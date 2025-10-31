TOPlist

Tohle je nejvýhodnější grafická karta v Česku! AMD Radeon RX 9070 XT zlevnila na minimum

  • Nejlevnější RX 9070 XT v Česku: XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT 16G je nyní za 14 999 Kč
  • Skvělý poměr cena/výkon: v řadě her dosahuje či překonává RTX 5070 Ti, která stojí zhruba o 5 000 Kč více
  • Ideál pro 1440p i 4K: 16 GB VRAM, RDNA 4, AV1 enkód/dekód, FSR 4 a HYPR-RX

Jakub Kárník
Jakub Kárník
31.10.2025 15:00
radeon grafika

Alza v rámci Black Friday zlevnila XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT 16G na 14 999 Kč. Je to aktuálně nejlevnější RX 9070 XT na našem trhu – ještě na jaře se prodávala za 19 999 Kč. Při současném poklesu cen u AMD i Nvidie jde o nabídku, která dává smysl zejména tam, kde hraje roli výkon za korunu: v mnoha hrách se RX 9070 XT dotahuje na RTX 5070 Ti, případně ji překonává, zatímco je citelně levnější.

Proč RX 9070 XT dává smysl právě teď

Architektura AMD RDNA 4 přináší ve vyšší třídě vyvážený výkon pro 1440p/4K, a to s 16 GB VRAM, která se v nových hrách hodí čím dál víc. Model od XFX navíc sází na osvědčené chlazení a kultivovanou akustiku – v praxi se karta dá snadno undervoltovat s minimální ztrátou výkonu a znatelným poklesem teplot/hluku. Pokud stavíte herní PC s procesory typu Ryzen 7 7800X3D a míříte na vysoké FPS v 1440p s občasným 4K, dává tato edice RX 9070 XT v aktuální ceně velmi dobrý smysl.

XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT

Klíčové parametry v kostce

  • GPU/architektura: AMD RDNA 4, 64 CU, RT/AI akcelerátory
  • Takt:2 970 MHz Boost (typicky ~2 400 MHz Game)
  • Paměť: 16 GB GDDR6, 256bit sběrnice, až 640 GB/s propustnost
  • Vylepšení obrazu: FSR 4 (upscaling + frame gen), HYPR-RX (jedním klikem optimalizace výkonu/latence)
  • Video/stream: AV1 enkód/dekód, AMD Radiance Display Engine
  • Konektory: DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b
  • Napájení: 2× 8-pin, doporučený zdroj ~800 W
  • Chlazení XFX: trojitý ventilátor, 6mm heatpipes, niklovaná měděná základna

V herním nasazení cílí RX 9070 XT především na 1440p/144 Hz s velmi slušnou rezervou, ve 4K pak často stačí kombinace „High“ presetů a upscalingu (FSR 4). Tvůrce potěší AV1 (stream/encode) a solidní akcelerace v běžných aplikacích (DaVinci Resolve, Adobe CC apod.).

Na co se připravit

Ray tracing a ekosystém: pokud často používáte DLSS a oceňujete rozsáhlou podporu NVIDIA Reflex ve hrách, RTX 5070 Ti stále vede svou výbavou. Naopak pokud preferujete čistý rasterizační výkon a cenu, RX 9070 XT v akci vychází lépe.

Spotřeba a rozměry: karta je větší a má vyšší odběr (~300 W), ovšem XFX chlazení je kultivované a undervolting umí spotřebu i hluk příjemně srazit bez větší ztráty FPS.

Upscaling v praxi: FSR 4 má dobrou kvalitu a široké pokrytí napříč enginy, ale v některých hrách stále narazíte na lepší implementaci DLSS. Pokud hrajete primárně e-sporty a AAA bez těžkého RT, rozdíl bude vnímatelný málokdy.

Závěr: když rozhoduje výkon za korunu

Za 14 999 Kč jde o nejlevnější RX 9070 XT na trhu a velmi racionální volbu pro 1440p/144 Hz i vstup do 4K. V porovnání s dražší RTX 5070 Ti nabízí XFX Swift RX 9070 XT lepší cenu při srovnatelném (často vyšším) rasterizačním výkonu a moderní výbavu (16 GB, AV1, FSR 4, HYPR-RX). Pokud netrváte na špičkovém RT a DLSS, tenhle Black Friday deal dává smysl.

Šli byste letos v této ceně do AMD, nebo si připlatíte za RTX 5070 Ti?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

