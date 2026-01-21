TOPlist

Android Auto 16.0 konečně mění přehrávač médií. Google jej přepracoval od základu

  • Google vydává Android Auto 16.0 s kompletně přepracovaným přehrávačem médií
  • Tlačítko play/pause se přesouvá do levého dolního rohu, ovládací prvky jsou nově uspořádány
  • Redesign byl poprvé ukázán na Google I/O 2025 a nyní se dostává k běžným uživatelům

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.1.2026 18:00
Ikona komentáře 0
logo android auto za celnim sklem pri zapadu

Přehrávač médií v Android Auto zůstával vizuálně prakticky beze změn celé roky, což řadu uživatelů frustrovalo. Google nyní konečně reaguje a v rámci verze 16.0.660224 přináší kompletní redesign, na který jsme čekali od loňského května. Aktualizace se aktuálně šíří ke stabilním uživatelům poté, co si ji dříve tento měsíc vyzkoušeli beta testeři.

Co je nového?

Server 9to5Google, který na aktualizaci upozornil, píše a na screenshotech předvádí, že nové rozhraní přehrávače přesouvá tlačítko přehrát/pozastavit do levého dolního rohu displeje. Vedle něj se nacházejí ovládací prvky pro přeskakování skladeb a další možnosti přehrávání.

android auto 16.0 spotify prehravac redesign
android auto 16.0 pocket casts prehravac redesign

Redesign se projevuje v aplikacích jako Spotify a Pocket Casts, přičemž Spotify navíc zobrazuje aktualizovaný Material You motiv, který se přizpůsobuje barvám obalu právě přehrávaného alba. Změněné rozložení se objevuje také v kondenzovaném dashboard zobrazení.

Žádné další změny nečekejte

Kromě přehrávače médií nepřináší Android Auto 16.0 žádné další viditelné novinky. Ani v rozboru kódu aplikace se nenašly známky připravovaných funkcí. Uživatelé tak budou muset na další vylepšení ještě nějakou dobu počkat – mimo jiné stále čekají na širší nasazení asistenta Gemini, jehož integrace se táhne už několik měsíců.

Jak se vám líbí nový design přehrávače v Android Auto?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
