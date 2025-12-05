TOPlist

Chytrý zvonek Anker Eufy C31 k nám přišel teprve nedávno a už stihl zlevnit. Podporuje rozlišení 2K a umí nahrávat nepřetržitě

  • Chytrý videozvonek Anker Eufy C31 je nyní v Česku k dispozici za 3 192 Kč po slevě 20 %
  • Zvonek nabízí 2K rozlišení s poměrem stran 4:3 a možnost kabelového i bateriového napájení
  • Veškeré záznamy se ukládají lokálně na microSD kartu bez nutnosti platit měsíční poplatky

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
5.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
Anker Eufy C31 na stene

Chytré videozvonky se těší stále větší oblibě a na českém trhu přibývají zajímavé možnosti. Jednou z nich je Anker Eufy C31, který u nás začal prodávat prodejce Alza teprve nedávno, a přesto už stihl zlevnit. Namísto původních 3 990 Kč jej nyní pořídíte za 3 192 Kč, což představuje úsporu téměř 800 korun.

Ostrý obraz od hlavy až k patě

Eufy C31 disponuje kamerou s rozlišením 2K (2560 × 1920 pixelů) a poměrem stran 4:3. Právě tento formát je pro videozvonky výhodnější než běžné 16:9, protože zachytí celou postavu návštěvníka od hlavy až k patě. Nechybí ani noční vidění, takže zvonek poskytuje použitelný obraz i po setmění.

Anker Eufy C31 render predni strana

Součástí výbavy je mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci. Když někdo zazvoní, na vašem chytrém telefonu se díky propojení s aplikací zobrazí videohovor a vy můžete s návštěvníkem mluvit, ať už jste doma nebo na druhém konci světa. Pokud nestíháte odpovědět, návštěvník může zanechat hlasovou zprávu.

CHCI CHYTRÝ ZVONEK ANKER

Dvě možnosti napájení

Zvonek nabízí flexibilitu v podobě duálního napájení. V základu funguje na 6 500mAh baterii, která je rychle vyměnitelná – nemusíte tedy sundávat celé zařízení, abyste jej dobili. Pro ty, kteří nechtějí řešit nabíjení, existuje možnost kabelového připojení k existující elektroinstalaci zvonku.

Anker Eufy C31 baterie

Kabelové napájení přináší další výhodu v podobě nepřetržitého nahrávání 24/7 a funkce pre-roll, která zaznamená 5 sekund před detekcí pohybu. Při provozu na baterii zvonek nahrává pouze při detekovaných událostech.

Ukládání na lokální microSD kartu

Záznamy se ukládají lokálně na microSD kartu s kapacitou až 128 GB, kterou je nutné dokoupit zvlášť. Alternativně lze zvonek spárovat s příslušenstvím HomeBase S380, které nabízí až 16TB rozšiřitelné úložiště.

KOUPIT ANKER EUFY C31

Zvonek dále podporuje detekci pohybu a rozpoznávání osob, takže by měl eliminovat falešné alarmy způsobené například projíždějícími auty. K dispozici je také integrace s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Výhodou je, že za přístup ke smart funkcím nemusíte odvádět žádné měsíční poplatky.

Pro koho je Eufy C31 vhodný?

Anker Eufy C31 osloví především ty, kteří hledají videozvonek bez pravidelných poplatků za cloudové úložiště. Ocení jej také majitelé domů s existující elektroinstalací zvonku, kteří mohou využít nepřetržité nahrávání. Díky snadné instalaci a vyměnitelné baterii si s ním poradí i méně technicky zdatní uživatelé.

Uvažujete o pořízení chytrého zvonku?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024