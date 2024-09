Podvodníci prodávají falešné procesory AMD Ryzen 7 7800X3D

YouTuber Der8auer odhalil, jak rozpoznat padělek od originálu

Falešné procesory mají prázdné PCB a postrádají ochranný povlak na kondenzátorech

Mysleli jste si, že se padělatelé zaměřují jen na iPhony, značkové oblečení a hodinky? Omyl! Novým „hitem“ na černém trhu jsou falešné procesory, konkrétně AMD Ryzen 7 7800X3D. A věřte nebo ne, podvodníci se při jejich výrobě opravdu činí.

YouTuber Der8auer se rozhodl této situaci přijít na kloub a pořídil si jeden z těchto falešných procesorů. A co zjistil? Že rozpoznat padělek od originálu není vůbec jednoduché. Podvodníci totiž myslí na každý detail – od krabice se správným sériovým číslem až po téměř dokonalou repliku samotného čipu.

Na první pohled vypadá falešný Ryzen 7 7800X3D jako originál. Ale když se podíváte blíž, začnete si všímat drobných rozdílů. Štítky na IHS (Integrated Heat Spreader) jsou lehce vybledlé a PCB je tenčí než u originálu – 0,964 mm místo 1,308 mm. Taky chybí ochranná vrstva na kondenzátorech, kterou AMD používá běžně.

Beware! Fake Ryzen 7800X3D CPUs are being sold

Nejzajímavější je ale to, co se skrývá pod kapotou. Když Der8auer falešný procesor rozebral, zjistil, že PCB je úplně prázdná. Žádné jádro, žádná cache, prostě nic. Jen prázdná deska s IHS. To vysvětluje, proč se procesor při testování vůbec nespustil.

Co z toho plyne? Že nákup procesoru z druhé ruky nebo od neověřeného prodejce je docela risk. I když vypadá vše na první pohled v pořádku. Jestli si chcete pořídit Ryzen 7 7800X3D, což je mimochodem vynikající volba pro tvůrce obsahu i hráče, kupujte pouze od ověřených prodejců. A pokud už se pustíte do nákupu z druhé ruky, určitě si procesor před koupí otestujte. Na Redditu se totiž objevuje čím dál více příspěvků, kde si podvedení uživatelé vyměňují názory.

Je fascinující, kolik práce si podvodníci dají s výrobou těchto falešných procesorů. Člověk by skoro řekl, že kdyby tu energii věnovali něčemu legálnímu, mohli by být úspěšní. Ale to by asi nebyla taková zábava, že?

Podařilo se vám někdy koupit padělek na internetu?

Zdroj: der8auer EN