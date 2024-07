Android Lollipop přišel v listopadu 2014

Poprvé se objevil v Nexusu 6

Aktualizace pro něj končí v červenci 2024

Kdo by to byl řekl. Je to už 10 let, co s velkou slávou přišel Android 5.0 neboli Android Lollipop. Tento operační systém se poprvé objevil v Nexusu 6 a tehdy šlo o něco mimořádného – například souvisel i se zavedením nového designu pro Androidy nazvaného Material you. A následně byl ještě vylepšen při aktualizaci na Android 5.1.

V současnosti už ale podle informací Google tvoří mobily s tímto operačním systémem pouhé 1 procento. A tak se definitivně rozhodl ukončit jeho podporu. A to už od července. Aktualizace Služby Google Play už pro něj nebudou dostupné a dopadne tak nejspíš stejně jako jeho předchůdce Android KitKat – ten byl o 1 rok starší a jeho oficiální podpora skončila přesně před rokem.

Pro majitele zařízení s Androidem Lollipop se teoreticky nic nemění – mobily mohou používat klidně dál. Jen do nich nebudou dostávat žádné aktualizace, tedy ani žádné nové bezpečnostní funkce, opravy atd. Problém ovšem brzy může nastat s některými aplikacemi – jakmile skončí podpora od Googlu, mohou najednou přestat být kompatibilní. A týkat se to může tak zásadních aplikací jako je internetbanking nebo sociální sítě.

Je pravděpodobné, že podobný osud brzy čeká i jeho neméně populárního nástupce – Android Marshmallow. Ten byl vydaný na sklonku roku 2015.

Která verze Androidu podle vás byla/je nejlepší?

Zdroje: 9to5google.com, Android Central