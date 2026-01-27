TOPlist

Herní židle s textilním povrchem a kovou konstrukcí za super cenu! Anda Seat Phantom 3 teď stojí pod 6 tisíc

  • Anda Seat Phantom 3 je herní židle s textilním potahem a kovovou konstrukcí
  • Má studená pěnu HR, houpací mechaniku a bederní opěrku pro dlouhé sezení
  • S kódem ALZADNY30 stojí 5 949 Kč místo původních 8 499 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.1.2026 20:00
Anda Seat Phantom 3 teď seženete o 30 % levněji – a podle recenzí jde o jednu z nejlépe hodnocených židlí v této kategorii. Jeden uživatel napsal: „Nejlepší židle, co jsem kdy měl, a vrátil jsem jich 5-6.“

Textil místo koženky

Zatímco většina herních židlí sází na koženku, Phantom 3 má textilní potah – prodyšnější a příjemnější na dotek. Výplň tvoří studená HR pěna, konstrukce je kovová. Houpací mechanika je s aretací, samozřejmostí je nastavitelná výška a područky polohovatelné ve čtyřech směrech. Součástí je bederní polštář a opěrka hlavy. Nosnost činí 100 kg, velikost L sedí lidem kolem 170–180 cm.

Pár kompromisů za tu cenu

Na Alze má židle 4,7 z 5 od 133 zákazníků, 92 % ji doporučuje. Chválí bytelnou konstrukci, snadnou montáž (návod prý patří k nejlepším) a pohodlí při dlouhém sezení. Textil se neloupe jako koženka a nepotíte se na něm. Bederní polštář funguje skvěle – jen není připevněný, takže při pohybu sjíždí.

Kritika míří na područky – jsou prý moc vpředu a nejdou polohovat do stran. Houpací mechanismus jde ztuha, hlavně při vzpřímeném sedu. A někteří zmiňují, že okraj sedáku může tlačit do stehen – řeší to podložkou pod nohy. Původní cena činila 8 499 Kč, se slevovým kódem ALZADNY30 teď pořídíte za 5 949 Kč. Za textilní herní židli s kovovou konstrukcí a HR pěnou je to solidní nabídka.

Preferujete textilní nebo koženkový potah?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
