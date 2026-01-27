Herní židle s textilním povrchem a kovou konstrukcí za super cenu! Anda Seat Phantom 3 teď stojí pod 6 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Anda Seat Phantom 3 je herní židle s textilním potahem a kovovou konstrukcí Má studená pěnu HR, houpací mechaniku a bederní opěrku pro dlouhé sezení S kódem ALZADNY30 stojí 5 949 Kč místo původních 8 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Anda Seat Phantom 3 teď seženete o 30 % levněji – a podle recenzí jde o jednu z nejlépe hodnocených židlí v této kategorii. Jeden uživatel napsal: „Nejlepší židle, co jsem kdy měl, a vrátil jsem jich 5-6.“ Textil místo koženky Zatímco většina herních židlí sází na koženku, Phantom 3 má textilní potah – prodyšnější a příjemnější na dotek. Výplň tvoří studená HR pěna, konstrukce je kovová. Houpací mechanika je s aretací, samozřejmostí je nastavitelná výška a područky polohovatelné ve čtyřech směrech. Součástí je bederní polštář a opěrka hlavy. Nosnost činí 100 kg, velikost L sedí lidem kolem 170–180 cm. Pár kompromisů za tu cenu Na Alze má židle 4,7 z 5 od 133 zákazníků, 92 % ji doporučuje. Chválí bytelnou konstrukci, snadnou montáž (návod prý patří k nejlepším) a pohodlí při dlouhém sezení. Textil se neloupe jako koženka a nepotíte se na něm. Bederní polštář funguje skvěle – jen není připevněný, takže při pohybu sjíždí. KOUPIT NA ALZE Kritika míří na područky – jsou prý moc vpředu a nejdou polohovat do stran. Houpací mechanismus jde ztuha, hlavně při vzpřímeném sedu. A někteří zmiňují, že okraj sedáku může tlačit do stehen – řeší to podložkou pod nohy. Původní cena činila 8 499 Kč, se slevovým kódem ALZADNY30 teď pořídíte za 5 949 Kč. Za textilní herní židli s kovovou konstrukcí a HR pěnou je to solidní nabídka. Preferujete textilní nebo koženkový potah? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025