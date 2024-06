Poznámky na dosah ruky: Android 15 přinese skvělou funkci!

Android 15 vám umožní spustit výchozí aplikaci na psaní poznámek ze zamykací obrazovky

Aplikace by neměla ukazovat poznámky pořízené dříve, aby bylo zachováno soukromí

Tuto funkci už delší dobu znají majitelé telefonů Samsung vybavených S Penem

Google připravuje novou funkci v chystaném systému Android 15, a to speciální roli Notes. Role, to jsou vyhrazené funkce v systému, které nastavíte jednu výchozí aplikaci. Je to třeba volání, SMS, peněženka, launcher apod. Najdete je v Nastavení -> Aplikace -> Výchozí aplikace. Díky této nové roli vám Android 15 umožní spouštět aplikace na psaní poznámek přímo ze zamykací obrazovky.

Aplikace jako je Google Keep nebo OneNote jsou skvělé, ale abyste je mohli používat, musíte nejprve odemknout telefon. A to může chvíli trvat. A vůbec, možnost zapsat si poznámku bez odemykání telefonu může být užitečná. Google proto zavedl roli Notes, která umožní uživatelům rychlý přístup k jejich oblíbené aplikaci na psaní poznámek z libovolné obrazovky, takže si mohou zapisovat nápady nebo si dělat poznámky, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.

Uživatelé si mohou vybrat preferovanou výchozí aplikaci pro psaní poznámek tak, že přejdou do Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace > Výchozí aplikace pro poznámky. Výchozí aplikaci poznámek pak lze spustit dlouhým stisknutím zástupce na zamykací obrazovce, aniž by bylo nutné zařízení odemykat. Alternativně mohou uživatelé stisknout tlačítko na kompatibilních stylusech a otevřít aplikaci pro psaní poznámek v plovoucím okně nad jinými aplikacemi.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Na reálné použití si budeme muset ještě počkat, protože musí zareagovat i vývojáři aplikací. Aby se aplikace mohla kvalifikovat do role Notes, musí umět zareagovat na podnět k otevření, viz výše. Dále musí být schopna rozlišit, jestli není otevřena ze zamykací obrazovky a v takovém případě skrýt existující záznamy. Nepovinnou, ale žádanou funkcí je možnost zachycení obsahu obrazovky přímo z aplikace. Toto může provést pouze aplikace nastavená jako výchozí.

Microsoft OneNote: Save Notes Microsoft Corporation

Přestože Google prezentoval roli Notes jako novinku Androidu 15, lze ji pomocí nastavení v možnostech pro vývojáře povolit už teď. Když jsem to ale zkusil, sice se opravdu tato volba aktivovala, ale ze zobrazených aplikací se mně ani jednu nepodařilo aktivovat. Funkce je tedy pravděpodobně ještě v rozpracovaném stavu.

Jakou aplikaci na poznámky používáte?

Zdroj: Android Authority