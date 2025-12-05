Chytrý zvonek Anker Eufy C31 k nám přišel teprve nedávno a už stihl zlevnit. Podporuje rozlišení 2K a umí nahrávat nepřetržitě Hlavní stránka Zprávičky Chytrý videozvonek Anker Eufy C31 je nyní v Česku k dispozici za 3 192 Kč po slevě 20 % Zvonek nabízí 2K rozlišení s poměrem stran 4:3 a možnost kabelového i bateriového napájení Veškeré záznamy se ukládají lokálně na microSD kartu bez nutnosti platit měsíční poplatky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Chytré videozvonky se těší stále větší oblibě a na českém trhu přibývají zajímavé možnosti. Jednou z nich je Anker Eufy C31, který u nás začal prodávat prodejce Alza teprve nedávno, a přesto už stihl zlevnit. Namísto původních 3 990 Kč jej nyní pořídíte za 3 192 Kč, což představuje úsporu téměř 800 korun. Ostrý obraz od hlavy až k patě Eufy C31 disponuje kamerou s rozlišením 2K (2560 × 1920 pixelů) a poměrem stran 4:3. Právě tento formát je pro videozvonky výhodnější než běžné 16:9, protože zachytí celou postavu návštěvníka od hlavy až k patě. Nechybí ani noční vidění, takže zvonek poskytuje použitelný obraz i po setmění. Součástí výbavy je mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci. Když někdo zazvoní, na vašem chytrém telefonu se díky propojení s aplikací zobrazí videohovor a vy můžete s návštěvníkem mluvit, ať už jste doma nebo na druhém konci světa. Pokud nestíháte odpovědět, návštěvník může zanechat hlasovou zprávu. CHCI CHYTRÝ ZVONEK ANKER Dvě možnosti napájení Zvonek nabízí flexibilitu v podobě duálního napájení. V základu funguje na 6 500mAh baterii, která je rychle vyměnitelná – nemusíte tedy sundávat celé zařízení, abyste jej dobili. Pro ty, kteří nechtějí řešit nabíjení, existuje možnost kabelového připojení k existující elektroinstalaci zvonku. Kabelové napájení přináší další výhodu v podobě nepřetržitého nahrávání 24/7 a funkce pre-roll, která zaznamená 5 sekund před detekcí pohybu. Při provozu na baterii zvonek nahrává pouze při detekovaných událostech. Ukládání na lokální microSD kartu Záznamy se ukládají lokálně na microSD kartu s kapacitou až 128 GB, kterou je nutné dokoupit zvlášť. Alternativně lze zvonek spárovat s příslušenstvím HomeBase S380, které nabízí až 16TB rozšiřitelné úložiště. KOUPIT ANKER EUFY C31 Zvonek dále podporuje detekci pohybu a rozpoznávání osob, takže by měl eliminovat falešné alarmy způsobené například projíždějícími auty. K dispozici je také integrace s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Výhodou je, že za přístup ke smart funkcím nemusíte odvádět žádné měsíční poplatky. Pro koho je Eufy C31 vhodný? Anker Eufy C31 osloví především ty, kteří hledají videozvonek bez pravidelných poplatků za cloudové úložiště. Ocení jej také majitelé domů s existující elektroinstalací zvonku, kteří mohou využít nepřetržité nahrávání. Díky snadné instalaci a vyměnitelné baterii si s ním poradí i méně technicky zdatní uživatelé. Uvažujete o pořízení chytrého zvonku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce anker Chytrá domácnost Chytrý zvonek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024