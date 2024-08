Google představil nové Pixely, ale Android 15 stále nikde. Alespoň jsme se dočkali další bety…

Google chystá letos Android 15, který je plný změn a nových funkcí

Uživatelé se dočkají soukromého prostoru, detekce krádeže a dalších vychytávek

Vydání finální verze se ale oproti předchozím letům opožďuje

Je po události Made by Google, nové Pixely byly představeny, ale Android 15 stále není hotový. Místo finální verze vydal Google jen další aktualizaci poslední bety, tentokrát s označením 4.2. Zdá se, že Google tentokrát buď se vydáním finální verze z nějakého důvodu nespěchá nebo naopak řeší problémy natolik závažné, že brání vydání stabilní verze.

Nová beta opravuje pouze několik chyb, které se týkají stability. Dále v seznamu změn najdeme vícero zmínek o fotoaparátu a jednu zmínku o blikajícím uživatelském rozhraní. Aktualizace má pouhých 56 MB, ale celý proces instalace včetně optimalizace trval několik minut. Instalaci jsem prováděl na telefonu Pixel 8a (GA05570-GB).

Co aktualizace opravuje

Opraven problém, kdy se některá zařízení probouzela se zpožděním .

. Opraven problém, kdy se při použití zobrazoval šedý průhledný pruh fotoaparátu .

. Opraven problém s kamerou, který způsoboval nízkou snímkovou frekvenci .

. Opraven problém s kamerou, který způsoboval selhání při změně přiblížení hodnoty .

. Opraven problém se saturací kamery .

. Opraven problém, který způsoboval blikání uživatelského rozhraní .

. Opraven problém, který způsoboval pád aplikace YouTube.

Kromě toho se změnila verze zabezpečení na srpen 2024.

Ovlivní zpoždění 7letou podporu?

Zpoždění finální verze otevírá otázku, kterou verzi ještě dostane právě představený Pixel 9? Bude poslední verzí Android 20 nebo Android 21? Podle všeho padla odpověď nenápadně v popisu nových Pixelů, kde je zmíněných 7 kalendářních let od vydání. To znamená, že i kdyby teď vyšel Pixel 9 (GA05841-GB) s Androidem 15, ale Android 21 by měl třeba měsíc zpoždění, už by ho Pixel 9 nemusel dostat. Jak to bude doopravdy, na to si budeme muset 7 let počkat.

Těšíte se na Android 15?

Zdroj: Google Developers