou teď k mání za 1 990 Kč, což je pod dosavadní cenové minimum. Pokud zvažujete upgrade ze základních špuntů a nechcete dávat čtyři tisíce za prémiové značky, tohle je jedna z nejzajímavějších nabídek na trhu. OBJEDNAT SLUCHÁTKA ANKER Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte sluchátka s funkčním ANC, dlouhou výdrží a podporou LDAC – a nechcete za to platit prémiovou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete sluchátka primárně na telefonování v hlučném prostředí – mikrofon není jejich nejsilnější stránka.💡 Za 1 990 Kč dostáváte výbavu, která běžně patří do kategorie 3–4 tisíce korun. Proč jsou Liberty 4NC zajímavá volba Značka Soundcore (spadající pod Anker) si za posledních pár let vybudovala pověst výrobce, který nabízí solidní poměr cena/výkon. Liberty 4NC patří do střední třídy jejich portfolia, ale výbavou konkurují výrazně dražším modelům. Hlavní taháky jsou adaptivní ANC 2.0, podpora Hi-Res audio kodeku LDAC a celková výdrž až 50 hodin (10 hodin samotná sluchátka + 40 hodin v pouzdře). V praxi to znamená, že si můžete v MHD nebo kanceláři skutečně odpočinout od okolního ruchu. A pokud máte telefon s Androidem podporující LDAC, uslyšíte rozdíl oproti základnímu SBC kodeku. Zvuk a potlačení hluku: co čekat Sluchátka disponují 11mm dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20–40 000 Hz. Zvukový projev je spíše basovější, ale ne přehnaně – v aplikaci Soundcore si můžete doladit ekvalizér podle svých preferencí (k dispozici je 22 předvoleb nebo plně manuální nastavení). Podpora kodeků zahrnuje SBC, AAC i LDAC, takže si přijdou na své jak uživatelé iPhonů, tak Androidů s Hi-Res audio. Adaptive ANC 2.0 podle výrobce eliminuje až 98,5 % okolního hluku. Reálně to znamená výrazné potlačení nízkofrekvenčního hučení (motor autobusu, letadlo, klimatizace), zatímco vyšší frekvence jako hlášení zastávek nebo rozhovory proniknou částečně. To je ale vlastnost společná většině ANC sluchátek v této cenové kategorii. KOUPIT ZA 1 990 KČ Praktická stránka: výdrž, konektivita, ovládání Jednou z největších předností je výdrž baterie. Samotná sluchátka vydrží až 10 hodin poslechu, s nabíjecím pouzdrem se dostanete na celkových 50 hodin. Navíc funguje rychlonabíjení – 10 minut v pouzdře znamená 4 hodiny poslechu. Pouzdro podporuje i bezdrátové nabíjení, což je v této cenové kategorii příjemný bonus. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.3 s funkcí Multipoint – můžete být současně připojeni ke dvěma zařízením (typicky telefon a notebook) a plynule mezi nimi přepínat. Sluchátka mají dotykové ovládání, které si lze v aplikaci přizpůsobit. Odolnost IPX4 znamená, že zvládnou pot i lehký déšť. Co říkají uživatelé Na Alze mají Liberty 4NC hodnocení 4,6 z 5 od 110 zákazníků, přičemž 89 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost je nízká (2,67 %), což je dobrý signál o spolehlivosti. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu zvuku, funkční ANC, výdrž baterie a propracovanou aplikaci s ekvalizérem a možností testování sluchu. Objevují se ale i kritické hlasy. Několik recenzentů zmiňuje, že jim sluchátka nesedí ideálně v uších – silikonové nástavce jsou podle nich příliš mělké a při pohybu mají tendenci vyjíždět. Toto je velmi individuální záležitost závislá na tvaru zvukovodu. Dalším častějším bodem kritiky je mikrofon – na hovory v tichém prostředí stačí, ale v hluku nebo větru kvalita klesá. A konečně, nabíjecí pouzdro je větší než u konkurence, což může vadit těm, kdo nosí sluchátka v úzké kapse. Kdy to smysl nedává Pokud sluchátka kupujete primárně na telefonování v hlučném prostředí, Liberty 4NC nejsou ideální volba – mikrofon je jejich slabší stránkou. Podobně pokud máte specifický tvar uší a v minulosti jste měli problémy s držením špuntů, vyplatí se nejdřív vyzkoušet. A pokud preferujete maximálně kompaktní pouzdro do malé kapsy, mohou vám vadit jeho větší rozměry. Verdikt: pro koho se to vyplatí Soundcore Liberty 4NC jsou velmi silná volba pro ty, kdo chtějí kvalitní ANC sluchátka s Hi-Res audio podporou a nechtějí platit prémiovou cenu. Za aktuálních 1 990 Kč dostáváte výbavu, která by před rokem stála dvojnásobek. Pokud vám sednou v uších a nepotřebujete je primárně na hovory, je to jeden z nejlepších nákupů v kategorii TWS sluchátek do 2 500 Kč.

Jaká sluchátka aktuálně používáte? Uvažujete o přechodu na ANC?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 