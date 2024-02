Začínají se objevovat první novinky Androidu 15

Google jej vydá na podzim spolu s další generací svých smartphonů

Jedna z vychytávek zpohodlní systém starším lidem

Google už intenzivně pracuje na novinkách pro operační systém Android 15, který by měl ve stabilní verzi dorazit na podzim spolu s další generací chytrých telefonů Pixel (první vývojářský build by se nicméně mohl objevit už za několik týdnů). Kromě toho, že se dočkáme funkce pro snazší archivaci nepoužívaných aplikací, o níž jsme vás samostatně informovali, přibude například i vychytávka, kterou by mohlo ocenit zejména starší publikum.

Detaily o další užitečnosti, která zavítá do Androidu 15, se povedly objevit Mishaalu Rahmanovi, jenž je známým novinářem a uznávaným expertem na operační systém od Googlu. Dle jeho nálezu v nové testovací verzi současného Androidu 14 (QPR3 Beta 1) bude nadcházející OS obsahovat funkci s označením „easy pre-set“, což by se do češtiny dalo přeložit jako „usnadněné přednastavení“.

Novinka bude výhodná zejména pro uživatele mající potíže se zrakem. Povolením jediné možnosti totiž způsobíte „zvětšení ikonek a textu, přidání kontrastu a tučného písma a doplnění navigačních tlačítek do spodní části obrazovky“. Rahman ve svém článku pro server Android Authority také upozornil, že se po spuštění režimu vymění dosavadní tapeta za čistě černou plochu. Zda je to úmysl (aby byly ikonky lépe vidět?), anebo nedostatek, který bude později odstraněn, už ale nevíme.

Že se Google snaží co nejvíce zjednodušit prostředí systému Android těm, kteří nejsou tak technologicky zdatní, je rozhodně chvályhodné. Procházet vícero meníček, aby bylo možné všech zmíněných nastavení dosáhnout, je totiž asi to poslední, co se někomu chce po koupi nového smartphonu dělat.

Víte o někom, kdo tuto novinku ocení?

Zdroj: Android Authority