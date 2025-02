Android Auto 13.7 je tady! Prozrazuje, na co se můžeme těšit

Reklama

Oblíbený nástroj Android Auto se neustále vylepšuje, a přestože se v rámci aktualizací dočkáváme především oprav chyb, sem tam přibydou zajímavé novinky. Momentálně se například čeká na plnohodnotnou integraci umělé inteligence Gemini či zavedení podpory pro rádiové stanice a přehrávání lokálních. Už dříve jsme se dozvěděli, že se můžeme těšit na nášup nových aplikací, a jak je nyní patrné, zřejmě od něj nejsme příliš vzdáleni.

Server 9to5Google upozornil na vydání stabilní verze Android Auto 13.7. Google ji nyní rozšiřuje mezi jednotlivé uživatele, ale bohužel ani tentokrát neposkytnul seznam konkrétních změn. Redakce zahraničního portálu každopádně informuje, že na povrchu nejsou viditelné žádné významné novinky. Důležité divadlo se nicméně odehrává na pozadí.

Webu 9to5Google se v kódu Android Auto 13.7 podařilo najít vlákna:

<string name=”new_app_available”>Now available in Android Auto</string>

<string name=”new_parked_app_available”>Now available in Android Auto while parked</string>

Z nich je evidentní, že se Google chystá do Android Auto přinést prvek informující o dostupnosti nových aplikací. Přestože se z kódu nedozvídáme žádné bližší detaily, když si tento nález dáme do kontextu s programem „car ready“, najednou začne vše dávat větší smysl.

Díky programu „car ready“ by se do Android Auto mohlo dostat více aplikací, a to zejména streamovacích platforem, videoher či webových prohlížečů, k nimž bude možné přistoupit, jakmile bude vozidlo zaparkované. Nejprve se tyto appky, jejichž konkrétní seznam Google nezveřejnil, dostanou do aut se systémem Android Automotive OS, a to již tento měsíc. Ve službě Android Auto budou dle dřívější zprávy k dispozici později a verze 13.7 se na jejich příchod zjevně začíná připravovat. Kdy přesně nové aplikace dorazí, není jasné.

Oceníte v Android Auto nové aplikace?

Zdroj: 9to5Google