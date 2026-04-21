Šest zařízení najednou, 200 wattů a GaN technologie. Nabíječka Anker Prime zlevnila na 1 751 Kč Hlavní stránka Zprávičky Anker Prime Charger 200W je výkonná GaN nabíječka se šesti porty (4× USB-C + 2× USB-A), která zvládne nabít notebook, dva telefony a chytré hodinky najednou Původně 2 189 Kč, s kódem ALZADNY20 za 1 751 Kč — sleva 20 % Na Alze hodnocení 4,9 z 5 při 39 recenzích — kvalitní nabíječky od Ankeru se dlouhodobě etablují jako stabilní jistota v téhle kategorii Jakub Kárník Publikováno: 21.4.2026 08:00 Prohrabávat se při nabíjení zásuvkou s osmi adaptéry a hledat, kam zapojit ještě USB-C kabel k notebooku, je jedna z méně okouzlujících činností domácího života. Anker Prime Charger 200W je teď na Alze za 1 751 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20 (původně 2 189 Kč). Za tyhle peníze získáte napájecí hub, který uklidí kabelový nepořádek a poskytne 200 W celkového výkonu na nabíjení notebooku, dvou telefonů, sluchátek a hodinek najednou. Proč sáhnout zrovna po Ankeru S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte na stole pracovní stanici s více zařízeními nebo cestujete a chcete jednu nabíječku místo čtyř. Odpojitelný napájecí kabel (C7) si navíc můžete na cestách vyměnit za místní verzi.⚠️ Zvažte, že maximální 100 W na jednom portu nemusí stačit pro nejnáročnější notebooky — některé modely podporují vyšší příkon. A při použití více portů se celkový výkon 200 W logicky rozdělí.💡 Za 1 751 Kč dostanete šest portů (4× USB-C až 100 W a 2× USB-A), GaN technologii, bezpečnostní systémy MultiProtect a ActiveShield 3.0, Power IQ 3.0 a certifikaci UL a CB. Proč sáhnout zrovna po Ankeru V recenzích se opakuje jedna věc — Anker jako značka má dlouhodobou reputaci a uživatelé se k ní u nabíječek vracejí. Několik recenzentů uvádí, že je to jejich „druhá, třetí nebo čtvrtá" Anker nabíječka a že si nemají na co stěžovat. Robustní zpracování, kovové tělo a hmotnost přes půl kilogramu zabrání tomu, aby se nabíječka posouvala po stole, když do ní zapojíte tužší kabel — jeden recenzent to popsal jako „pěkný kus železa, který bude sedět pevně". GaN technologie umožňuje vysoký výkon v kompaktním pouzdře a zároveň drží nabíječku v chladu — další uživatel si pochvaluje, že je i pod zátěží „nesmírně chladná" a nemá obavu, že by doslova shořela. Praktický detail, který ocení cestovatelé — napájecí kabel je odpojitelný typ C7 (2-pin), takže ho při cestách do zahraničí stačí vyměnit za místní verzi a nemusíte řešit univerzální adaptér. S čím počítat Férová výtka — maximální výkon na jednom portu je 100 W, což pro většinu notebooků včetně 14″ MacBooků Pro stačí, ale nejvýkonnější modely se 140W nabíjením nenapojíte naplno. A celkových 200 W se při plném využití všech portů rozdělí, takže při současném nabíjení notebooku a dvou telefonů nebude notebook dostávat plných 100 W — což je u všech multi-portových nabíječek standardní chování. Jeden slovenský uživatel v recenzi upozorňuje na zvláštnost — když připojíte 5V zařízení (jako sluchátka nebo hodinky) k USB-C portu, druhý USB-C port omezí maximální výkon, takže kombinovat notebook a sluchátka na jedné nabíječce chce trochu plánování, kam co zapojíte. Další drobná nevýhoda — nabíječka nemá žádné otvory pro zavěšení, takže ji umístíte jen ležmo na desku stolu. Pro někoho to bude nerelevantní detail, pro jiného mínus. Kolik zařízení nabíjíte denně u stolu — a kolik nabíječek kvůli tomu máte zapojených?