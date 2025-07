Výrobci Androidů testují revoluční funkci! Apple si o ní může nechat zdát

Zatímco iPhone už téměř dekádu spoléhá na 3D rozpoznávání obličeje s technologií Face ID, u telefonů s Androidem je podobná funkce vzácností. To by se ale mohlo brzy změnit. Podle důvěryhodného leakera Digital Chat Station několik čínských výrobců interně testuje zařízení s poddiesplejovými kamerami a 3D skenovacím systémem pro rozpoznávání obličeje. Tato kombinace by mohla přinést první generaci telefonů, které nabídnou bezpečné biometrické odemykání bez viditelných výřezů v displeji.

Leaker na čínské sociální síti Weibo nezmínil konkrétní značky ani produkty, naznačil však rostoucí zájem o integraci pokročilých biometrických řešení přímo pod displej. To by výrobcům umožnilo nabídnout bezpečné odemykání obličejem bez jakýchkoli viditelných výřezů, což by znamenalo další krok k dokonale čistému displeji.

Face ID stále nastavuje laťku v rozpoznávání obličeje

Apple se svým systémem Face ID dlouhodobě definuje standard pro rozpoznávání obličeje na smartphonech. Tato technologie využívá infračervený projektor a kameru k vytvoření detailní 3D mapy obličeje, což zajišťuje vysokou míru bezpečnosti nejen při odemykání telefonu, ale i při potvrzování plateb. Naproti tomu většina Androidů spoléhá na jednodušší 2D rozpoznávání obličeje, které je méně bezpečné a lze jej oklamat i pouhou fotografií.

Největší výzvou pro výrobce Androidů bude tedy nejen dosáhnout vysoké přesnosti a bezpečnosti, jakou nabízí Face ID, ale zároveň celou technologii ukrýt pod displej. Dosavadní pokusy o poddieplejové kamery přitom často trpěly sníženou kvalitou obrazu, což je samozřejmě pro přesné 3D mapování obličeje problematické.

Honor už má část technologie

Na trhu již existují telefony, které nabízejí buď 3D rozpoznávání obličeje, nebo kameru pod displejem, ale zatím žádný model nekombinuje obě technologie.

Mezi průkopníky na Android scéně patří Honor, jehož Magic 7 Pro nabízí 3D rozpoznávání obličeje podobné Face ID. Tento telefon má pilulkovitý výřez v horní části displeje, který ukrývá 50Mpx selfie kameru a 3D hloubkový senzor.

Výzvy nové technologie

V komentářích pod příspěvkem Digital Chat Station se někteří uživatelé vyjádřili skepticky k masovému nasazení této kombinované technologie. Hlavními obavami jsou vyšší náklady na výrobu a prostorová náročnost v již tak přeplněných tělech smartphonů.

Technicky je výzvou především kvalita obrazu u kamer pod displejem. Dosavadní implementace často trpí sníženou světelností a rozmazáním způsobeným průchodem světla skrz pixely displeje. Pro 3D skenování obličeje je však klíčová přesnost a dostatečné množství detailů, což klade ještě vyšší nároky na vylepšení této technologie.

Kdo přijde s technologií jako první?

Pokud se informace z úniku potvrdí, můžeme očekávat, že značky jako Xiaomi, Huawei, OPPO, Vivo nebo OnePlus v dohledné době představí zařízení s 3D rozpoznáváním obličeje pod displejem. Čínští výrobci by tak mohli v této oblasti předběhnout Apple, který údajně také experimentuje s technologií kamer pod displejem, ale pravděpodobně ji využije pouze pro Face ID, zatímco selfie kamera zůstane ještě nějakou dobu v průstřelu nebo výřezu.

Ať už s první implementací kombinované technologie přijde kterýkoli výrobce, půjde o významný krok směrem k ideálu telefonu s dokonale čistým displejem bez výřezů, ale se zachováním všech pokročilých funkcí, na které jsou uživatelé zvyklí.

Myslíte si, že poddisplejová kamera s 3D rozpoznáváním obličeje je budoucnost všech smartphonů?