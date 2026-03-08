Nabíjecí stanice Anker SOLIX C300X se solárním panelem teď vyjde jen na 7 tisíc! Má 288 Wh a výkon až 600 W Hlavní stránka Zprávičky Anker SOLIX C300X + PS60 je set přenosné nabíjecí stanice (288 Wh, 300 W) a 60W skládacího solárního panelu Na Alze stojí 7 190 Kč místo původních 9 590 Kč (sleva 2 400 Kč) LiFePO4 články s životností přes 3 000 cyklů – až 10 let pravidelného provozu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Léto se blíží a s ním kempování, chalupa bez elektřiny nebo prostě potřeba mít záložní zdroj energie. Anker SOLIX C300X s 60W solárním panelem aktuálně na Alze koupíte za 7 190 Kč místo původních 9 590 Kč – kompletní set, který nepotřebuje zásuvku. Detaily a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud kempujete, jezdíte na chatu bez elektřiny nebo chcete záložní zdroj doma – set stanice + solární panel pokryje základní potřeby bez závislosti na síti.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete napájet náročnější spotřebiče nad 300 W trvale – kapacita 288 Wh je dimenzovaná spíš na telefony, notebooky, světla a menší elektroniku.💡 Za 7 190 Kč dostanete LiFePO4 stanici s 8 výstupy, UPS režimem, ovládáním přes aplikaci a 60W solární panel v jednom balení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co set obsahuje a co zvládne Anker SOLIX C300X je stanice s kapacitou 288 Wh a stálým výkonem 300 W (krátkodobě až 600 W díky technologii SurgePad). V praxi to znamená: iPhone nabijete přes 20×, notebook 5×, LED světlo zvládne svítit 38 hodin, mini lednici udrží přes 6 hodin. K dispozici je 8 výstupů: dvě AC 230V zásuvky, USB-C 140W (obousměrný), další USB-C, USB-A, 12V autozásuvka. Ze sítě se nabije za 70 minut, z přibaleného 60W solárního panelu za přibližně 3–5 hodin podle podmínek. Solární panel PS60 váží pouhých 1,77 kg, ve složeném stavu má rozměry papíru A4 a je odolný dle IP68. Rozložený panel měří přes metr, ale díky skládací konstrukci zabere v batohu minimum místa. Stanice samotná váží 4 kg – přenesete ji jednou rukou. LiFePO4, UPS režim a ovládání přes aplikaci Stanice používá LiFePO4 články s životností přes 3 000 cyklů při 80 % kapacity – to je zhruba 10 let při každodenním nabíjení a vybíjení. Oproti klasickým Li-Ion článkům jsou bezpečnější a stabilnější. Vestavěný UPS režim s odezvou 10 ms udrží připojená zařízení v chodu i při výpadku proudu – hodí se pro CPAP, NAS nebo router. Ovládání a monitoring zvládnete přes aplikaci Anker (Wi-Fi/Bluetooth). KOUPIT ANKER C300X + SOLÁR Verdikt Anker SOLIX C300X se solárním panelem za 7 190 Kč je kompletní sada pro ty, kdo chtějí energetickou nezávislost na výletech, chatě nebo jako zálohu doma. LiFePO4 články, rychlé nabíjení, UPS režim a 60W solární panel v jednom balení – to je v této cenové hladině silná nabídka. Pokud potřebujete vyšší kapacitu na náročnější spotřebiče, podívejte se po větších stanicích – ale pro základní použití je 288 Wh bohatě dostačujících. Další nabíjecí stanice a příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA ANKER SOLIX Používáte přenosnou elektrárnu na kempování, nebo jako zálohu doma? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza anker slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025