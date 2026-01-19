Oblíbenou magnetickou powerbanku Anker koupíte v super akci. Musíte si ale pospíšit Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank je nyní na Alze za 1 793 Kč místo 2 390 Kč Nabízí 15W bezdrátové nabíjení s MagSafe a 27W drátové nabíjení přes USB-C Akce s kódem VYPRODEJ25 končí dnes o půlnoci, tak neváhejte Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Majitelé iPhonů s MagSafe by měli zpozornět. Na Alze právě probíhá akce na jednu z nejoblíbenějších bezdrátových powerbanek na trhu – Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank s kapacitou 10 000 mAh. Po zadání kódu VYPRODEJ25 ji pořídíte za 1 793 Kč místo původních 2 390 Kč. Ušetříte tedy téměř 600 korun, ale musíte si pospíšit – akce končí dnes o půlnoci. Bezdrátové i drátové nabíjení v jednom Kompaktní rozměry, ale počítejte s hmotností Funguje i s Androidem, ale potřebujete správný kryt Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho se Anker 633 hodí? Bezdrátové i drátové nabíjení v jednom Anker 633 kombinuje 15W bezdrátové nabíjení s certifikací Qi2 a podporou MagSafe s 27W drátovým nabíjením přes USB-C. Díky magnetům se powerbanka pevně přichytí k zadní straně iPhonu a můžete telefon pohodlně používat, zatímco se nabíjí. Kapacita 10 000 mAh podle recenzí uživatelů vystačí na přibližně dvě plná nabití iPhonu 16 Pro Max při drátovém připojení, případně jedno a půl nabití bezdrátově. Na těle powerbanky najdete také výklopný stojánek, díky kterému můžete telefon postavit a například sledovat video, zatímco se nabíjí. Praktický je i digitální displej zobrazující aktuální stav baterie v procentech a odhadovaný čas do plného nabití. Kompaktní rozměry, ale počítejte s hmotností S rozměry 107 × 69 × 20 mm a hmotností 250 gramů patří Anker 633 mezi kompaktnější powerbanky své kategorie. V kapse ji sice nenosíte, ale do menší kabelky nebo batohu se vejde bez problémů. Někteří uživatelé v recenzích poznamenávají, že v kombinaci s telefonem je celek poměrně těžký – to je však daň za kapacitu 10 000 mAh a magnetické uchycení. CHCI POWERBANKU ANKER Powerbanka podporuje také funkci Pass Through Charging, takže ji můžete nabíjet ze zásuvky a současně z ní dobíjet telefon. K dispozici je v bílé i černé barvě, přičemž obě varianty jsou ve slevě za stejnou cenu. Funguje i s Androidem, ale potřebujete správný kryt Ačkoliv je Anker 633 primárně určen pro iPhony s MagSafe, několik recenzentů potvrzuje, že funguje i se smartphony Samsung a dalšími Android telefony – ovšem pouze v kombinaci s pouzdrem obsahujícím magnetický kroužek. Bez něj se powerbanka k telefonu nepřichytí a bezdrátové nabíjení nebude fungovat správně. Drátové nabíjení přes USB-C samozřejmě funguje s jakýmkoliv zařízením. Co říkají uživatelé v recenzích Anker 633 má na Alze hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček na základě 70 recenzí, přičemž 96 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí pevné magnetické uchycení, které drží telefon spolehlivě i při běžném používání. Oceňují také informativní displej a fakt, že se powerbanka při nabíjení příliš nezahřívá. Z negativních ohlasů se občas objevuje zmínka o vyšší hmotnosti a také o tom, že při intenzivním bezdrátovém nabíjení může teplota mírně stoupnout – jeden uživatel uvádí, že mu iPhone 15 Pro Max při nabíjení na 80 % hlásil přehřátí baterie. Většina recenzí však tento problém nezmiňuje a hodnotí teplotní management kladně. Pro koho se Anker 633 hodí? Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank je ideální volbou pro majitele iPhonů 12 a novějších, kteří ocení pohodlí bezdrátového nabíjení bez nutnosti zapojovat kabel. Hodí se také pro ty, kdo chtějí versatilní řešení schopné nabíjet jak bezdrátově, tak drátově s vyšším výkonem. Naopak pokud hledáte co nejlehčí powerbanku do kapsy nebo máte Android bez MagSafe krytu, existují vhodnější alternativy. KOUPIT POWERBANKU ANKER Využijete slevu na Anker 633, nebo preferujete jiný typ powerbanky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza anker česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024