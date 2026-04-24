Nabíječka Anker zlevnila o víc než tři stovky! Umí 140W a má tři USB-C Anker 140W je kompaktní GaN nabíječka se čtyřmi porty (3× USB-C + 1× USB-A) a barevným displejem pro kontrolu nabíjení v reálném čase Původně 2 190 Kč, s kódem ALZADNY15 za 1 862 Kč — sleva 15 % Jakub Kárník Publikováno: 24.4.2026 12:00 Pokud doma žonglujete s několika nabíječkami a jedna z nich je pokaždé ta s napájením pro notebook, tahle nabíječka od Ankeru slibuje, že všechno vyřeší jedním kusem. Anker 140W je na Alze za 1 862 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Oproti běžnější verzi Prime 200W sází na menší rozměry a přítomnost barevného displeje, zatímco za sebou nechává pár portů. Hlavní rozdíl ale leží v tom, že jeden USB-C port dokáže sám dodat plných 140 W — což Prime 200W varianta neumí. Proč dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte výkonný notebook typu 16″ MacBook Pro nebo herní stroj, který potřebuje 100 W+ a zároveň chcete nabíjet i další zařízení. Displej v reálném čase ukazuje stav nabíjení a teplotu.⚠️ Zvažte, že má o dva porty méně než výkonnější Prime 200W verze. A jak upozorňuje jeden uživatel — před nákupem si ověřte, jaké nabíjecí protokoly váš telefon podporuje, některé čínské rychlé standardy nabíječka nemusí plně pokrývat.💡 Za 1 862 Kč dostanete čtyři porty (3× USB-C s výkonem až 140 W a 1× USB-A až 33 W), GaN technologii, ActiveShield 2.0 pro regulaci teploty, USB Power Delivery 3.1, barevný displej a přiložený 1,5m USB-C kabel s podporou 240 W. Proč dává smysl Pro uživatele Apple notebooků stojí za zmínku, že 140 W na jednom portu odpovídá maximálnímu nabíjecímu výkonu současných MacBooků Pro, což u běžných multi-portových nabíječek s 100W limitem není standard. Férová zmínka — celkových 140 W se při plném využití všech portů rozdělí, takže při současném nabíjení notebooku a tří dalších zařízení už nedostanete plných 140 W na hlavní port. To je standardní chování všech multi-portových nabíječek. Druhá výhrada, kterou zmiňuje slovenský recenzent — před koupí si raději ověřte, jaké nabíjecí standardy váš telefon podporuje. Pokud používáte telefon s proprietárním čínským rychlonabíjecím protokolem typu SuperVOOC nebo HyperCharge, nabíječka vám může nabíjet jen základním USB PD výkonem, nikoli plnou rychlostí. U iPhonů, MacBooků a většiny Samsungů je ale všechno v pořádku. Drobná výtka od uživatelů směřuje k displeji — ukazuje sice aktuální watty a teplotu, ale ne celkové mAh, které se do zařízení nabily. Vyplatí se vám u nabíječek připlácet za displej, nebo vám stačí jednoduchá LED kontrolka?