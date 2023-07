Jak známo, zařízení s Androidem obecně neoplývají zrovna vysokým tempem aktualizací na novější verzi systému. Je úplně běžné (bohužel), že zatímco někteří uživatelé již frčí na nejnovějším vydání a užívají si nové funkce, jiní v rukou třímají mobil či tablet s tři, čtyři nebo i pět let starou verzí a na novější buď ještě čekají, nebo už se jich ani oficiální cestou týkat nebude. Velký podíl na tomto smutném faktu mají výrobci (OEM) a jejich vývojáři, nicméně je zde i neochota uživatelů přejít na novou verzi, když je jim naservírována. Proto nově vzniká Android Upgrade Invite.

Not everybody jumps to install the latest OS update when it's available. To help OEMs convince those users to update their devices, Google is inviting OEMs to implement an Android Upgrade Invite. pic.twitter.com/ALx7pzQbi8

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 13, 2023