Android v září nejvíce trápil starý známý Andreed. Ale blíží se nápor

Společnost ESET zveřejnila svůj pravidelný měsíční report, který zmiňuje největší a nejčastější hrozby mířící na systém Android. Na první příčce se v posledním měsíci nedělo nic dramatického a žebříčku dál vévodí Adware Andreed. Doplňují je trochu překvapiví skokani TrojanDropper.Agent.KEQ a Hiddad.AYF.

“Andreed se nadále šíří především prostřednictvím mobilních her – v září ho útočníci maskovali především za hru The Battle of Polytopia. Mezi škodlivými kódy se tentokrát také objevil dropper Agent.KEQ, který nepozorovaně provádí průzkum v chytrém telefonu, aby na něj mohli útočníci zacílit daleko složitějším malwarem. V září byl pak po delší odmlce znovu detekován adware Hiddad, který se také dokáže nepozorovaně skrýt v zařízení a opět zobrazuje agresivní reklamu nebo dokáže uživatele odvést na nebezpečné webové stránky,” vyjmenovává ESET.

Adware Andreed se již v minulých měsících šířil například prostřednictvím falešných verzí her Buddy Toss, Chuchel či House Designer: Fix & Flip. V září se pak šířil prostřednictvím neoficiální verze hry The Battle of Polytopia. „Malware Hiddad škodí tím, že zobrazuje reklamu skrytým způsobem. To znamená, že uživatel prakticky nemá možnost zjistit, ze které aplikace se daná reklama zobrazuje. Spustí reklamu jako externí službu a uživatel nevidí žádnou ikonu v telefonu nebo aktivitu na pozadí systému,” popisuje firma staronového útočníka.

Všechny tyto škodlivé nástroje spojuje fakt, že hackeři spoléhají na instalaci aplikací mimo Obchod Google Play či jiné důvěryhodné zdroje. ESET rovněž varuje, že s příchodem předvánočního období se bude pravděpodobně zvyšovat také počet podobných útoků.

„Útočníci využívají sezóny ke konci roku k šíření adwaru a dalších škodlivých kódů pravidelně. Mohou tak nejvíce využít svou strategii, kdy uživatele, kteří bývají v tuto dobu více aktivní na svých mobilních telefonech, lákají na výhodné stažení známých her či jejich modifikací s různými cheaty neboli herními výhodami pro hráče. Výjimkou nejsou ani výhodné nabídky dalších prémiových placených programů,” říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Zdroj: ESET