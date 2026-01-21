Android Auto 16.0 konečně mění přehrávač médií. Google jej přepracoval od základu Hlavní stránka Zprávičky Google vydává Android Auto 16.0 s kompletně přepracovaným přehrávačem médií Tlačítko play/pause se přesouvá do levého dolního rohu, ovládací prvky jsou nově uspořádány Redesign byl poprvé ukázán na Google I/O 2025 a nyní se dostává k běžným uživatelům Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přehrávač médií v Android Auto zůstával vizuálně prakticky beze změn celé roky, což řadu uživatelů frustrovalo. Google nyní konečně reaguje a v rámci verze 16.0.660224 přináší kompletní redesign, na který jsme čekali od loňského května. Aktualizace se aktuálně šíří ke stabilním uživatelům poté, co si ji dříve tento měsíc vyzkoušeli beta testeři. Co je nového? Žádné další změny nečekejte Co je nového? Server 9to5Google, který na aktualizaci upozornil, píše a na screenshotech předvádí, že nové rozhraní přehrávače přesouvá tlačítko přehrát/pozastavit do levého dolního rohu displeje. Vedle něj se nacházejí ovládací prvky pro přeskakování skladeb a další možnosti přehrávání. Redesign se projevuje v aplikacích jako Spotify a Pocket Casts, přičemž Spotify navíc zobrazuje aktualizovaný Material You motiv, který se přizpůsobuje barvám obalu právě přehrávaného alba. Změněné rozložení se objevuje také v kondenzovaném dashboard zobrazení. Žádné další změny nečekejte Kromě přehrávače médií nepřináší Android Auto 16.0 žádné další viditelné novinky. Ani v rozboru kódu aplikace se nenašly známky připravovaných funkcí. Uživatelé tak budou muset na další vylepšení ještě nějakou dobu počkat – mimo jiné stále čekají na širší nasazení asistenta Gemini, jehož integrace se táhne už několik měsíců. Jak se vám líbí nový design přehrávače v Android Auto? Zdroj: 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android Auto Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024