Americká lednice Samsung BESPOKE je teď o 16 tisíc levnější! Nabízí skvělé vychytávky i ovládání skrz SmartThings Hlavní stránka Zprávičky Samsung RF65DB970E22EO je luxusní čtyřdveřová americká lednice s celkovým objemem 645 l, výrobníkem ledu, nápojovým centrem s filtrovanou vodou a designem BESPOKE Na Alze ji s kódem alzadny10 koupíte za 56 691 Kč místo původních 72 990 Kč — ušetříte 16 299 Kč K lednici dostanete 10 let záruku na kompresor bez nutnosti registrace a možnost nechat si při dopravě odvézt starý spotřebič Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Plánujete velkou rodinnou lednici, která bude zároveň ozdobou kuchyně? Americkou lednici Samsung RF65DB970E22EO teď na Alze pořídíte s kódem alzadny10 za 56 691 Kč, tedy o víc než šestnáct tisíc levněji než původních 72 990 Kč. CHCI LEDNICI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obří rodinnou lednici s výrobníkem ledu, nápojovým centrem a krásným designem a máte v kuchyni dost místa.⚠️ Zvažte, že má extra tlustá dvířka (nutný prostor po stranách), vyžaduje napojení na vodu a je velmi těžká.💡 Za 56 691 Kč dostanete prémiový spotřebič s 10letou zárukou na kompresor o 16 tisíc levněji — pro velkou domácnost skvělá nabídka. Proč je tahle lednice teď zajímavá Hlavní argument je cena za to, co dostanete. Tahle Samsung BESPOKE lednice startovala na 72 990 Kč, mezitím spadla na 62 990 Kč a s kódem alzadny10 se dostane až na 56 691 Kč. To je prémiový čtyřdveřový spotřebič za cenu, za jakou jindy koupíte výrazně skromnější model. Komu změní kuchyni? Velkým rodinám a domácnostem, které vaří a nakupují ve velkém — 645 litrů spolkne týdenní nákup pro celou rodinu i s rezervou. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Objem je tu hlavní hvězda: 395 l chladnička a 250 l mrazák, dohromady 645 litrů. Nejlepší ale je, že část mrazáku můžete přepnout na chlazení — máte tak lednici, která roste s tím, co zrovna potřebujete skladovat. O čerstvost se stará systém Triple Cooling se třemi nezávislými okruhy, které drží správnou teplotu a vlhkost v každé části zvlášť, takže se vám vůně ryby nepotká s máslem. Praktické srdce lednice je nápojové centrum se samoplnicím džbánem (1,4 l) a filtrovanou vodou — děti si natočí samy, aniž by otevíraly velké dveře. Výrobník ledu zvládne dva druhy kostek a denně až 2,3 kg ledu, což v létě oceníte. Lednice je chytrá přes aplikaci SmartThings — nastavíte teplotu, ztlumíte zvuk, naplánujete, kdy se nemá v noci vyrábět led, nebo zapnete úsporný režim AI Energy, který umí srazit spotřebu až o 10 %. Příjemný bonus je bezdotykové automatické otevírání dveří, když máte plné ruce. KOUPIT ZA 56 691 KČ Praktická stránka: rozměry, instalace a údržba Tady přichází věc, kterou musíte vědět dřív, než objednáte, a kterou opakovaně zmiňují majitelé: dvířka jsou opravdu tlustá (kvůli nápojovému centru). Jeden majitel to vyčíslil přesně — aby se dveře plně otevřely a lednice zároveň lícovala s linkou, potřebujete zhruba 13 cm volného prostoru na každé straně. Když plánujete kuchyň, počítejte s tím dopředu, jinak vás to nemile překvapí. Samotná lednice měří 185,3 × 91,2 × 73,1 cm a je hodně těžká — naštěstí má vepředu kolečka a vzadu kluzné plochy, takže se s ní na hladké podlaze dá manévrovat. Druhá zásadní věc: aby fungoval výrobník ledu a samoplnicí džbán, lednice se musí napojit na vodu. V dokumentaci to prý není moc zdůrazněné, ale podle majitelů je instalace jednoduchá (půlcoulový závit, hadice cca 3 m v balení). Pokud přívod vody v místě lednice nemáte, je potřeba ho vyřešit. Údržba je naopak bezstarostná — vodní filtr je přístupný zevnitř (neřešíte ho někde za linkou) a UV deodorizační filtr drží vzduch uvnitř svěží. Co říkají uživatelé Hodnocení je tady mimořádně dobré: na Alze má lednice plných 5,0 z 5 a 100 % zákazníků ji doporučuje. Majitelé se shodují na tom, co chválí nejvíc: obrovský objem, krásný luxusní vzhled (včetně boků), nápojové centrum a výrobník ledu na dva druhy kostek. Opakovaně padá nadšení z možnosti přepnout část mrazáku na chlazení a z bezdotykového otevírání dveří. Jedna rodina píše, že i přes velké rozměry lednice „skvěle zapadla“ a děti si samy natáčejí vodu. Skutečných negativ je minimum — většina recenzentů do kolonky nevýhod napsala „žádné“ nebo „zatím jsem na nic nepřišel“. Jediné reálné výhrady nejsou o kvalitě, ale o plánování: zmíněná tlustá dvířka vyžadující prostor po stranách a nutnost napojení na vodu. Jsou to věci, se kterými je dobré počítat předem — ne vady, ale charakteristiky, které ovlivní, kam a jak lednici postavíte. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY10 Kdy to smysl nedává Tahle lednice není pro každého. Pokud máte malou kuchyň nebo úzký prostor, kde nezbude 13 cm po stranách na dvířka, budete frustrovaní — koukněte po užším modelu nebo klasické kombinaci bez nápojového centra. Stejně tak pokud nemáte a nechcete řešit přívod vody, přijdete o výrobník ledu i samoplnicí džbán, tedy o půlku kouzla téhle lednice — pak dává smysl levnější model bez těchto funkcí. A kdo cílí hlavně na co nejnižší účet za elektřinu, měl by vědět, že třída E u takhle velkého spotřebiče není rekord. Pro velkou rodinu s dostatkem místa, která chce luxus, objem a chytré funkce, je ale tahle cena výjimečně dobrá. CHCI UŠETŘIT 16 299 KČ Co by u velké lednice rozhodlo vás — chytré funkce jako výrobník ledu a nápojové centrum, nebo co nejnižší spotřeba energie? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá lednice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! 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