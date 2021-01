Android 12 asi bude odpojovat aplikace od internetu. Jak a proč?

Řešili jste někdy situaci, kdy chcete některým aplikacím dočasně či trvale zamezit přístup k internetovému připojení? Důvodů může být několik v čele s úsporou placených datových přenosů. V Android světě pro tuto oblast momentálně neexistuje obecné systémové řešení. Mnozí uživatelé tedy svěřují správu připojení externím aplikacím jako je například NetGuard. Jak se ovšem nyní pomalu ukazuje, Google plánuje funkci zabudovat rovnou do nové verze systému. První střípky kódu pro Android 12 naznačují, že by měla přijít nová funkce restricted networking mode. Ta by měla plnit přesně tuto úlohu.

Stopy po tomto nástroji se momentálně nacházejí ve zdrojových souborech Android Open Source Project neboli AOSP. Z popisu vývojářů a názvu funkce lze vyvodit zajímavé úmysly. Nový mód by měl primárně poskytnout uživateli tlačítko, kterým by odpojoval od internetu dodatečně instalované aplikace, zatímco připojené by zůstávaly jen ty systémové či předinstalované. Jediné, co by mohly takto omezené aplikace k uživateli doručit, jsou klasické notifikace skrze prostředí Firebase Cloud Messaging. Na pozadí by jinak nesměly nic stahovat ani provádět jiné úkony související s připojením k internetu.

Zatím není jasné, jestli by nová funkce restricted networking mode v systému Android 12 skutečně jen rozdělovala aplikace na tyto dvě skupiny, nebo půjdou spravovat samostatně. Jestli by platila druhá možnost, šlo by o velmi vítaný nástroj. Odpověď možná budeme znát už za pár týdnů, kdy se má objevit první Developer preview k dvanáctému Androidu.

U kterých aplikací by se vám toto hodilo?

Zdroj: XDA