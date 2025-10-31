Tohle je nejvýhodnější grafická karta v Česku! AMD Radeon RX 9070 XT zlevnila na minimum Hlavní stránka Zprávičky Nejlevnější RX 9070 XT v Česku: XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT 16G je nyní za 14 999 Kč Skvělý poměr cena/výkon: v řadě her dosahuje či překonává RTX 5070 Ti, která stojí zhruba o 5 000 Kč více Ideál pro 1440p i 4K: 16 GB VRAM, RDNA 4, AV1 enkód/dekód, FSR 4 a HYPR-RX Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.10.2025 15:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday zlevnila XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT 16G na 14 999 Kč. Je to aktuálně nejlevnější RX 9070 XT na našem trhu – ještě na jaře se prodávala za 19 999 Kč. Při současném poklesu cen u AMD i Nvidie jde o nabídku, která dává smysl zejména tam, kde hraje roli výkon za korunu: v mnoha hrách se RX 9070 XT dotahuje na RTX 5070 Ti, případně ji překonává, zatímco je citelně levnější. Proč RX 9070 XT dává smysl právě teď Architektura AMD RDNA 4 přináší ve vyšší třídě vyvážený výkon pro 1440p/4K, a to s 16 GB VRAM, která se v nových hrách hodí čím dál víc. Model od XFX navíc sází na osvědčené chlazení a kultivovanou akustiku – v praxi se karta dá snadno undervoltovat s minimální ztrátou výkonu a znatelným poklesem teplot/hluku. Pokud stavíte herní PC s procesory typu Ryzen 7 7800X3D a míříte na vysoké FPS v 1440p s občasným 4K, dává tato edice RX 9070 XT v aktuální ceně velmi dobrý smysl. Klíčové parametry v kostce GPU/architektura: AMD RDNA 4, 64 CU, RT/AI akcelerátory Takt: až 2 970 MHz Boost (typicky ~2 400 MHz Game) Paměť: 16 GB GDDR6, 256bit sběrnice, až 640 GB/s propustnost Vylepšení obrazu: FSR 4 (upscaling + frame gen), HYPR-RX (jedním klikem optimalizace výkonu/latence) Video/stream: AV1 enkód/dekód, AMD Radiance Display Engine Konektory: DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b Napájení: 2× 8-pin, doporučený zdroj ~800 W Chlazení XFX: trojitý ventilátor, 6mm heatpipes, niklovaná měděná základna V herním nasazení cílí RX 9070 XT především na 1440p/144 Hz s velmi slušnou rezervou, ve 4K pak často stačí kombinace „High“ presetů a upscalingu (FSR 4). Tvůrce potěší AV1 (stream/encode) a solidní akcelerace v běžných aplikacích (DaVinci Resolve, Adobe CC apod.). KOUPIT RX 9070 XT V AKCI Na co se připravit Ray tracing a ekosystém: pokud často používáte DLSS a oceňujete rozsáhlou podporu NVIDIA Reflex ve hrách, RTX 5070 Ti stále vede svou výbavou. Naopak pokud preferujete čistý rasterizační výkon a cenu, RX 9070 XT v akci vychází lépe. Spotřeba a rozměry: karta je větší a má vyšší odběr (~300 W), ovšem XFX chlazení je kultivované a undervolting umí spotřebu i hluk příjemně srazit bez větší ztráty FPS. Upscaling v praxi: FSR 4 má dobrou kvalitu a široké pokrytí napříč enginy, ale v některých hrách stále narazíte na lepší implementaci DLSS. Pokud hrajete primárně e-sporty a AAA bez těžkého RT, rozdíl bude vnímatelný málokdy. Závěr: když rozhoduje výkon za korunu Za 14 999 Kč jde o nejlevnější RX 9070 XT na trhu a velmi racionální volbu pro 1440p/144 Hz i vstup do 4K. V porovnání s dražší RTX 5070 Ti nabízí XFX Swift RX 9070 XT lepší cenu při srovnatelném (často vyšším) rasterizačním výkonu a moderní výbavu (16 GB, AV1, FSR 4, HYPR-RX). Pokud netrváte na špičkovém RT a DLSS, tenhle Black Friday deal dává smysl. KOUPIT RX 9070 XT V AKCI Šli byste letos v této ceně do AMD, nebo si připlatíte za RTX 5070 Ti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza amd Black Friday slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024