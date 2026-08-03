Google vyřešil osm otravných chyb Androidu 17. Zároveň však končí podpora dodnes oblíbené řady Hlavní stránka Zprávičky Android 17 QPR2 Beta 1 nepřináší jedinou novou funkci, zato opravuje osm konkrétních chyb Mizí restarty Pixelů při spuštění Gemini i Bluetooth, který se tiše odmítal znovu spárovat Pixel 6 a 6 Pro se na seznam podporovaných zařízení už nedostaly Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vydání, které neobsahuje ani jednu novou funkci, se obvykle nedostane do titulků. Tohle si je zaslouží, protože Google v něm konečně sáhl na chyby, o kterých majitelé Pixelů mluví celé měsíce. A při té příležitosti tiše vyškrtl jeden telefon ze seznamu. Osm oprav, které poznáte v běžném provozu Pixel 6 a 6 Pro na seznamu chybí Než se přihlásíte Osm oprav, které poznáte v běžném provozu Android 17 QPR2 Beta 1 vyšel 20. července se sestavením CP41.260701.005 a bezpečnostní záplatou z 5. července. Jde o první testovací build čtvrtletní aktualizace, která se k lidem dostane jako prosincový Feature Drop. Podle Googlu neobsahuje žádné plánované změny chování, takže se vývojáři nemusejí bát nekompatibility. Zajímavější je seznam toho, co přestane otravovat: Pád systému při spuštění Gemini – telefon se místo asistenta restartoval Bluetooth, který se znovu nepřipojí po ztrátě párování, a to bez jakéhokoli upozornění Mizející oznámení, která se do lišty vrátila až po restartu telefonu Ovládání přehrávače, které probleskovalo na zamykací obrazovce i u aplikací s vypnutými oznámeními Aplikace přestávala přijímat dotyky po vícedotykovém gestu při přetahování Nevykreslující se rozostření na úrovni oken a nepřežívající nastavení téhož po restartu První dva body stojí za zdůraznění. Bluetooth se tiše rozpadá u sluchátek, autorádia i reproduktoru – tedy přesně tam, kde si toho všimnete až ve chvíli, kdy něco nehraje. A restart při volání Gemini je pád systému u funkce, kterou Google propaguje jako hlavní tahák svých telefonů. Pixel 6 a 6 Pro na seznamu chybí Betu dostanou zařízení od Pixelu 6a výš, tedy řady 7, 8, 9 a 10 plus Pixel Fold a Pixel Tablet. Původní Pixel 6 a 6 Pro na seznamu nejsou, přestože ještě začátkem července obdržely stabilní červencovou aktualizaci Androidu 17 a v předchozí testovací větvi podporované byly. Důvod je prostý: oba telefony vyčerpaly zaručenou dobu aktualizací a letos v říjnu jim bude pět let. Poslední větev, kterou dostanou, je tedy QPR1, která právě míří ke stabilnímu vydání. Neznamená to okamžitý konec – Pixel 6 zůstává na stabilním Androidu 17 a bezpečnostní záplaty dál dostává. Co s ním bude po dokončení současného cyklu, Google neupřesnil. Než se přihlásíte Aktualizace přichází vzduchem uživatelům zapsaným v programu Android Beta, k dispozici jsou i systémové obrazy pro ruční nahrání. Jedna věc si zaslouží tučné písmo: pokud se z programu po instalaci této bety odhlásíte, telefon smaže veškerá uživatelská data. Testovací software na hlavním telefonu je vždycky hazard, tady obzvlášť. Preferujete aktualizace plné novinek, nebo takové, které konečně opraví, co nefunguje? Zdroje: Android Central, Android Police, TechRepublic Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 Google Google Pixel Google Pixel 6 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024