Praktické: Přehrávání videí v Android Automotive dostane zvukový režim pro poslouchání za jízdy

Google plánuje zásadní změnu ve způsobu, jakým bude možné konzumovat video obsah v autech. Doteď bylo možné používat video aplikace na Android Automotive (OS optimalizovaný přímo pro samostatné informačně-zábavní systémy v autech) pouze při stání – jakmile jste se rozjeli, video se okamžitě zastavilo. To mělo své dobré důvody, především bezpečnostní. Jenže ne každý obsah video nezbytně potřebuje.

Právě to se stává myšlenkou, na kterou nová funkce reaguje. Google ji oznámil na vývojářském setkání s tím, že vývojáři budou moci do svých aplikací přidat přechod z video režimu do audio režimu, jakmile se vozidlo dá do pohybu.

Novinka se zaměřuje především na případy videopodcastů, sportovních přenosů nebo třeba zpravodajských relací; tedy typy obsahu, které si lze bez větších ztrát pouze poslechnout, aniž byste museli vnímat videopřenos.

Kdy se nové funkce v Android Auto dočkáme?

Novinka se v tuto chvíli nachází zatím v režimu Early Access a bude fungovat pouze na autech s Android Automotive OS založeným na Androidu 14 a novějším. Vývojáři ji navíc musí do aplikací přidat manuálně, tím pádem nejde o automatické chování, a tak záleží, jak rychle na novou příležitost vývojáři zareagují.

Načasování je ostatně velmi zajímavé samo o sobě. Google totiž tento týden rovněž potvrdil, že brzy plánuje spustit podporu video aplikací také na klasickém Android Auto, tedy na systému, který běží na telefonu a zobrazuje se souběžně na displeji auta. Není těžké si představit, že i tam by tato funkce mohla najít své místo.

Závěrem tedy snad lze jen říci, že i když si na všechny novinky ještě chvíli počkáme, jedno je jisté: Google chce sice z aut udělat multimediální centra, avšak s důrazem na bezpečnost, což je směr, který dává perfektní smysl.

